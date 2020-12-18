https://ria.ru/20201218/sledovatel-1589965264.html

Расследовавшего перестрелку в "Москва-сити" экс-сотрудника СК арестовали

Расследовавшего перестрелку в "Москва-сити" экс-сотрудника СК арестовали

Басманный суд в пятницу арестовал бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, который в ходе расследования перестрелки в башне "Москва-сити", как... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T19:19

2020-12-18T19:19

2020-12-18T20:10

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

фгуп охрана

москва

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Басманный суд в пятницу арестовал бывшего следователя СК РФ Левона Агаджаняна, который в ходе расследования перестрелки в башне "Москва-сити", как предполагается, привлек к ответственности невиновных."Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Агаджаняну меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста установлен до 17 февраля 2021 года", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская.Агаджанян расследовал громкую перестрелку охранников двух бизнесменов в "Москва-сити" в 2017 году, в ходе которой один человек был убит и еще пять пострадали.Как полагает СК РФ, в ходе расследования он подделал отдельные протоколы и вещественные доказательства "с целью занижения роли привлекаемых фигурантов" и незаконно привлек к уголовной ответственности трех их оппонентов (сейчас дела на них закрыты).Из Главного следственного управления СК РФ по Москве он, как отмечает ведомство, уволился в прошлом году, после чего занимался адвокатской практикой. Агаджаняну предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями из корыстной или личной заинтересованности, фальсификации доказательств, а также по трем эпизодам привлечения невиновного к уголовной ответственности.Драка со стрельбой произошла в середине ноября 2017 года после перепалки в ресторане Crystal Ballroom в башне "Око". Пострадали шесть охранников, один из них впоследствии скончался. При этом среди раненых оказались два сотрудника ФГУП "Охрана" Росгвардии.Нападавшие скрылись, но впоследствии шестерых из них удалось задержать. Сейчас уголовное дело о перестрелке уже более года слушается в Пресненском суде Москвы.Как писал "Коммерсант", конфликт разгорелся во время празднования 50-летия "авторитетного" бизнесмена Дмитрия Павликова (Павлик): шофер одного из гостей бизнесмена Гавриила Юшваева якобы перегородил вход в башню, отказался уезжать, после чего ссора с охранниками Павликова переросла в драку и перестрелку.По данным издания, следователь Агаджанян обвинил в развязывании конфликта одного из сотрудников "Охраны" ветерана боевых действий Дмитрия Якобсона, который "якобы оскорбил оппонентов, после чего открыл стрельбу". Однако в конце концов дело у Агаджаняна забрали, а в перестрелке обвинили охранников Юшваева.Отдельное внимание СМИ уделили тому факту, что в конфликт оказались вовлечены сотрудники ФГУП "Охрана". В этой связи Росгвардия отмечала, что ее сотрудники охраняли не "гражданина с темным прошлым", а оказывали услуги "по обеспечению безопасности перевозимого имущества" некоего юридического лица.

https://ria.ru/20201218/obvineniya-1589934667.html

https://ria.ru/20201218/moshennichestvo-1589927462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В суд доставили обвиняемого в фальсификации доказательств экс-следователя СК Агаджаняна ледователя центрального аппарата СК Левона Агаджаняна задержали по делу о фальсификации доказательств, привлечении невиновного к уголовной ответственности и злоупотреблении полномочиями. 2020-12-18T19:19 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), фгуп охрана, москва, следственный комитет россии (ск рф), происшествия