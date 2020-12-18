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Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
Концертный зал Красноярска оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
Компании "Гранд холл" в Красноярске, где в начале декабря выступала певица Zivert, назначен штраф в размере 200 тысяч рублей за нарушение требований... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T07:13
2020-12-18T07:13
2020-12-18T07:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 дек - РИА Новости. Компании "Гранд холл" в Красноярске, где в начале декабря выступала певица Zivert, назначен штраф в размере 200 тысяч рублей за нарушение требований профилактики COVID-19, сообщается в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.Ранее сообщалось, что красноярский главк Роспотребнадзора выясняет обстоятельства проведения 4 декабря 2020 года в Красноярске в концертном зале Гранд Холл Сибирь концерта Юлии Zivert."ООО "Гранд холл" назначен штраф 200 тысяч рублей за проведение концерта певицы Zivert с нарушением требований по профилактике новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.В ведомстве пояснили, что в ходе проверки выявлены нарушения требований санитарного законодательства и материалы административного производства были направлены в суд. Решение о штрафе принято районным судом Красноярска.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201212/moskva-1588906308.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск, происшествия