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"Яндекс" назвал три главных слова 2020 года
"Яндекс" назвал три главных слова 2020 года
"Карантин", "пропуск" и "конституция" стали самыми популярными словами в поисковых запросах пользователей "Яндекса" в 2020 году, сообщила интернет-компания. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:56
2020-12-18T11:56
2020-12-18T13:44
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общество
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. "Карантин", "пропуск" и "конституция" стали самыми популярными словами в поисковых запросах пользователей "Яндекса" в 2020 году, сообщила интернет-компания.В 2011-м пользователи чаще всего спрашивали "Яндекс" о планшетах, купонах и дефолте, в 2012 году — о мультиварке, мемах и ультрабуке. Самыми популярными запросами в поиске в 2013-м стали "метеорит", "плейкаст" и "промокод".В 2014 году на фоне событий на Украине пользователи чаще всего спрашивали "Яндекс" о Майдане и санкциях, в тройку популярнейших запросов также попали ягоды годжи.Слова "тверк", "кек" и "слипоны" стали самыми популярными в поиске в 2015 году, а в 2016-м пользователи интересовались гироскутерами, петициями и вейпами.В топ-3 запросов в 2017 году вошли слова "спиннер", "майнинг" и "криптовалюта", а в 2018-м – "слайм", "каршеринг" и "свиши". В 2019 году пользователи чаще всего спрашивали о рецессии, постиронии и люстрации.
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яндекс, общество
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
"Карантин", "пропуск" и "конституция" стали самыми популярными словами в поисковых запросах пользователей "Яндекса
" в 2020 году, сообщила интернет-компания.
"У составителей словарей есть такой жанр — слово года. Аналитики "Яндекса" тоже решили в него поиграть: взяли поисковые запросы за десять лет и нашли имена нарицательные, употребление которых в разные годы учащалось более чем в три раза. Например, в 2012 году самым популярным из них было слово "мультиварка", в 2015 году — "тверк", в 2020 году — "карантин", — говорится в сообщении.
В 2011-м пользователи чаще всего спрашивали "Яндекс" о планшетах, купонах и дефолте, в 2012 году — о мультиварке, мемах и ультрабуке. Самыми популярными запросами в поиске в 2013-м стали "метеорит", "плейкаст" и "промокод".
В 2014 году на фоне событий на Украине пользователи чаще всего спрашивали "Яндекс" о Майдане и санкциях, в тройку популярнейших запросов также попали ягоды годжи.
Слова "тверк", "кек" и "слипоны" стали самыми популярными в поиске в 2015 году, а в 2016-м пользователи интересовались гироскутерами, петициями и вейпами.
В топ-3 запросов в 2017 году вошли слова "спиннер", "майнинг" и "криптовалюта", а в 2018-м – "слайм", "каршеринг" и "свиши". В 2019 году пользователи чаще всего спрашивали о рецессии, постиронии и люстрации.