https://ria.ru/20201218/sng-1589467218.html

Содружество независимых государств (СНГ)

Содружество независимых государств (СНГ)

Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная межгосударственная организация, включившая часть бывших республик СССР. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T00:40

2020-12-18T00:40

2020-12-18T00:40

снг

справки

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Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная межгосударственная организация, включившая часть бывших республик СССР. Образовано 8 декабря 1991 года руководителями Белоруссии, Российской Федерации и Украины, подписавшими Соглашение о его создании.21 декабря 1991 года к Соглашению присоединились Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан, подписавшие совместно с Белоруссией, Россией и Украиной в Алма-Ате Декларацию о целях и принципах СНГ.22 января 1993 года в Минске на саммите СНГ был принят Устав Содружества. Его не подписали Украина и Туркмения, которые тем самым де-юре не являются государствами – членами СНГ, а могут быть отнесены только к государствам – учредителям и государствам – участникам Содружества. Туркмения с 2005 года участвует в Содружестве в качестве "ассоциированного члена". Украина с 2014 года фактически не участвует в деятельности Содружества, не направляя при этом официального уведомления о выходе из организации.24 сентября 1993 года главами государств Содружества был подписан Договор о создании Экономического союза для формирования общего экономического пространства, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей сипы, капиталов; выработки согласованной денежно-кредитной, налоговой, ценовой, таможенной, внешнеэкономической политики; сближения методов регулирования хозяйственной деятельности, создания благоприятных условий для развития прямых производственных связей. Из республик бывшего СССР в СНГ не вошли Латвия, Литва, Эстония.В декабре 1993 года к Содружеству присоединилась Грузия. 12 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о выходе страны из СНГ. Парламент Грузии 14 августа 2008 года принял постановление о прекращении действия в отношении Грузии "Соглашения о создании Содружества Независимых Государств" от 8 декабря 1991 года, "Решения Совета глав государств СНГ о принятии Устава Содружества Независимых Государств" от 22 января 1993 года и "Договора о создании Экономического союза" от 24 сентября 1993 года. 18 августа 2009 года завершилась формальная процедура выхода Грузии из СНГ. Согласно Уставу, государства-члены СНГ суверенны и равны и являются самостоятельными и равноправными субъектами международного права.Уставные цели и направления деятельности СНГ: – осуществление сотрудничества в политической, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях; – всестороннее и сбалансированное экономическое и социальное развитие государств-членов в рамках общего экономического пространства, межгосударственная кооперация и интеграция; – обеспечение прав и основных свобод человека в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и документами ОБСЕ; – сотрудничество между государствами-членами в обеспечении международного мира и безопасности, осуществление эффективных мер по сокращению вооружений и военных расходов, ликвидации ядерного и других видов оружия массового уничтожения, достижению всеобщего и полного разоружения; – содействие гражданам государств-членов в свободном общении, контактах и передвижении в Содружестве; – взаимная правовая помощь и сотрудничество в других сферах правовых отношений; – мирное разрешение споров и конфликтов между государствами Содружества. Содружество Независимых Государств является самым крупным по составу участников региональным интеграционным объединением на постсоветском пространстве, авторитетной площадкой для равноправного диалога и углубления взаимодействия между государствами-участниками.Совместная работа в рамках СНГ осуществляется через уставные органы: Совет глав государств (СГГ), Совет глав правительств (СГП), Совет министров иностранных дел (СМИД), Совет министров обороны (СМО), Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ), Экономический суд, Межпарламентскую ассамблею (МПА). Создана сеть базовых организаций, занимающихся главным образом подготовкой и повышением квалификации кадров в различных отраслях.Наряду с вышеуказанными органами СНГ создано около 70 органов отраслевого сотрудничества. Они координируют совместные усилия государств-участников в важнейших отраслях экономики и социального развития, вопросах гуманитарного сотрудничества, борьбы с преступностью и терроризмом, в других сферах жизнедеятельности государств-участников СНГ.Принятие решений в СНГ осуществляется на основании консенсуса, при этом государства-участники самостоятельно определяют степень своей вовлеченности в те или иные области сотрудничества.Единым постоянно действующим исполнительным, административным и координирующим органом СНГ является Исполнительный комитет со штаб-квартирой в Минске и отделением в Москве. Председатель Исполнительного комитета – Исполнительный секретарь СНГ утверждается Советом глав государств Содружества на трехлетний срок. В настоящее время эту должность занимает Сергей Лебедев. Решением Совета глав государств СНГ от 11 октября 2019 года его полномочия продлены до 31 декабря 2022 года. В октябре 2008 года было принято положение о национальных координаторах государств-участников СНГ, подписанное всеми странами Содружества кроме Азербайджана, Туркмении и Украины. Распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина от 30 марта 2020 года национальным координатором России по делам СНГ назначен заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. В октябре 2008 года также было утверждено Положение о председательстве в СНГ, в котором зафиксирован принцип сквозного председательства государств-участников в течение года в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, Экономическом совете, Комиссии по экономическим вопросам и Совете постоянных полномочных представителей государств-участников СНГ при уставных и других органах Содружества на основании ротации в порядке русского алфавита названий стран. В 2020 году функции страны-председателя в Содружестве осуществляет Узбекистан. С марта 1994 года СНГ имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН. Аналогичный статус предоставлен Содружеству в ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию).Исполком СНГ поддерживает отношения с исполнительными структурами более 20 международных организаций, с 15 из которых заключены соглашения о сотрудничестве (Управление ООН по наркотикам и преступности, Отделение ООН в Женеве, секретариаты ЮНКТАД, Европейская экономическая комиссия ООН, ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД), ОДКБ, ШОС, Генсекретариат Латиноамериканской ассоциации интеграции, Администрация МОМ (Международная организация по миграции), Евразийская экономическая комиссия и др.).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

снг, справки