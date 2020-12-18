https://ria.ru/20201218/shampanskoe-1589829866.html
Нарколог назвал два исключительных повода для употребления алкоголя
Нарколог назвал два исключительных повода для употребления алкоголя
Выпить шампанского в новогоднюю ночь можно, это ритуал, главно, — не злоупотреблять спиртным, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T07:06
2020-12-18T07:06
2020-12-18T13:04
новый год—2021
здоровье
евгений брюн
алкоголь
общество
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Названы два единственных повода для употребления алкоголя
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Выпить шампанского в новогоднюю ночь можно, это ритуал, главно, — не злоупотреблять спиртным, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.Он отметил, что главное — не злоупотреблять алкоголем, но, к сожалению, в среднем от десяти до двадцати всего населения страны злоупотребляют спиртным, поэтому важно помнить о внутренней ответственности."Чем больше и чаще человек употребляет алкоголь, тем больше вред. Разрешенная доза алкоголя — это ноль", — подчеркнул Брюн.
https://ria.ru/20201209/alkogol-1588485762.html
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здоровье, евгений брюн, алкоголь, общество