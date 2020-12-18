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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201218/shveytsariya-1589948429.html
Власти Швейцарии ужесточат ограничения по коронавирусу
Власти Швейцарии ужесточат ограничения по коронавирусу
Власти Швейцарии приняли решение ужесточить ограничительные меры для борьбы с COVID-19: с 22 декабря по 22 января в кантонах с тяжелой ситуацией по коронавирусу РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:45
2020-12-18T17:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
симонетта соммаруга
швейцария
берн (город)
в мире
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ЖЕНЕВА, 18 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Швейцарии приняли решение ужесточить ограничительные меры для борьбы с COVID-19: с 22 декабря по 22 января в кантонах с тяжелой ситуацией по коронавирусу закрываются рестораны, культурные и спортивные учреждения и места отдыха, в том числе на новогодние праздники, говорится в заявлении властей, распространенном в пятницу."Рестораны будут закрыты, так же как культурные учреждения, музеи. Магазины могут оставаться отрытыми, однако количество посетителей должно быть ограничено", - заявила на пресс-конференции в Берне президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.По ее словам, власти Швейцарии оставляют за собой право принять дополнительные меры в начале января, если данные ограничения не помогут сократить распространение вируса. Вновь оценить ситуацию в стране правительство планирует 30 декабря.Согласно решению федерального совета (правительства), с 22 декабря как минимум до 22 января должны быть полностью закрыты рестораны, в том числе на время новогодних праздников, за исключением ресторанов при отелях и столовых при организациях. Также закрываются все спортивные учреждения. Спортом можно заниматься только в группе не более пяти человек на открытом воздухе. Закрываются культурные учреждения - музеи, кинотеатры, библиотеки, казино, ботанические сады, зоопарки и другие места культуры и отдыха. Магазины должны закрываться в 19 часов.Кантоны также сами должны принимать решение об открытии или закрытии горнолыжных курортов. Кататься на лыжах будет возможно только в случае, если это позволяет эпидемиологическая ситуация в кантоне, созданы условия для размещения людей, тестирования и отслеживания контактов в случае заражения.В то же время власти оставили ряд послаблений для кантонов, где рейтинг заражения ниже единицы. Рестораны и спортивные учреждения в кантонах, где эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, смогут продолжать работатьПо словам главы федерального департамента (министерства) внутренних дел Швейцарии Алена Берсе, под временные исключения попадают франкофонные кантоны страны, где рестораны могут оставаться открытыми. Однако ситуация может измениться в ближайшие дни."У нас есть несколько кантонов, которые сейчас действительно находятся на пределе, и мы должны предвидеть, что они, вероятно, перейдут эту черту в ближайшие несколько дней, если мы посмотрим на динамику, которая существует. Речь идет о кантонах, которые до сих пор существовали с ограничениями, так что очевидно, что это франкоязычные кантоны", - отметил он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201029/koronavirus-1582088631.html
https://ria.ru/20201218/koronavirus-1589843244.html
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коронавирус covid-19, симонетта соммаруга, швейцария, берн (город), в мире

Власти Швейцарии ужесточат ограничения по коронавирусу

17:45 18.12.2020 (обновлено: 17:56 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на улицы Женевы
Вид на улицы Женевы - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 18 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Власти Швейцарии приняли решение ужесточить ограничительные меры для борьбы с COVID-19: с 22 декабря по 22 января в кантонах с тяжелой ситуацией по коронавирусу закрываются рестораны, культурные и спортивные учреждения и места отдыха, в том числе на новогодние праздники, говорится в заявлении властей, распространенном в пятницу.
"Рестораны будут закрыты, так же как культурные учреждения, музеи. Магазины могут оставаться отрытыми, однако количество посетителей должно быть ограничено", - заявила на пресс-конференции в Берне президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.
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По ее словам, власти Швейцарии оставляют за собой право принять дополнительные меры в начале января, если данные ограничения не помогут сократить распространение вируса. Вновь оценить ситуацию в стране правительство планирует 30 декабря.
Согласно решению федерального совета (правительства), с 22 декабря как минимум до 22 января должны быть полностью закрыты рестораны, в том числе на время новогодних праздников, за исключением ресторанов при отелях и столовых при организациях. Также закрываются все спортивные учреждения. Спортом можно заниматься только в группе не более пяти человек на открытом воздухе. Закрываются культурные учреждения - музеи, кинотеатры, библиотеки, казино, ботанические сады, зоопарки и другие места культуры и отдыха. Магазины должны закрываться в 19 часов.
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Кантоны также сами должны принимать решение об открытии или закрытии горнолыжных курортов. Кататься на лыжах будет возможно только в случае, если это позволяет эпидемиологическая ситуация в кантоне, созданы условия для размещения людей, тестирования и отслеживания контактов в случае заражения.
В то же время власти оставили ряд послаблений для кантонов, где рейтинг заражения ниже единицы. Рестораны и спортивные учреждения в кантонах, где эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, смогут продолжать работать
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По словам главы федерального департамента (министерства) внутренних дел Швейцарии Алена Берсе, под временные исключения попадают франкофонные кантоны страны, где рестораны могут оставаться открытыми. Однако ситуация может измениться в ближайшие дни.
"У нас есть несколько кантонов, которые сейчас действительно находятся на пределе, и мы должны предвидеть, что они, вероятно, перейдут эту черту в ближайшие несколько дней, если мы посмотрим на динамику, которая существует. Речь идет о кантонах, которые до сих пор существовали с ограничениями, так что очевидно, что это франкоязычные кантоны", - отметил он.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Симонетта СоммаругаШвейцарияБерн (город)В мире
 
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