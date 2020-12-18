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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201218/sharli--1589806626.html
Муфтий рассказал, чем опасна политика журнала Charlie Hebdo
Муфтий рассказал, чем опасна политика журнала Charlie Hebdo
Политика журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, не вызывает согласия, но терроризм нужно пресекать, заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T10:10
2020-12-18T10:10
религия и мировоззрение
религия
исламское государство
альбир крганов
новости - религия и мировоззрение
европа
сирия
париж
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Политика журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, не вызывает согласия, но терроризм нужно пресекать, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.Так он прокомментировал решение суда присяжных Парижа по делу о терактах в редакции Charlie Hebdo, в парижском пригороде Монруже и в кошерном супермаркете в Париже в январе 2015 года. Ранее суд присяжных приговорил 14 обвиняемых, которые оказывали помощь террористам, к наказанию от четырех лет тюрьмы до пожизненного заключения. Сатирический журнал Charlie Hebdo в Париже стал объектом террористического нападения после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток устроившие нападения - братья Шериф и Саид Куаши - были ликвидированы во время штурма силами спецназа."С политикой журнала Charlie Hebdo мы не согласны: в результате их действий убивают людей. Бессмысленно провоцировать агрессию, какими бы светскими ценностями это не оправдывалось. Но это выбор Европы. Что касается террористов - закон есть закон. Терроризм и экстремизм должны пресекаться в любой стране. Но нужна и профилактическая работа: перекрывать сомнительные каналы финансирования, работать с идеологией, с религиозными деятелями, в сфере образования", - сказал Крганов.При этом он призвал отделать преступление от человека, национальности и религии, а также посоветовал французским властям не поддаваться на провокации террористов, поскольку "необоснованная, эмоциональная реакция может привести к ошибкам, которые будут на руку террористам"."Когда власти вместо того, чтобы бороться с террористами, начинают бороться с верующими, то сами провоцируют недовольство в рядах верующих и экстремистам становится легче завербовать последователей", - объяснил муфтий.По его словам, от действий террористов страдает "репутация" религии. "Имидж религии страдает от действий террористов и экстремистов. Террористы вырывают фразы из священных книг, пытаются одеть насилие в религиозные одежды, показать, что вера ведет к тому, что они делают, хотя их идеи далеки от норм религии, основанной на священных текстах", - рассказал Крганов.Кроме того, уверен он, от экстремистов и лжеучителей страдают сами верующие. "Отношения между верующими портятся, доходит до того, что представители одной конфессии убивают друг друга. Например, последователи ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ), прикрываясь религией, убивали верующих мусульман в Сирии и Ираке. И это люди одной веры, одной национальности, разговаривающие на одном языке, но некоторым дали традиционное толкование веры, а с другими поработали террористы, экстремисты и психологи, навязали совсем другое отношение к религии, и те из-за своего невежества это отношение приняли", - заключил муфтий.Карикатуры на пророка Мухаммеда, напечатанные в сатирическом журнале Charlie Hebdo в 2013 году, вызвали волну насилия во Франции, которая не прекратилась до сих пор. Так, в октябре 2020 года под Парижем обезглавили учителя истории Самюэля Пати. На уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". При этом он упомянул, что исламская религия повсюду переживает кризис. После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. Также ранее Макрон заявлял, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире. Позже в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе, но не может повлиять на их авторов, поскольку "правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ".
https://ria.ru/20201103/krganov-1582906151.html
https://ria.ru/20201023/religiya-1581107778.html
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религия, исламское государство, альбир крганов, новости - религия и мировоззрение, европа, сирия, париж

Муфтий рассказал, чем опасна политика журнала Charlie Hebdo

10:10 18.12.2020
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкУчастники акции памяти на площади Республики в Париже
Участники акции памяти на площади Республики в Париже - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Политика журнала Charlie Hebdo, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда, не вызывает согласия, но терроризм нужно пресекать, заявил РИА Новости председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
Так он прокомментировал решение суда присяжных Парижа по делу о терактах в редакции Charlie Hebdo, в парижском пригороде Монруже и в кошерном супермаркете в Париже в январе 2015 года. Ранее суд присяжных приговорил 14 обвиняемых, которые оказывали помощь террористам, к наказанию от четырех лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Сатирический журнал Charlie Hebdo в Париже стал объектом террористического нападения после публикаций карикатур на пророка Мухаммеда: 7 января 2015 года в ходе вооруженной атаки на офис редакции были убиты 12 человек, в том числе двое полицейских. Спустя двое суток устроившие нападения - братья Шериф и Саид Куаши - были ликвидированы во время штурма силами спецназа.
"С политикой журнала Charlie Hebdo мы не согласны: в результате их действий убивают людей. Бессмысленно провоцировать агрессию, какими бы светскими ценностями это не оправдывалось. Но это выбор Европы. Что касается террористов - закон есть закон. Терроризм и экстремизм должны пресекаться в любой стране. Но нужна и профилактическая работа: перекрывать сомнительные каналы финансирования, работать с идеологией, с религиозными деятелями, в сфере образования", - сказал Крганов.
При этом он призвал отделать преступление от человека, национальности и религии, а также посоветовал французским властям не поддаваться на провокации террористов, поскольку "необоснованная, эмоциональная реакция может привести к ошибкам, которые будут на руку террористам".
"Когда власти вместо того, чтобы бороться с террористами, начинают бороться с верующими, то сами провоцируют недовольство в рядах верующих и экстремистам становится легче завербовать последователей", - объяснил муфтий.
По его словам, от действий террористов страдает "репутация" религии. "Имидж религии страдает от действий террористов и экстремистов. Террористы вырывают фразы из священных книг, пытаются одеть насилие в религиозные одежды, показать, что вера ведет к тому, что они делают, хотя их идеи далеки от норм религии, основанной на священных текстах", - рассказал Крганов.
Кроме того, уверен он, от экстремистов и лжеучителей страдают сами верующие. "Отношения между верующими портятся, доходит до того, что представители одной конфессии убивают друг друга. Например, последователи ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ), прикрываясь религией, убивали верующих мусульман в Сирии и Ираке. И это люди одной веры, одной национальности, разговаривающие на одном языке, но некоторым дали традиционное толкование веры, а с другими поработали террористы, экстремисты и психологи, навязали совсем другое отношение к религии, и те из-за своего невежества это отношение приняли", - заключил муфтий.
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Карикатуры на пророка Мухаммеда, напечатанные в сатирическом журнале Charlie Hebdo в 2013 году, вызвали волну насилия во Франции, которая не прекратилась до сих пор. Так, в октябре 2020 года под Парижем обезглавили учителя истории Самюэля Пати. На уроках, где обсуждалась тема свободы слова, Пати демонстрировал карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда.
Во время национальной церемонии прощания с учителем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция продолжит защищать свободу слова и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". При этом он упомянул, что исламская религия повсюду переживает кризис. После этого на стенах некоторых административных зданий во Франции появились видеопроекции карикатур на пророка Мухаммеда. Также ранее Макрон заявлял, что в стране существует свобода богохульствовать. Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире. Позже в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что понимает чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда во французской прессе, но не может повлиять на их авторов, поскольку "правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ".
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