https://ria.ru/20201218/sbor-1589981185.html

В Белоруссии задумались о введении денежного сбора за выезд из страны

В Белоруссии задумались о введении денежного сбора за выезд из страны

Местные власти Белоруссии в 2021 году могут получить право вводить денежный сбор за выезд из страны за рубеж транспортными средствами, максимальная масса... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T21:17

2020-12-18T21:17

2020-12-18T21:17

белоруссия

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МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Местные власти Белоруссии в 2021 году могут получить право вводить денежный сбор за выезд из страны за рубеж транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 тонн, сообщил в пятницу министр финансов республики Юрий Селиверстов.По его словам, это предусмотрено законопроектом об изменениях в налоговый кодекс страны. Согласно документу, областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, максимальная масса которых не превышает 5 тонн, в размере не более трех базовых величин. Сейчас это 81 белорусский рубль, или примерно 32 доллара."Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд", - приводит слова Селиверстова Telegram-канал Sputnik Беларусь.По его словам, если такой подход будет одобрен, собранные средства с учетом пандемии могут направляться на мероприятия по дезинфекции, обеспечению необходимым пункты пропуска. Министр сказал, что некоторое время назад такой сбор уже существовал.

https://ria.ru/20201105/belorussiya-1583264670.html

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белоруссия