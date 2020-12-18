Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/sledovatel-1589965264.html
Расследовавшего перестрелку в "Москва-сити" экс-сотрудника СК арестовали
Расследовавшего перестрелку в "Москва-сити" экс-сотрудника СК арестовали
Басманный суд в пятницу арестовал бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, который в ходе расследования перестрелки в башне "Москва-сити", как... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T19:19
2020-12-18T20:10
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
фгуп охрана
москва
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589950923_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_97bc066f716e4d9c81fdfd88c590bf8d.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Басманный суд в пятницу арестовал бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, который в ходе расследования перестрелки в башне "Москва-сити", как предполагается, привлек к ответственности невиновных."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Агаджаняну меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 17 февраля 2021 года", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Агаджанян расследовал громкую перестрелку охранников двух бизнесменов в "Москва-сити" в 2017 году, в ходе которой один человек был убит и еще пять пострадали.Как полагает СК РФ, в ходе расследования он подделал отдельные протоколы и вещественные доказательства "с целью занижения роли привлекаемых фигурантов" и незаконно привлек к уголовной ответственности трех их оппонентов (сейчас дела на них закрыты).Из Главного следственного управления СК РФ по Москве он, как отмечает ведомство, уволился в прошлом году, после чего занимался адвокатской практикой. Агаджаняну предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями из корыстной или личной заинтересованности, фальсификации доказательств, а также по трем эпизодам привлечения невиновного к уголовной ответственности.Драка со стрельбой произошла в середине ноября 2017 года после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, один из них впоследствии скончался. При этом среди раненых оказались два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии.Нападавшие скрылись, но впоследствии шестерых из них удалось задержать. Сейчас уголовное дело о перестрелке уже более года слушается в Пресненском суде Москвы.Как писал "Коммерсант", конфликт разгорелся во время празднования 50-летия "авторитетного" бизнесмена Дмитрия Павликова (Павлик): шофер одного из гостей бизнесмена Гавриила Юшваева якобы перегородил вход в башню, отказался уезжать, после чего ссора с охранниками Павликова переросла в драку и перестрелку.По данным издания, следователь Агаджанян обвинил в развязывании конфликта одного из сотрудников "Охраны" ветерана боевых действий Дмитрия Якобсона, который "якобы оскорбил оппонентов, после чего открыл стрельбу". Однако в конце концов дело у Агаджаняна забрали, а в перестрелке обвинили охранников Юшваева.Отдельное внимание СМИ уделили тому факту, что в конфликт оказались вовлечены сотрудники ФГУП "Охрана". В этой связи Росгвардия отмечала, что ее сотрудники охраняли не "гражданина с темным прошлым", а оказывали услуги "по обеспечению безопасности перевозимого имущества" некоего юридического лица.
https://ria.ru/20201218/obvineniya-1589934667.html
https://ria.ru/20201218/moshennichestvo-1589927462.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
В суд доставили обвиняемого в фальсификации доказательств экс-следователя СК Агаджаняна
ледователя центрального аппарата СК Левона Агаджаняна задержали по делу о фальсификации доказательств, привлечении невиновного к уголовной ответственности и злоупотреблении полномочиями.
2020-12-18T19:19
true
PT0M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589950923_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_c58fd91fdb7dd5f83dcc8794b9139c08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фгуп охрана, москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Расследовавшего перестрелку в "Москва-сити" экс-сотрудника СК арестовали

19:19 18.12.2020 (обновлено: 20:10 18.12.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Басманный суд в пятницу арестовал бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, который в ходе расследования перестрелки в башне "Москва-сити", как предполагается, привлек к ответственности невиновных.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Агаджаняну меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 17 февраля 2021 года", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
Агаджанян расследовал громкую перестрелку охранников двух бизнесменов в "Москва-сити" в 2017 году, в ходе которой один человек был убит и еще пять пострадали.
Как полагает СК РФ, в ходе расследования он подделал отдельные протоколы и вещественные доказательства "с целью занижения роли привлекаемых фигурантов" и незаконно привлек к уголовной ответственности трех их оппонентов (сейчас дела на них закрыты).
Левон Агаджанян в суде. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
Вчера, 16:43
В СК рассказали подробности дела экс-следователя Агаджаняна
Из Главного следственного управления СК РФ по Москве он, как отмечает ведомство, уволился в прошлом году, после чего занимался адвокатской практикой. Агаджаняну предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями из корыстной или личной заинтересованности, фальсификации доказательств, а также по трем эпизодам привлечения невиновного к уголовной ответственности.
Драка со стрельбой произошла в середине ноября 2017 года после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, один из них впоследствии скончался. При этом среди раненых оказались два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии.
Нападавшие скрылись, но впоследствии шестерых из них удалось задержать. Сейчас уголовное дело о перестрелке уже более года слушается в Пресненском суде Москвы.
Как писал "Коммерсант", конфликт разгорелся во время празднования 50-летия "авторитетного" бизнесмена Дмитрия Павликова (Павлик): шофер одного из гостей бизнесмена Гавриила Юшваева якобы перегородил вход в башню, отказался уезжать, после чего ссора с охранниками Павликова переросла в драку и перестрелку.
Сергей Милейко - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
Вчера, 16:14
Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
По данным издания, следователь Агаджанян обвинил в развязывании конфликта одного из сотрудников "Охраны" ветерана боевых действий Дмитрия Якобсона, который "якобы оскорбил оппонентов, после чего открыл стрельбу". Однако в конце концов дело у Агаджаняна забрали, а в перестрелке обвинили охранников Юшваева.
Отдельное внимание СМИ уделили тому факту, что в конфликт оказались вовлечены сотрудники ФГУП "Охрана". В этой связи Росгвардия отмечала, что ее сотрудники охраняли не "гражданина с темным прошлым", а оказывали услуги "по обеспечению безопасности перевозимого имущества" некоего юридического лица.
 
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ФГУП ОхранаМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:08Россияне хотят сэкономить на новогодних подарках, выяснили аналитики
07:59В Китае заявили об эффективности масок для борьбы с COVID-19
07:54В Китае начали вакцинировать от COVID-19 часть населения из группы риска
07:32Названы семь способов разморозить омыватель в автомобиле зимой
07:15VLADEY проведет последний в этом году аукцион
07:04Немцы рассказали, почему живая елка на Новый год лучше пластиковой
06:43Защита попросила суд в США освободить Ярошенко из тюрьмы
06:37Три человека погибли при пожаре в Саратовской области
06:32Прибывающих на Камчатку обязали иметь справку об отсутствии COVID-19
06:24Трамп подписал временный бюджет на два дня, предотвратив шатдаун
06:11Помпео назвал Россию врагом США
06:10В госдепе рассказали о прекращении работы консульств в России
06:04"Победа" занялась "полетами в никуда"
05:57Американские эксперты оценили масштаб атак "российских хакеров"
05:47Артисты прочитают любимые сказки в Переделкино
05:08Российские военные врачи уже помогли более 700 жителям Карабаха
05:05Назван диагноз, увеличивающий у детей риск заболеть COVID-19
04:53В Британии проверяют влияние приписываемых российским хакерам атак
04:50В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
04:37Зеленский пообещал жителям Крыма и Донбасса вакцину от COVID-19
Лента новостейМолния