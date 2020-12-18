https://ria.ru/20201218/shurchanov-1589948677.html

Биография Валентина Шурчанова

Биография Валентина Шурчанова

Депутат Государственной Думы РФ, заместитель руководителя фракции КПРФ Валентин Сергеевич Шурчанов родился 19 января 1947 года в деревне Старые Шальтямы... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T17:51

2020-12-18T17:51

2020-12-18T17:51

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Депутат Государственной Думы РФ, заместитель руководителя фракции КПРФ Валентин Сергеевич Шурчанов родился 19 января 1947 года в деревне Старые Шальтямы Канашского района Чувашской АССР (ныне Республика Чувашия). В 1964 году окончил Чебоксарский энергетический техникум, в 1975 году – Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, в 1982 году – Горьковскую высшую партийную школу.Трудовую деятельность начал в 1963 году, работал электромонтером на различных предприятиях городов Канаша, Чебоксар, Владивостока.В 1966-1968 годы проходил службу в рядах Советской Армии.В 1969 году работал инженером Канашского завода автозапчастей (Чувашия).В 1972-1980 годы – секретарь комитета ВЛКСМ, заместитель секретаря парткома Чувашского госуниверситета, заведующий отделом пропаганды и агитации Калининского районного комитета КПСС города Чебоксары.В 1982-1986 годы – заместитель секретаря парткома Чувашского госуниверситета, инструктор отдела науки и учебных заведений, помощник первого секретаря Чувашского обкома КПСС.В 1986-1987 годы – первый секретарь Шумерлинского горкома КПСС.В 1987-1988 годы – инструктор отдела организационно-партийной работы Центрального комитета КПСС.В 1988-1990 годы – секретарь, второй секретарь Чувашского обкома КПСС.Являлся депутатом Верховного Совета Чувашской Республики одиннадцатого (1986-1990) и двенадцатого созывов (1990-1994).С 1990 года – первый секретарь Чувашского республиканского комитета КПСС. В 1991-1994 годы – главный специалист Государственного комитета Чувашской ССР по материальным ресурсам, уполномоченный исполнительной дирекции ассоциации "Большая Волга" по Чувашской Республике.В 1992 году был избран сопредседателем Объединения коммунистов Чувашии, вошедшего в КПРФ.С 1993 года – первый секретарь Комитета Чувашского республиканского отделения КПРФ. В июне 1994 года был избран депутатом Государственного Совета Чувашской Республики первого созыва.С июня 1994 года по июль 1998 года – председатель Госсовета Чувашии, член Совета Федерации Российской Федерации (по должности).В декабре 1995 года был избран депутатом Государственной Думы второго созыва по списку КПРФ, но от мандата отказался. С 1997 года неоднократно избирался членом президиума Центрального комитета Коммунистической партии РФ. С августа 1998 года по декабрь 1999 года – политический обозреватель газеты "Советская Россия".В декабре 1999 года был избран депутатом Государственной Думы Российской Федерации III созыва. Член фракции Коммунистической партии Российской Федерации. Был заместителем председателя Комитета ГД по делам Федерации и региональной политике. В 2001 году баллотировался на пост президента Чувашии, проиграл действующему на тот момент президенту (1994-2010) Николаю Федорову. С 2005 по 2009 год – главный редактор газеты "Правда". В 2007-2011 годах – депутат Госдумы РФ V созыва от КПРФ. Был членом комитета ГД по делам Федерации и региональной политике.В 2011-2016 годах – депутат Госдумы РФ VI созыва от КПРФ. Был первым заместителем председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи. В сентябре 2016 года был избран депутатом Государственной думы РФ VII созыва.Был заместителем руководителя фракции КПРФ, первым заместителем председателя Комитета по бюджету и налогам. Входил в Счетную комиссию и в комиссию по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.18 декабря 2020 года Валентин Шурчанов скончался.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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