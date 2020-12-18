СВР опубликовала шифровку о контактах Запада с нацистами в 1945 году
03:43 18.12.2020 (обновлено: 06:54 18.12.2020)
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВячеслав Тихонов в роли Штирлица в фильме "Семнадцать мгновений весны"
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Служба внешней разведки России в преддверии своего векового юбилея опубликовала фотокопию рассекреченной телеграммы, содержание которой касается закулисных контактов Запада с нацистами в 1945 году, в том числе договоренности о том, что гитлеровцы откроют фронт перед англо-американскими войсками, но продолжат сопротивление Красной Армии. Эту шифровку резидентура советской внешней разведки в Британии передала из Лондона в Москву в апреле 1945 года.
Материал опубликован в новом сборнике "Служба внешней разведки Российской Федерации. 100 лет. Документы и свидетельства". Шифртелеграмма была отправлена 12 апреля 1945 года под оперативным псевдонимом "Боб".
"Немецкие армии на западном фронте отступают по договоренности с союзниками, состоявшейся в Швейцарии, куда недавно приезжали немецкие генералы для переговоров (с) англо-американцами. По этой договоренности немцы открыли фронт союзникам, но будут продолжать сопротивление на востоке, чтобы не допустить в Берлин Красную Армию", - говорилось в сообщении.
"Захваченное американцами немецкое золото в Брюсселе доставлено в соляную шахту за 36 часов до прибытия туда американских войск. Шахта охранялась специальной немецкой охраной, от которой американцы получили сообщение о местонахождении золота. Золото было передано американцам вице-директором рейхсбанка, якобы специально командированным для этой цели из Берлина", - указывалось в шифровке.
© предоставлено РИА Новости пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
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Рассекреченный документ разведки
© предоставлено РИА Новости пресс-бюро СВР
© Фото : предоставлено РИА Новости пресс-бюро СВРРассекреченный документ разведки
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Рассекреченный документ разведки
© Фото : предоставлено РИА Новости пресс-бюро СВР
1 из 2
Рассекреченный документ разведки
© предоставлено РИА Новости пресс-бюро СВР
2 из 2
Рассекреченный документ разведки
© Фото : предоставлено РИА Новости пресс-бюро СВР
На бланке шифртелеграммы есть резолюции, сделанные несколькими людьми, прежде всего легендарным начальником советской внешней разведки времен Великой Отечественной войны комиссаром государственной безопасности 3-го ранга Павлом Фитиным. 13 апреля он перенаправил поступившее сообщение из Лондона начальнику информационного отдела разведки Михаилу Аллахвердову. Еще одна пометка, сделанная другим человеком, гласила: "По-моему, стоит сообщить в НКИД (Народный комиссариат иностранных дел – ред.) вместе с другими данными".
"Кроссворд" для Штирлица
Работа советской внешней разведки по выявлению и срыву сепаратных переговоров представителей Запада с нацистами в свое время легла в основу книги Юлиана Семенова и сценария, возможно, самого популярного отечественного фильма о разведке "Семнадцать мгновений весны".
Главного героя "Семнадцати мгновений…" Штирлица, он же полковник Исаев, на самом деле не существовало, но в реальности были резидентуры советской внешней разведки в разных странах, добывавшие с помощью своих агентов данные о попытке гитлеровских бонз договориться с англо-американцами и тем самым внести раскол в отношения между союзными державами. А вот у руководителя внешней разведки, в фильме имевшего псевдоним "Алекс", был конкретный прототип – Павел Фитин.
Попытки установить неофициальные контакты нацистов с представителями США и Англии предпринимались задолго до весны 1945 года, и советская разведка отслеживала их. Известно о нескольких попытках подходов: сначала с немецкой стороны к представителям Запада, а потом и о немалом интересе союзных стран к установлению контактов с гитлеровцами.
Очередной раунд таких попыток имел место весной 1945 года. Шестого марта 1945 года в швейцарском Цюрихе руководитель резидентуры американского Управления стратегических служб (УСС, предтечи ЦРУ) Аллен Даллес встретился с уполномоченным СС при группе армий "С" в Италии немецким генералом Карлом Вольфом. Речь шла о возможности капитуляции германских войск в Северной Италии. По итогам встречи Даллес направил в Вашингтон телеграмму, в которой описывал возможные перспективы перемирия. А шеф УСС Уильям Донован доложил содержание этого письма госсекретарю США и президенту, но при этом преувеличил готовность командования войск вермахта в Италии к безоговорочной капитуляции.
Командующий союзными войсками в Северной Италии британский фельдмаршал Гарольд Александер в свою очередь поддержал план Даллеса-Вольфа, в целях секретности получивший название "Операция "Кроссворд". Но, понимая, что о происходящем в Швейцарии руководству СССР станет известно из донесений разведки, Александер через английского посла в советской столице информировал Москву о прибытии германских представителей для обсуждения условий капитуляции. Нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов выступил за участие советской стороны в переговорах, но госдепартамент США и британский МИД это предложение отклонили.
После этого в течение нескольких дней в конце марта - начале апреля 1945 года состоялся обмен письмами между лидерами СССР и США Иосифом Сталиным и Франклином Рузвельтом, вошедшими в историю мировой дипломатии. Поначалу президент США пытался объяснить происходящее недоразумением и вообще отрицал факт сепаратных переговоров в Швейцарии, уверяя Сталина, что участие СССР в таких встречах приветствовалось бы. В ходе переписки Сталин, опираясь на данные советской разведки, дал понять Рузвельту, что у советского руководства есть доказательства закулисных игр Запада с нацистами. В конце концов, сепаратные переговоры были прекращены.
"Что касается моих информаторов, то, уверяю вас, это очень честные и скромные люди, которые выполняют свои обязанности аккуратно и не имеют намерения оскорбить кого-либо. Эти люди многократно проверены нами на деле", - так писал Сталин Рузвельту о работе советских разведчиков. По мнению историков, эти слова были знаком высокого признания работы разведки со стороны руководства СССР.