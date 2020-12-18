https://ria.ru/20201218/shpilenko-1589882170.html
Дочь бизнесмена Шпиленко покончила с собой после дня рождения в Москве
Дочь бизнесмена Шпиленко покончила с собой после дня рождения в Москве
Дочь предпринимателя Андрея Шпиленко покончила с собой в Москве после своего дня рождения, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:10
2020-12-18T13:10
2020-12-18T15:26
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Дочь предпринимателя Андрея Шпиленко покончила с собой в Москве после своего дня рождения, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Тело девушки 16.12.2001 года рождения было обнаружено ночью в четверг под окнами жилого дома на Нагатинской набережной. Следов борьбы нет. Погибшую нашел ее отец Андрей Шпиленко", — сказал собеседник.Он добавил, что девушка училась на втором курсе в Российском университете дружбы народов (РУДН)."Мой ангел, моя любимая доченька — отдыхай с Богом. Ты будешь жива в моем сердце навечно", — написал Шпиленко в фейсбуке.Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова сообщила РИА Новости, что следователи проводят проверку.Шпиленко — директор Ассоциации кластеров и технопарков России, объединяющей объекты технологической и промышленной инфраструктуры.
https://ria.ru/20201207/pensioner-1588001812.html
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юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия