https://ria.ru/20201218/sanktsii-1589970773.html

США внесли две российские компании в черный список

США внесли две российские компании в черный список

Министерство торговли США внесло российские компании "Космос Комплект", "Совтест Комп" и российского гражданина Ильяса Сабирова в черный список, говорится в... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T19:48

2020-12-18T19:48

2020-12-18T23:18

пакистан

китай

россия

сша

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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Министерство торговли США внесло российские компании "Космос Комплект", "Совтест Комп" и российского гражданина Ильяса Сабирова в черный список, говорится в опубликованном правительством документе.Расширенный список включает 78 юридических и физических лиц из Китая, Пакистана, Мальты, ОАЭ и ряда европейских стран.Ограничения касаются лиц и компаний, которые "небезосновательно считаются вовлеченными в <...> деятельность, противоречащую национальной безопасности или интересам США в международной политике", а также рискуют быть причастными к ней.США продолжают усиливать санкционное давление на Россию. Так, на прошлой неделе Вашингтон внес в санкционные списки футбольный клуб "Ахмат" из Грозного и Фонд имени Ахмата Кадырова. Всего рестрикции затронули 13 человек и шесть организаций, имущество и финансы которых заблокируют в США, а американским гражданам запретят ведение дел с ними.При этом в самих Штатах признали, что в России уже не на что накладывать ограничения. По словам советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О'Брайена, с Москвой не так много можно сделать с помощью санкций, однако США "ищут другие места", где смогут "продемонстрировать недовольство".

https://ria.ru/20201218/ssha-1589914990.html

https://ria.ru/20201209/sanktsii-1588504218.html

пакистан

китай

россия

сша

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пакистан, китай, россия, сша