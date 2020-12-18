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Дочь бизнесмена Шпиленко покончила с собой после дня рождения в Москве
Дочь бизнесмена Шпиленко покончила с собой после дня рождения в Москве
Дочь предпринимателя Андрея Шпиленко покончила с собой в Москве после своего дня рождения, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:10
2020-12-18T15:26
юлия иванова
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москва
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Дочь предпринимателя Андрея Шпиленко покончила с собой в Москве после своего дня рождения, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Тело девушки 16.12.2001 года рождения было обнаружено ночью в четверг под окнами жилого дома на Нагатинской набережной. Следов борьбы нет. Погибшую нашел ее отец Андрей Шпиленко", — сказал собеседник.Он добавил, что девушка училась на втором курсе в Российском университете дружбы народов (РУДН)."Мой ангел, моя любимая доченька — отдыхай с Богом. Ты будешь жива в моем сердце навечно", — написал Шпиленко в фейсбуке.Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что следователи проводят проверку.Шпиленко — директор Ассоциации кластеров и технопарков России, объединяющей объекты технологической и промышленной инфраструктуры.
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

Дочь бизнесмена Шпиленко покончила с собой после дня рождения в Москве

13:10 18.12.2020 (обновлено: 15:26 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичНагатинская набережная в Москве
Нагатинская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Дочь предпринимателя Андрея Шпиленко покончила с собой в Москве после своего дня рождения, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Тело девушки 16.12.2001 года рождения было обнаружено ночью в четверг под окнами жилого дома на Нагатинской набережной. Следов борьбы нет. Погибшую нашел ее отец Андрей Шпиленко", — сказал собеседник.
Он добавил, что девушка училась на втором курсе в Российском университете дружбы народов (РУДН).
"Мой ангел, моя любимая доченька — отдыхай с Богом. Ты будешь жива в моем сердце навечно", — написал Шпиленко в фейсбуке.
Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что следователи проводят проверку.
Шпиленко — директор Ассоциации кластеров и технопарков России, объединяющей объекты технологической и промышленной инфраструктуры.
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