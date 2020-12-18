https://ria.ru/20201218/snouden-1589951275.html
Эксперт оценил вероятность помилования Сноудена Трампом
Эксперт оценил вероятность помилования Сноудена Трампом
Президент США Дональд Трамп перед уходом с поста помилует своих сподвижников и тех, кто может ему пригодиться в будущем, но Эдвард Сноуден вряд ли окажется в их РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:58
2020-12-18T17:58
2020-12-18T17:58
майкл флинн
trump organization
дональд трамп
эдвард сноуден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147709/86/1477098699_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_c473492fae4f2b4f697f32db8723df7f.jpg
ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед уходом с поста помилует своих сподвижников и тех, кто может ему пригодиться в будущем, но Эдвард Сноуден вряд ли окажется в их числе, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.Ранее портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и на нескольких адвокатов сообщил, что Трамп планирует в пятницу вынести решение о помиловании нескольких человек.По мнению эксперта, если Трамп хочет напоследок еще раз расколоть истеблишмент в Вашингтоне, помилование Сноудена - один из прекрасных способов это сделать."Но не уверен, что он это сделает, потому что в этом нет никакой выгоды для Трампа, и если он захочет избираться снова через четыре года, то ему придется объяснять это решение, а оно будет весьма противоречивое", - считает собеседник агентства.Однако в любом помиловании есть обратная сторона: помилованный, принимая его, должен признать свою вину. Кроме того, полномочия Трампа не распространяются на осужденных по уголовным статьям судами штатов, а не на федеральном уровне."Это то, что кто-то из его семьи или сотрудников должен иметь в виду перед тем, как принять помилование. И последнее: я не думаю, что Трамп имеет полномочия помиловать самого себя, но этого точно никто не знает, потому что пока ни один президент не пробовал такое сделать", - сказал Косгроув.По его словам, даже если такое право у Трампа и есть, то это никак не влияет на расследования, которые идут в отношении его Trump Organization в Нью-Йорке и могут теоретически привести к выдвижению обвинений."В этом случае, если Трамп действительно будет находиться в Мар-а-Лаго (резиденция Трампа - ред.) во Флориде, то решение о том, удовлетворить ли запрос об экстрадиции его в штат Нью-Йорк, должен будет принимать губернатор Флориды. Сомневаюсь, что нынешний губернатор согласится, так как он сторонник Трампа… Вот почему оставить экс-президентов в покое обычно лучшая идея", - добавил Косгроув.Ранее Трамп помиловал своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.Телеканал CNN сообщал также со ссылкой на источник о планах президента помиловать ряд лиц и что для Трампа было бы в порядке вещей заранее помиловать членов своей семьи и окружения за любые проступки, которые им могут вчинить в будущем.Кроме того, сам Трамп заявлял, что намерен серьезно изучить возможность помилования Эдварда Сноудена, находящегося в России из-за преследования со стороны американских властей за разоблачение практик массовой слежки спецслужб.Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.
https://ria.ru/20201201/snouden-1587176357.html
https://ria.ru/20201209/pomilovanie-1588327999.html
https://ria.ru/20201217/tramp-1589629633.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/147709/86/1477098699_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_04aad179a7e248b55a5b233cd6398747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майкл флинн, trump organization, дональд трамп, эдвард сноуден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
перед уходом с поста помилует своих сподвижников и тех, кто может ему пригодиться в будущем, но Эдвард Сноуден
вряд ли окажется в их числе, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.
Ранее портал Axios
со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и на нескольких адвокатов сообщил, что Трамп планирует в пятницу вынести решение о помиловании нескольких человек.
"Я точно ожидаю, что он помилует всех своих соратников и всех, перед кем он, по его мнению, в долгу или кто может способствовать продвижению его карьеры. Интересно будет посмотреть, что будет с Эдвардом Сноуденом. За его помилование выступают некоторые люди в обеих партиях, но есть большая оппозиция со стороны Национальной разведывательной службы и разведывательного истеблишмента, как и со стороны других в обеих партиях", - сказал он в пятницу РИА Новости.
По мнению эксперта, если Трамп хочет напоследок еще раз расколоть истеблишмент в Вашингтоне, помилование Сноудена - один из прекрасных способов это сделать.
"Но не уверен, что он это сделает, потому что в этом нет никакой выгоды для Трампа, и если он захочет избираться снова через четыре года, то ему придется объяснять это решение, а оно будет весьма противоречивое", - считает собеседник агентства.
Однако в любом помиловании есть обратная сторона: помилованный, принимая его, должен признать свою вину. Кроме того, полномочия Трампа не распространяются на осужденных по уголовным статьям судами штатов, а не на федеральном уровне.
"Это то, что кто-то из его семьи или сотрудников должен иметь в виду перед тем, как принять помилование. И последнее: я не думаю, что Трамп имеет полномочия помиловать самого себя, но этого точно никто не знает, потому что пока ни один президент не пробовал такое сделать", - сказал Косгроув.
По его словам, даже если такое право у Трампа и есть, то это никак не влияет на расследования, которые идут в отношении его Trump Organization
в Нью-Йорке
и могут теоретически привести к выдвижению обвинений.
"В этом случае, если Трамп действительно будет находиться в Мар-а-Лаго (резиденция Трампа - ред.) во Флориде
, то решение о том, удовлетворить ли запрос об экстрадиции его в штат Нью-Йорк
, должен будет принимать губернатор Флориды. Сомневаюсь, что нынешний губернатор согласится, так как он сторонник Трампа… Вот почему оставить экс-президентов в покое обычно лучшая идея", - добавил Косгроув.
Ранее Трамп помиловал своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна
.
Телеканал CNN сообщал также со ссылкой на источник о планах президента помиловать ряд лиц и что для Трампа было бы в порядке вещей заранее помиловать членов своей семьи и окружения за любые проступки, которые им могут вчинить в будущем.
Кроме того, сам Трамп заявлял, что намерен серьезно изучить возможность помилования Эдварда Сноудена, находящегося в России из-за преследования со стороны американских властей за разоблачение практик массовой слежки спецслужб.
Президентское помилование в США
обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.