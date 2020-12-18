https://ria.ru/20201218/slova-1589863756.html

"Яндекс" назвал три главных слова 2020 года

"Яндекс" назвал три главных слова 2020 года

"Карантин", "пропуск" и "конституция" стали самыми популярными словами в поисковых запросах пользователей "Яндекса" в 2020 году, сообщила интернет-компания. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:56

2020-12-18T11:56

2020-12-18T13:44

яндекс

общество

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. "Карантин", "пропуск" и "конституция" стали самыми популярными словами в поисковых запросах пользователей "Яндекса" в 2020 году, сообщила интернет-компания.В 2011-м пользователи чаще всего спрашивали "Яндекс" о планшетах, купонах и дефолте, в 2012 году — о мультиварке, мемах и ультрабуке. Самыми популярными запросами в поиске в 2013-м стали "метеорит", "плейкаст" и "промокод".В 2014 году на фоне событий на Украине пользователи чаще всего спрашивали "Яндекс" о Майдане и санкциях, в тройку популярнейших запросов также попали ягоды годжи.Слова "тверк", "кек" и "слипоны" стали самыми популярными в поиске в 2015 году, а в 2016-м пользователи интересовались гироскутерами, петициями и вейпами.В топ-3 запросов в 2017 году вошли слова "спиннер", "майнинг" и "криптовалюта", а в 2018-м – "слайм", "каршеринг" и "свиши". В 2019 году пользователи чаще всего спрашивали о рецессии, постиронии и люстрации.

https://ria.ru/20201123/slovo-1585907839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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