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Представитель Трампа вновь предложил отвергнутые Россией условия по СНВ-3
Представитель Трампа вновь предложил отвергнутые Россией условия по СНВ-3
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на слова российского президента Владимира Путина о готовности к... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T05:12
2020-12-18T05:12
россия
маршалл биллингсли
вашингтон
договор снв-3
владимир путин
москва
сша
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на слова российского президента Владимира Путина о готовности к переговорам с Вашингтоном по СНВ-3 предложением о заморозке числа боеголовок, которое Россия уже отвергала. При этом Биллингсли продолжал утверждать, что Россия на эти условия уже согласилась, хотя Москва это опровергала.Путин заявил в четверг, что Россия готова к продолжению диалога по стратегическому договору СНВ-3, но "нужна какая-то реакция со стороны американских партнеров".Биллингсли ответил в Twitter, упомянув официальные аккаунты Кремля и МИД РФ."Все, что нам нужно сделать, - определить, что именно мы замораживаем и максимальный уровень, и начать переговоры по верификации", - добавил Биллингсли.Ранее США заявили, что Россия согласилась на взаимную заморозку ядерных арсеналов и ограниченное по времени продление СНВ-3, в Москве это опровергли. Президент России предложил Вашингтону продлить СНВ-3 на один год без предварительных условий, но Белый дом заявил, что не хочет обсуждать это предложение.
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россия, маршалл биллингсли, вашингтон, договор снв-3, владимир путин, москва, сша

Представитель Трампа вновь предложил отвергнутые Россией условия по СНВ-3

05:12 18.12.2020
 
© AP Photo / Ronald ZakСпецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / Ronald Zak
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ВАШИНГТОН, 18 дек - РИА Новости. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ответил на слова российского президента Владимира Путина о готовности к переговорам с Вашингтоном по СНВ-3 предложением о заморозке числа боеголовок, которое Россия уже отвергала. При этом Биллингсли продолжал утверждать, что Россия на эти условия уже согласилась, хотя Москва это опровергала.
Путин заявил в четверг, что Россия готова к продолжению диалога по стратегическому договору СНВ-3, но "нужна какая-то реакция со стороны американских партнеров".
Биллингсли ответил в Twitter, упомянув официальные аккаунты Кремля и МИД РФ.
"@KremlinRussia_E, мы уже ответили, неоднократно. Пять раз мы предлагали, в том числе письменно, встретиться, чтобы окончательно оформить сделку, по заморозке/продлению, на которую Путин согласился. @RussiaMFA отвергли все встречи", - написал Биллингсли.
"Все, что нам нужно сделать, - определить, что именно мы замораживаем и максимальный уровень, и начать переговоры по верификации", - добавил Биллингсли.
Ранее США заявили, что Россия согласилась на взаимную заморозку ядерных арсеналов и ограниченное по времени продление СНВ-3, в Москве это опровергли. Президент России предложил Вашингтону продлить СНВ-3 на один год без предварительных условий, но Белый дом заявил, что не хочет обсуждать это предложение.
Запуск американской крылатой ракеты - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
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Спецпредставитель Трампа призвал развернуть крылатые ракеты к 2023 году
 
РоссияМаршалл БиллингслиВашингтонДоговор СНВ-3Владимир ПутинМоскваСША
 
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