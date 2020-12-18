https://ria.ru/20201218/shnurov-1589904850.html
В Кремле оценили участие Шнурова в пресс-конференции Путина
В Кремле оценили участие Шнурова в пресс-конференции Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видеть музыканта Сергея Шнурова в новом для него амплуа журналиста было очень необычно, стремление... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:47
2020-12-18T14:47
2020-12-18T14:47
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
шнур (сергей шнуров)
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что видеть музыканта Сергея Шнурова в новом для него амплуа журналиста было очень необычно, стремление освоить новую профессию заслуживает похвалы.Музыкант и генеральный продюсер телеканала RTVI Шнуров накануне принимал участие в большой пресс-конференции президента РФ Владимиру Путину и задал вопрос главе государства.Песков на просьбу прокомментировать этот момент отметил в интервью на радио "Комсомольская правда": "А что, вы ожидали, что он в стихах вопрос задаст?". Представитель Кремля добавил, что Шнуров все глубже погружается в дела своего канала."Он задал свой вопрос. Видеть его в этом амплуа было очень необычно. Я знаю, что он погружается в журналистику, он активно поднимал руку. В конце концов, он абсолютно приличный человек. Давайте все-таки амплуа и сценические образы как-то отличать от реального человека. То, что человек осваивает новую профессию, это заслуживает похвалы", - уверен Песков.
https://ria.ru/20201217/shnurov-1589813215.html
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Путин порекомендовал Шнурову вместо мата употреблять слово "редиска"
На пресс-конференции Сергей Шнуров поинтересовался у президента, как русскому человеку прожить без мата. На что Путин порекомендовал обратиться к классике советского кино и употреблять слово "редиска". А вопрос о том, почему русские хакеры не помогли переизбраться Трампу, назвал провокацией.
2020-12-18T14:47
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шнур (сергей шнуров), дмитрий песков, владимир путин, политика