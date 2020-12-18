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Неожиданная находка во время ремонта вызвала скандал в семье
Неожиданная находка во время ремонта вызвала скандал в семье
Пользователь Reddit сделал необычную находку во время ремонта в доме, однако она стала причиной серьезной ссоры в его семье. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T07:25
2020-12-18T07:25
2020-12-18T07:25
reddit
клад
ремонт
семья
в мире
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пользователь Reddit сделал необычную находку во время ремонта в доме, однако она стала причиной серьезной ссоры в его семье.По словам 26-летнего мужчины, вместе с женой они решили отремонтировать жилье, которым владеет его семья с 1920-х годов. При этом молодой человек выкупил доли у других родственников. Вскоре после начала работ пара нашла в одной из спален тайник в полу.Там супруги обнаружили металлический ящик, внутри которого находилось две тысячи долларов и множество украшений, а также заполоненную старыми монетами банку из под кофе. Мужчина решил, что клад принадлежал его прабабушке и прадедушке.Мать молодого человека предложила продать семейные реликвии и разделить деньги поровну между всеми членами семьи. Ее сын согласился отдать найденные деньги и антикварные монеты, однако решил сохранить драгоценности, чтобы передать их будущим детям.Женщина, однако, не согласилась с сыном и заявила, что украшения — это собственность семьи. В итоге мать и дядя мужчины в ультимативной форме потребовали отдать сокровища. Они заявили, что в противном случае молодой человек и его супруга могут не приезжать в гости на Рождество. Многие комментаторы поддержали желание автора сохранить семейные реликвии.
https://ria.ru/20201214/nakhodka-1589215331.html
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reddit, клад, ремонт, семья, в мире
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Пользователь Reddit
сделал необычную находку во время ремонта
в доме, однако она стала причиной серьезной ссоры в его семье.
По словам 26-летнего мужчины, вместе с женой они решили отремонтировать жилье, которым владеет его семья с 1920-х годов. При этом молодой человек выкупил доли у других родственников. Вскоре после начала работ пара нашла в одной из спален тайник в полу.
Там супруги обнаружили металлический ящик, внутри которого находилось две тысячи долларов и множество украшений, а также заполоненную старыми монетами банку из под кофе. Мужчина решил, что клад
принадлежал его прабабушке и прадедушке.
"Я позвонил маме и рассказал ей о находке. Она была в шоке. Мой прадед не доверял банкам, и повсюду у него были спрятаны ценные вещи", — рассказал автор поста.
Мать молодого человека предложила продать семейные реликвии и разделить деньги поровну между всеми членами семьи. Ее сын согласился отдать найденные деньги и антикварные монеты, однако решил сохранить драгоценности, чтобы передать их будущим детям.
Женщина, однако, не согласилась с сыном и заявила, что украшения — это собственность семьи. В итоге мать и дядя мужчины в ультимативной форме потребовали отдать сокровища. Они заявили, что в противном случае молодой человек и его супруга могут не приезжать в гости на Рождество. Многие комментаторы поддержали желание автора сохранить семейные реликвии.