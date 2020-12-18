https://ria.ru/20201218/skandal-1589829481.html

Неожиданная находка во время ремонта вызвала скандал в семье

Неожиданная находка во время ремонта вызвала скандал в семье

Пользователь Reddit сделал необычную находку во время ремонта в доме, однако она стала причиной серьезной ссоры в его семье. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T07:25

2020-12-18T07:25

2020-12-18T07:25

reddit

клад

ремонт

семья

в мире

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пользователь Reddit сделал необычную находку во время ремонта в доме, однако она стала причиной серьезной ссоры в его семье.По словам 26-летнего мужчины, вместе с женой они решили отремонтировать жилье, которым владеет его семья с 1920-х годов. При этом молодой человек выкупил доли у других родственников. Вскоре после начала работ пара нашла в одной из спален тайник в полу.Там супруги обнаружили металлический ящик, внутри которого находилось две тысячи долларов и множество украшений, а также заполоненную старыми монетами банку из под кофе. Мужчина решил, что клад принадлежал его прабабушке и прадедушке.Мать молодого человека предложила продать семейные реликвии и разделить деньги поровну между всеми членами семьи. Ее сын согласился отдать найденные деньги и антикварные монеты, однако решил сохранить драгоценности, чтобы передать их будущим детям.Женщина, однако, не согласилась с сыном и заявила, что украшения — это собственность семьи. В итоге мать и дядя мужчины в ультимативной форме потребовали отдать сокровища. Они заявили, что в противном случае молодой человек и его супруга могут не приезжать в гости на Рождество. Многие комментаторы поддержали желание автора сохранить семейные реликвии.

https://ria.ru/20201214/nakhodka-1589215331.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

reddit, клад, ремонт, семья, в мире