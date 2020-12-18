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Парламент Швейцарии легализовал однополые браки
Парламент Швейцарии легализовал однополые браки
Федеральное собрание (парламент) Швейцарии в пятницу одобрило законопроект, разрешающий в конфедерации однополые браки. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:21
2020-12-18T15:21
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ЦЮРИХ, 18 дек - РИА Новости. Федеральное собрание (парламент) Швейцарии в пятницу одобрило законопроект, разрешающий в конфедерации однополые браки.Как сообщается на сайте парламента, в Национальном совете (нижняя палата парламента) за закон проголосовали 136 депутатов, 48 высказались против, 9 воздержались. В Совете кантонов (верхняя палата парламента) инициативу поддержали 24 депутата, против высказались 11, семеро воздержались.Согласно закону, в стране разрешаются однополые браки, кроме того, лейсбийским парам предоставляется доступ к банкам спермы.Против закона выступает ультраконсервативная христианская партия Федерально-демократический союз Швейцарии, которая ранее заявляла о планах провести референдум по вопросу однополых браков.С 2007 в Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения в виде так называемого зарегистрированного партнерства. Однако членам таких союзов, в частности, не разрешено усыновлять детей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201113/lgbt-1584540994.html
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федеральное собрание швейцарии, швейцария, в мире

Парламент Швейцарии легализовал однополые браки

15:21 18.12.2020
 
© Depositphotos / ivonnewierinkСвадебный торт
Свадебный торт - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Depositphotos / ivonnewierink
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ЦЮРИХ, 18 дек - РИА Новости. Федеральное собрание (парламент) Швейцарии в пятницу одобрило законопроект, разрешающий в конфедерации однополые браки.
Как сообщается на сайте парламента, в Национальном совете (нижняя палата парламента) за закон проголосовали 136 депутатов, 48 высказались против, 9 воздержались. В Совете кантонов (верхняя палата парламента) инициативу поддержали 24 депутата, против высказались 11, семеро воздержались.
Однополый брак - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 18:33Акценты
ЛГБТИК-шантаж ЕС: уважайте их права, иначе накажем деньгами Еврокомиссия представила стратегию по защите прав ЛГБТИК в странах ЕС. В следующем семилетнем бюджете ЕС предложены санкции для тех членов содружества, которые откажутся следовать политике толерантности. Под прицелом – Венгрия и Польша.
Согласно закону, в стране разрешаются однополые браки, кроме того, лейсбийским парам предоставляется доступ к банкам спермы.
Против закона выступает ультраконсервативная христианская партия Федерально-демократический союз Швейцарии, которая ранее заявляла о планах провести референдум по вопросу однополых браков.
С 2007 в Швейцарии лица одного пола могли оформлять отношения в виде так называемого зарегистрированного партнерства. Однако членам таких союзов, в частности, не разрешено усыновлять детей.
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
4 ноября, 16:00Религия и мировоззрение
Святой престол разъяснил позицию по однополым бракам, сообщил источник
 
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