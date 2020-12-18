https://ria.ru/20201218/shveytsariya-1589913780.html

Парламент Швейцарии легализовал однополые браки

Парламент Швейцарии легализовал однополые браки

Федеральное собрание (парламент) Швейцарии в пятницу одобрило законопроект, разрешающий в конфедерации однополые браки. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:21

2020-12-18T15:21

2020-12-18T15:21

федеральное собрание швейцарии

швейцария

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151041/13/1510411393_0:0:5813:3271_1920x0_80_0_0_054d9fb4ede1beb1fc46b61ef0484842.jpg

ЦЮРИХ, 18 дек - РИА Новости. Федеральное собрание (парламент) Швейцарии в пятницу одобрило законопроект, разрешающий в конфедерации однополые браки.Как сообщается на сайте парламента, в Национальном совете (нижняя палата парламента) за закон проголосовали 136 депутатов, 48 высказались против, 9 воздержались. В Совете кантонов (верхняя палата парламента) инициативу поддержали 24 депутата, против высказались 11, семеро воздержались.Согласно закону, в стране разрешаются однополые браки, кроме того, лейсбийским парам предоставляется доступ к банкам спермы.Против закона выступает ультраконсервативная христианская партия Федерально-демократический союз Швейцарии, которая ранее заявляла о планах провести референдум по вопросу однополых браков.С 2007 в Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения в виде так называемого зарегистрированного партнерства. Однако членам таких союзов, в частности, не разрешено усыновлять детей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201113/lgbt-1584540994.html

https://ria.ru/20201104/braki-1583035498.html

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное собрание швейцарии, швейцария, в мире