Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/snouden-1589951275.html
Эксперт оценил вероятность помилования Сноудена Трампом
Эксперт оценил вероятность помилования Сноудена Трампом
Президент США Дональд Трамп перед уходом с поста помилует своих сподвижников и тех, кто может ему пригодиться в будущем, но Эдвард Сноуден вряд ли окажется в их РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:58
2020-12-18T17:58
майкл флинн
trump organization
дональд трамп
эдвард сноуден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147709/86/1477098699_0:0:5472:3078_1920x0_80_0_0_c473492fae4f2b4f697f32db8723df7f.jpg
ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед уходом с поста помилует своих сподвижников и тех, кто может ему пригодиться в будущем, но Эдвард Сноуден вряд ли окажется в их числе, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.Ранее портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и на нескольких адвокатов сообщил, что Трамп планирует в пятницу вынести решение о помиловании нескольких человек.По мнению эксперта, если Трамп хочет напоследок еще раз расколоть истеблишмент в Вашингтоне, помилование Сноудена - один из прекрасных способов это сделать."Но не уверен, что он это сделает, потому что в этом нет никакой выгоды для Трампа, и если он захочет избираться снова через четыре года, то ему придется объяснять это решение, а оно будет весьма противоречивое", - считает собеседник агентства.Однако в любом помиловании есть обратная сторона: помилованный, принимая его, должен признать свою вину. Кроме того, полномочия Трампа не распространяются на осужденных по уголовным статьям судами штатов, а не на федеральном уровне."Это то, что кто-то из его семьи или сотрудников должен иметь в виду перед тем, как принять помилование. И последнее: я не думаю, что Трамп имеет полномочия помиловать самого себя, но этого точно никто не знает, потому что пока ни один президент не пробовал такое сделать", - сказал Косгроув.По его словам, даже если такое право у Трампа и есть, то это никак не влияет на расследования, которые идут в отношении его Trump Organization в Нью-Йорке и могут теоретически привести к выдвижению обвинений."В этом случае, если Трамп действительно будет находиться в Мар-а-Лаго (резиденция Трампа - ред.) во Флориде, то решение о том, удовлетворить ли запрос об экстрадиции его в штат Нью-Йорк, должен будет принимать губернатор Флориды. Сомневаюсь, что нынешний губернатор согласится, так как он сторонник Трампа… Вот почему оставить экс-президентов в покое обычно лучшая идея", - добавил Косгроув.Ранее Трамп помиловал своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.Телеканал CNN сообщал также со ссылкой на источник о планах президента помиловать ряд лиц и что для Трампа было бы в порядке вещей заранее помиловать членов своей семьи и окружения за любые проступки, которые им могут вчинить в будущем.Кроме того, сам Трамп заявлял, что намерен серьезно изучить возможность помилования Эдварда Сноудена, находящегося в России из-за преследования со стороны американских властей за разоблачение практик массовой слежки спецслужб.Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.
https://ria.ru/20201201/snouden-1587176357.html
https://ria.ru/20201209/pomilovanie-1588327999.html
https://ria.ru/20201217/tramp-1589629633.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/147709/86/1477098699_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_04aad179a7e248b55a5b233cd6398747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майкл флинн, trump organization, дональд трамп, эдвард сноуден, сша, в мире

Эксперт оценил вероятность помилования Сноудена Трампом

17:58 18.12.2020
 
© AP Photo / Mary AltafferЭкс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден во время интерактивной видеоконференции. 14 сентября 2016
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден во время интерактивной видеоконференции. 14 сентября 2016 - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед уходом с поста помилует своих сподвижников и тех, кто может ему пригодиться в будущем, но Эдвард Сноуден вряд ли окажется в их числе, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.
Ранее портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и на нескольких адвокатов сообщил, что Трамп планирует в пятницу вынести решение о помиловании нескольких человек.

"Я точно ожидаю, что он помилует всех своих соратников и всех, перед кем он, по его мнению, в долгу или кто может способствовать продвижению его карьеры. Интересно будет посмотреть, что будет с Эдвардом Сноуденом. За его помилование выступают некоторые люди в обеих партиях, но есть большая оппозиция со стороны Национальной разведывательной службы и разведывательного истеблишмента, как и со стороны других в обеих партиях", - сказал он в пятницу РИА Новости.

По мнению эксперта, если Трамп хочет напоследок еще раз расколоть истеблишмент в Вашингтоне, помилование Сноудена - один из прекрасных способов это сделать.
"Но не уверен, что он это сделает, потому что в этом нет никакой выгоды для Трампа, и если он захочет избираться снова через четыре года, то ему придется объяснять это решение, а оно будет весьма противоречивое", - считает собеседник агентства.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 15:41
Сноуден в ближайшее время подаст заявление на российское гражданство
Однако в любом помиловании есть обратная сторона: помилованный, принимая его, должен признать свою вину. Кроме того, полномочия Трампа не распространяются на осужденных по уголовным статьям судами штатов, а не на федеральном уровне.
"Это то, что кто-то из его семьи или сотрудников должен иметь в виду перед тем, как принять помилование. И последнее: я не думаю, что Трамп имеет полномочия помиловать самого себя, но этого точно никто не знает, потому что пока ни один президент не пробовал такое сделать", - сказал Косгроув.
По его словам, даже если такое право у Трампа и есть, то это никак не влияет на расследования, которые идут в отношении его Trump Organization в Нью-Йорке и могут теоретически привести к выдвижению обвинений.
"В этом случае, если Трамп действительно будет находиться в Мар-а-Лаго (резиденция Трампа - ред.) во Флориде, то решение о том, удовлетворить ли запрос об экстрадиции его в штат Нью-Йорк, должен будет принимать губернатор Флориды. Сомневаюсь, что нынешний губернатор согласится, так как он сторонник Трампа… Вот почему оставить экс-президентов в покое обычно лучшая идея", - добавил Косгроув.
Ранее Трамп помиловал своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.
Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 07:36
Судья назвал политическим решение Трампа помиловать бывшего советника
Телеканал CNN сообщал также со ссылкой на источник о планах президента помиловать ряд лиц и что для Трампа было бы в порядке вещей заранее помиловать членов своей семьи и окружения за любые проступки, которые им могут вчинить в будущем.
Кроме того, сам Трамп заявлял, что намерен серьезно изучить возможность помилования Эдварда Сноудена, находящегося в России из-за преследования со стороны американских властей за разоблачение практик массовой слежки спецслужб.
Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.
Президент США Дональд Трамп в окружении армейских кадетов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 10:50Выборы президента США — 2020
Эксперт рассказал, что ждет Трампа при отказе покидать Белый дом
 
Майкл ФлиннTrump OrganizationДональд ТрампЭдвард СноуденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
07:59В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
07:54В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
07:32Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой
07:15VLADEY проведет последний в этом году аукцион
07:04Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой
06:43Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
06:37Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
06:32Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
06:24Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
06:11Помпео назвал Россию врагом США
06:10В госдепе рассказали о прекращении работы консульств в России
06:04"Победа" занялась "полетами в никуда"
05:57Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
05:47Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
05:08Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
05:05Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
04:53В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак
04:50В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
04:37Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния