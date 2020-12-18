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Нарколог назвал два исключительных повода для употребления алкоголя
Нарколог назвал два исключительных повода для употребления алкоголя
Выпить шампанского в новогоднюю ночь можно, это ритуал, главно, — не злоупотреблять спиртным, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T07:06
2020-12-18T13:04
новый год—2021
здоровье
евгений брюн
алкоголь
общество
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Названы два единственных повода для употребления алкоголя
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Выпить шампанского в новогоднюю ночь можно, это ритуал, главно, — не злоупотреблять спиртным, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.Он отметил, что главное — не злоупотреблять алкоголем, но, к сожалению, в среднем от десяти до двадцати всего населения страны злоупотребляют спиртным, поэтому важно помнить о внутренней ответственности."Чем больше и чаще человек употребляет алкоголь, тем больше вред. Разрешенная доза алкоголя — это ноль", — подчеркнул Брюн.
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здоровье, евгений брюн, алкоголь, общество

Нарколог назвал два исключительных повода для употребления алкоголя

07:06 18.12.2020 (обновлено: 13:04 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкШампанское
Шампанское - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Выпить шампанского в новогоднюю ночь можно, это ритуал, главно, — не злоупотреблять спиртным, заявил РИА Новости главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Конечно, можно и нужно. Алкоголь употребляют в двух случаях — либо ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях чайными или столовыми ложками. Но никакого запрета нет, государство продает алкоголь", — рассказал Брюн.

Он отметил, что главное — не злоупотреблять алкоголем, но, к сожалению, в среднем от десяти до двадцати всего населения страны злоупотребляют спиртным, поэтому важно помнить о внутренней ответственности.
"Чем больше и чаще человек употребляет алкоголь, тем больше вред. Разрешенная доза алкоголя — это ноль", — подчеркнул Брюн.
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