https://ria.ru/20201218/skazka-1589859930.html

Названа самая новогодняя сказка по мнению россиян

Названа самая новогодняя сказка по мнению россиян

Во время новогодних праздников россияне собираются посвящать чтению и прослушиванию аудиокниг больше времени, чем обычно, при этом с новым годом у россиян... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:36

2020-12-18T11:36

2020-12-18T11:50

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Во время новогодних праздников россияне собираются посвящать чтению и прослушиванию аудиокниг больше времени, чем обычно, при этом с новым годом у россиян больше всего ассоциируются сказка Эрнеста Гофмана "Щелкунчик и Мышиный король", повесть Николая Гоголя "Ночь перед Рождеством", а также "Гарри Поттер и философский камень Джоан Роулинг и "Двенадцать месяцев" Самуила Маршака, свидетельствует исследование книжного сервиса MyBook.Отмечается, что закрытие границ и вынужденная самоизоляция меняют привычные планы россиян на новогодние праздники, более 70% из более 2 тысяч опрошенных сообщили, что собираются больше читать и слушать аудиокниги во время новогодних праздников."46% опрошенных отмечают, что хотят успеть прочитать за выходные дни от 2 до 5 книг, а 14% - 5 и более... Что касается аудиокниг, то около 29% пользователей планируют слушать их чаще, чем обычно. При этом 21% собираются послушать от 2 до 5 книг, а 36% — 1-2 книги. Около 12% опрошенных не собираются менять свои привычки и намерены послушать примерно столько же аудиокниг, что и в другое время года", - уточняется в тексте исследования.Среди самых популярных жанров, которые россияне собираются читать и слушать на новогодних каникулах, — фэнтези и фантастика, на а втором месте расположились классическая литература и детективы, на третьем — современная российская и зарубежная проза. Среди самых популярных авторов в новогодние праздники названы Джоан Роулинг, Стивен Кинг, Агата Кристи, Рэй Бредбери и Эрих Мария Ремарк."Что касается произведений, то тут пальма первенства у художественной литературы. Лидирует, что весьма предсказуемо, сага о Гарри Поттере. На втором месте — роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт "Маленькие женщины", чья прошлогодняя экранизация с Сиршей Ронан, Эммой Уотсон и Тимоти Шаламе в главных ролях снискала большую популярность. На третьем месте — новый роман культового шведского писателя Фредрика Бакмана "Тревожные люди", действие которого разворачивается накануне Нового года", - прокомментировали в MyBook планы россиян на чтение в новогодние праздники.Среди произведений жанра нон-фикшн россияне избрали для чтения во время праздников "Hygge. Секрет датского счастья" Майка Викинга, "Подсознание может всё!" Джона Кехо и "100 способов изменить жизнь" Ларисы Парфентьевой.Ранее президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции заявил, что читает своим внукам сказки российских и советских авторов, в частности, сказку Маршака "Двенадцать месяцев".

https://ria.ru/20201215/kazan-1589328443.html

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новости культуры, россия, эрих мария ремарк, эрнст теодор амадей гофман, самуил маршак, стивен кинг, джоан роулинг (джоан мюррэй), николай гоголь, общество