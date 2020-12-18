Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/slova-1589863756.html
"Яндекс" назвал три главных слова 2020 года
"Яндекс" назвал три главных слова 2020 года
"Карантин", "пропуск" и "конституция" стали самыми популярными словами в поисковых запросах пользователей "Яндекса" в 2020 году, сообщила интернет-компания. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:56
2020-12-18T13:44
яндекс
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152752/89/1527528926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3f05a3cad84c155072e92677099c5e8.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. "Карантин", "пропуск" и "конституция" стали самыми популярными словами в поисковых запросах пользователей "Яндекса" в 2020 году, сообщила интернет-компания.В 2011-м пользователи чаще всего спрашивали "Яндекс" о планшетах, купонах и дефолте, в 2012 году — о мультиварке, мемах и ультрабуке. Самыми популярными запросами в поиске в 2013-м стали "метеорит", "плейкаст" и "промокод".В 2014 году на фоне событий на Украине пользователи чаще всего спрашивали "Яндекс" о Майдане и санкциях, в тройку популярнейших запросов также попали ягоды годжи.Слова "тверк", "кек" и "слипоны" стали самыми популярными в поиске в 2015 году, а в 2016-м пользователи интересовались гироскутерами, петициями и вейпами.В топ-3 запросов в 2017 году вошли слова "спиннер", "майнинг" и "криптовалюта", а в 2018-м – "слайм", "каршеринг" и "свиши". В 2019 году пользователи чаще всего спрашивали о рецессии, постиронии и люстрации.
https://ria.ru/20201123/slovo-1585907839.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/152752/89/1527528926_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a77dab5b1bb78498f9b5cac1c005b1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
яндекс, общество

"Яндекс" назвал три главных слова 2020 года

11:56 18.12.2020 (обновлено: 13:44 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. "Карантин", "пропуск" и "конституция" стали самыми популярными словами в поисковых запросах пользователей "Яндекса" в 2020 году, сообщила интернет-компания.

"У составителей словарей есть такой жанр — слово года. Аналитики "Яндекса" тоже решили в него поиграть: взяли поисковые запросы за десять лет и нашли имена нарицательные, употребление которых в разные годы учащалось более чем в три раза. Например, в 2012 году самым популярным из них было слово "мультиварка", в 2015 году — "тверк", в 2020 году — "карантин", — говорится в сообщении.

В 2011-м пользователи чаще всего спрашивали "Яндекс" о планшетах, купонах и дефолте, в 2012 году — о мультиварке, мемах и ультрабуке. Самыми популярными запросами в поиске в 2013-м стали "метеорит", "плейкаст" и "промокод".
В 2014 году на фоне событий на Украине пользователи чаще всего спрашивали "Яндекс" о Майдане и санкциях, в тройку популярнейших запросов также попали ягоды годжи.
Слова "тверк", "кек" и "слипоны" стали самыми популярными в поиске в 2015 году, а в 2016-м пользователи интересовались гироскутерами, петициями и вейпами.
В топ-3 запросов в 2017 году вошли слова "спиннер", "майнинг" и "криптовалюта", а в 2018-м – "слайм", "каршеринг" и "свиши". В 2019 году пользователи чаще всего спрашивали о рецессии, постиронии и люстрации.
Оксфордский словарь английскго языка - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 14:26Культура
Оксфордский словарь не смог выбрать главное слово 2020 года
 
ЯндексОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:52Болгария высылает российского дипломата
16:50ЦБ рассчитывает на замедление роста цен на муку, хлеб и макароны
16:49Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19
16:48Путин обсуждает с Совбезом борьбу с угрозами от ИИ военного назначения
16:43В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова
16:43В СК рассказали подробности дела следователя Агаджаняна
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
Лента новостейМолния