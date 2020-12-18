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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201218/sanktsii-1589926435.html
Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
Белоруссия подготовила ответ на новый пакет санкций Евросоюза, предпримет адекватные действия по защите прав и интересов своих граждан и юрлиц, заявил в пятницу РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T16:10
2020-12-18T16:15
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
мид белоруссии
белоруссия
в мире
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МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Белоруссия подготовила ответ на новый пакет санкций Евросоюза, предпримет адекватные действия по защите прав и интересов своих граждан и юрлиц, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.ЕС в четверг ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.
https://radiosputnik.ria.ru/20201216/belorussiya-1589482987.html
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александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире

Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза

16:10 18.12.2020 (обновлено: 16:15 18.12.2020)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
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МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Белоруссия подготовила ответ на новый пакет санкций Евросоюза, предпримет адекватные действия по защите прав и интересов своих граждан и юрлиц, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
ЕС в четверг ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится.

"Наши ответные меры уже подготовлены. Некоторые из них довольно чувствительны. Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно. Мы также предпримем адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц. Всем будет оказано содействие", - говорится в заявлении пресс-секретаря.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.
Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления в Минске - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 13:29Сказано в эфире
Эксперт о новых санкциях против Белоруссии: главное для себя ЕС определил
 
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзМИД БелоруссииБелоруссияВ мире
 
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