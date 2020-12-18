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https://ria.ru/20201218/sanktsii-1589970773.html
США внесли две российские компании в черный список
США внесли две российские компании в черный список
Министерство торговли США внесло российские компании "Космос Комплект", "Совтест Комп" и российского гражданина Ильяса Сабирова в черный список, говорится в... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T19:48
2020-12-18T23:18
пакистан
китай
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Министерство торговли США внесло российские компании "Космос Комплект", "Совтест Комп" и российского гражданина Ильяса Сабирова в черный список, говорится в опубликованном правительством документе.Расширенный список включает 78 юридических и физических лиц из Китая, Пакистана, Мальты, ОАЭ и ряда европейских стран.Ограничения касаются лиц и компаний, которые "небезосновательно считаются вовлеченными в &lt;...&gt; деятельность, противоречащую национальной безопасности или интересам США в международной политике", а также рискуют быть причастными к ней.США продолжают усиливать санкционное давление на Россию. Так, на прошлой неделе Вашингтон внес в санкционные списки футбольный клуб "Ахмат" из Грозного и Фонд имени Ахмата Кадырова. Всего рестрикции затронули 13 человек и шесть организаций, имущество и финансы которых заблокируют в США, а американским гражданам запретят ведение дел с ними.При этом в самих Штатах признали, что в России уже не на что накладывать ограничения. По словам советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О'Брайена, с Москвой не так много можно сделать с помощью санкций, однако США "ищут другие места", где смогут "продемонстрировать недовольство".
https://ria.ru/20201218/ssha-1589914990.html
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пакистан, китай, россия, сша

США внесли две российские компании в черный список

19:48 18.12.2020 (обновлено: 23:18 18.12.2020)
 
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / Jose Luis Magana
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Министерство торговли США внесло российские компании "Космос Комплект", "Совтест Комп" и российского гражданина Ильяса Сабирова в черный список, говорится в опубликованном правительством документе.
Расширенный список включает 78 юридических и физических лиц из Китая, Пакистана, Мальты, ОАЭ и ряда европейских стран.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
Вчера, 15:26
США ввели санкции против крупнейшего производителя полупроводников КНР
Ограничения касаются лиц и компаний, которые "небезосновательно считаются вовлеченными в <...> деятельность, противоречащую национальной безопасности или интересам США в международной политике", а также рискуют быть причастными к ней.
США продолжают усиливать санкционное давление на Россию. Так, на прошлой неделе Вашингтон внес в санкционные списки футбольный клуб "Ахмат" из Грозного и Фонд имени Ахмата Кадырова. Всего рестрикции затронули 13 человек и шесть организаций, имущество и финансы которых заблокируют в США, а американским гражданам запретят ведение дел с ними.
При этом в самих Штатах признали, что в России уже не на что накладывать ограничения. По словам советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О'Брайена, с Москвой не так много можно сделать с помощью санкций, однако США "ищут другие места", где смогут "продемонстрировать недовольство".
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
9 декабря, 20:54
США планируют распространить закон о санкциях по Сирии на россиян
 
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