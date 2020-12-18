Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201218/skazka-1589859930.html
Названа самая новогодняя сказка по мнению россиян
Названа самая новогодняя сказка по мнению россиян
Во время новогодних праздников россияне собираются посвящать чтению и прослушиванию аудиокниг больше времени, чем обычно, при этом с новым годом у россиян... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:36
2020-12-18T11:50
культура
новости культуры
россия
эрих мария ремарк
эрнст теодор амадей гофман
самуил маршак
стивен кинг
джоан роулинг (джоан мюррэй)
николай гоголь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588997058_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_ad8627a146b661883c57cc929e24f148.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Во время новогодних праздников россияне собираются посвящать чтению и прослушиванию аудиокниг больше времени, чем обычно, при этом с новым годом у россиян больше всего ассоциируются сказка Эрнеста Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король", повесть Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством", а также "Гарри Поттер и философский камень Джоан Роулинг и "Двенадцать месяцев" Самуила Маршака, свидетельствует исследование книжного сервиса MyBook.Отмечается, что закрытие границ и вынужденная самоизоляция меняют привычные планы россиян на новогодние праздники, более 70% из более 2 тысяч опрошенных сообщили, что собираются больше читать и слушать аудиокниги во время новогодних праздников."46% опрошенных отмечают, что хотят успеть прочитать за выходные дни от 2 до 5 книг, а 14% - 5 и более... Что касается аудиокниг, то около 29% пользователей планируют слушать их чаще, чем обычно. При этом 21% собираются послушать от 2 до 5 книг, а 36% — 1-2 книги. Около 12% опрошенных не собираются менять свои привычки и намерены послушать примерно столько же аудиокниг, что и в другое время года", - уточняется в тексте исследования.Среди самых популярных жанров, которые россияне собираются читать и слушать на новогодних каникулах, — фэнтези и фантастика, на а втором месте расположились классическая литература и детективы, на третьем — современная российская и зарубежная проза. Среди самых популярных авторов в новогодние праздники названы Джоан Роулинг, Стивен Кинг, Агата Кристи, Рэй Бредбери и Эрих Мария Ремарк."Что касается произведений, то тут пальма первенства у художественной литературы. Лидирует, что весьма предсказуемо, сага о Гарри Поттере. На втором месте — роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины", чья прошлогодняя экранизация с Сиршей Ронан, Эммой Уотсон и Тимоти Шаламе в главных ролях снискала большую популярность. На третьем месте — новый роман культового шведского писателя Фредрика Бакмана "Тревожные люди", действие которого разворачивается накануне Нового года", - прокомментировали в MyBook планы россиян на чтение в новогодние праздники.Среди произведений жанра нон-фикшн россияне избрали для чтения во время праздников "Hygge. Секрет датского счастья" Майка Викинга, "Подсознание может всё!" Джона Кехо и "100 способов изменить жизнь" Ларисы Парфентьевой.Ранее президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что читает своим внукам сказки российских и советских авторов, в частности, сказку Маршака "Двенадцать месяцев".
https://ria.ru/20201215/kazan-1589328443.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588997058_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f749fd43f7cbad3552c4020c6fb8af0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, россия, эрих мария ремарк, эрнст теодор амадей гофман, самуил маршак, стивен кинг, джоан роулинг (джоан мюррэй), николай гоголь, общество

Названа самая новогодняя сказка по мнению россиян

11:36 18.12.2020 (обновлено: 11:50 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАниматоры на Кремлёвской набережной в Казани
Аниматоры на Кремлёвской набережной в Казани - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Во время новогодних праздников россияне собираются посвящать чтению и прослушиванию аудиокниг больше времени, чем обычно, при этом с новым годом у россиян больше всего ассоциируются сказка Эрнеста Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король", повесть Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством", а также "Гарри Поттер и философский камень Джоан Роулинг и "Двенадцать месяцев" Самуила Маршака, свидетельствует исследование книжного сервиса MyBook.

"Самой новогодней книгой россияне назвали легендарную сказку Эрнеста Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король", за эту книгу отдали свои голоса более 30% опрошенных... На втором месте - классическая повесть Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством" (26%), входящая в знаменитый цикл "Вечера на хуторе близ Диканьки". Замыкает тройку лидеров первая часть культовой саги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" (25%). Следом идут сказка "Двенадцать месяцев" Самуила Маршака (23%), ставшая знаменитой благодаря одноименной советской экранизации, и "Снежная королева" Ганса Христиана Андерсена (21%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что закрытие границ и вынужденная самоизоляция меняют привычные планы россиян на новогодние праздники, более 70% из более 2 тысяч опрошенных сообщили, что собираются больше читать и слушать аудиокниги во время новогодних праздников.
"46% опрошенных отмечают, что хотят успеть прочитать за выходные дни от 2 до 5 книг, а 14% - 5 и более... Что касается аудиокниг, то около 29% пользователей планируют слушать их чаще, чем обычно. При этом 21% собираются послушать от 2 до 5 книг, а 36% — 1-2 книги. Около 12% опрошенных не собираются менять свои привычки и намерены послушать примерно столько же аудиокниг, что и в другое время года", - уточняется в тексте исследования.
Опрос
Где вы планируете отметить Новый год?
Проголосовали:
11:21Новый год—2021
Среди самых популярных жанров, которые россияне собираются читать и слушать на новогодних каникулах, — фэнтези и фантастика, на а втором месте расположились классическая литература и детективы, на третьем — современная российская и зарубежная проза. Среди самых популярных авторов в новогодние праздники названы Джоан Роулинг, Стивен Кинг, Агата Кристи, Рэй Бредбери и Эрих Мария Ремарк.
"Что касается произведений, то тут пальма первенства у художественной литературы. Лидирует, что весьма предсказуемо, сага о Гарри Поттере. На втором месте — роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины", чья прошлогодняя экранизация с Сиршей Ронан, Эммой Уотсон и Тимоти Шаламе в главных ролях снискала большую популярность. На третьем месте — новый роман культового шведского писателя Фредрика Бакмана "Тревожные люди", действие которого разворачивается накануне Нового года", - прокомментировали в MyBook планы россиян на чтение в новогодние праздники.
Среди произведений жанра нон-фикшн россияне избрали для чтения во время праздников "Hygge. Секрет датского счастья" Майка Викинга, "Подсознание может всё!" Джона Кехо и "100 способов изменить жизнь" Ларисы Парфентьевой.
Ранее президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что читает своим внукам сказки российских и советских авторов, в частности, сказку Маршака "Двенадцать месяцев".
Казанский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 17:04Туризм
Назван город, готовый принять туристов в Новый год вместо Петербурга
 
КультураНовости культурыРоссияЭрих Мария РемаркЭрнст Теодор Амадей ГофманСамуил МаршакСтивен КингДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Николай ГогольОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:52Болгария высылает российского дипломата
16:50ЦБ рассчитывает на замедление роста цен на муку, хлеб и макароны
16:49Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19
16:48Путин обсуждает с Совбезом борьбу с угрозами от ИИ военного назначения
16:43В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова
16:43В СК рассказали подробности дела следователя Агаджаняна
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
Лента новостейМолния