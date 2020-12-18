https://ria.ru/20201218/snouden-1589951275.html

Эксперт оценил вероятность помилования Сноудена Трампом

Эксперт оценил вероятность помилования Сноудена Трампом

Президент США Дональд Трамп перед уходом с поста помилует своих сподвижников и тех, кто может ему пригодиться в будущем, но Эдвард Сноуден вряд ли окажется в их РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:58

2020-12-18T17:58

2020-12-18T17:58

майкл флинн

trump organization

дональд трамп

эдвард сноуден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 дек – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перед уходом с поста помилует своих сподвижников и тех, кто может ему пригодиться в будущем, но Эдвард Сноуден вряд ли окажется в их числе, считает профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув.Ранее портал Axios со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и на нескольких адвокатов сообщил, что Трамп планирует в пятницу вынести решение о помиловании нескольких человек.По мнению эксперта, если Трамп хочет напоследок еще раз расколоть истеблишмент в Вашингтоне, помилование Сноудена - один из прекрасных способов это сделать."Но не уверен, что он это сделает, потому что в этом нет никакой выгоды для Трампа, и если он захочет избираться снова через четыре года, то ему придется объяснять это решение, а оно будет весьма противоречивое", - считает собеседник агентства.Однако в любом помиловании есть обратная сторона: помилованный, принимая его, должен признать свою вину. Кроме того, полномочия Трампа не распространяются на осужденных по уголовным статьям судами штатов, а не на федеральном уровне."Это то, что кто-то из его семьи или сотрудников должен иметь в виду перед тем, как принять помилование. И последнее: я не думаю, что Трамп имеет полномочия помиловать самого себя, но этого точно никто не знает, потому что пока ни один президент не пробовал такое сделать", - сказал Косгроув.По его словам, даже если такое право у Трампа и есть, то это никак не влияет на расследования, которые идут в отношении его Trump Organization в Нью-Йорке и могут теоретически привести к выдвижению обвинений."В этом случае, если Трамп действительно будет находиться в Мар-а-Лаго (резиденция Трампа - ред.) во Флориде, то решение о том, удовлетворить ли запрос об экстрадиции его в штат Нью-Йорк, должен будет принимать губернатор Флориды. Сомневаюсь, что нынешний губернатор согласится, так как он сторонник Трампа… Вот почему оставить экс-президентов в покое обычно лучшая идея", - добавил Косгроув.Ранее Трамп помиловал своего экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.Телеканал CNN сообщал также со ссылкой на источник о планах президента помиловать ряд лиц и что для Трампа было бы в порядке вещей заранее помиловать членов своей семьи и окружения за любые проступки, которые им могут вчинить в будущем.Кроме того, сам Трамп заявлял, что намерен серьезно изучить возможность помилования Эдварда Сноудена, находящегося в России из-за преследования со стороны американских властей за разоблачение практик массовой слежки спецслужб.Президентское помилование в США обжалованию не подлежит. Многие президенты использовали эти полномочия, чтобы снять судебное преследование с осужденных, включая своих политических сторонников.

https://ria.ru/20201201/snouden-1587176357.html

https://ria.ru/20201209/pomilovanie-1588327999.html

https://ria.ru/20201217/tramp-1589629633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл флинн, trump organization, дональд трамп, эдвард сноуден, сша, в мире