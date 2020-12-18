https://ria.ru/20201218/sanktsii-1589926435.html

Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза

Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза

Белоруссия подготовила ответ на новый пакет санкций Евросоюза, предпримет адекватные действия по защите прав и интересов своих граждан и юрлиц, заявил в пятницу РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T16:10

2020-12-18T16:10

2020-12-18T16:15

протесты в белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

мид белоруссии

белоруссия

в мире

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МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Белоруссия подготовила ответ на новый пакет санкций Евросоюза, предпримет адекватные действия по защите прав и интересов своих граждан и юрлиц, заявил в пятницу пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.ЕС в четверг ввел в действие третий по счету санкционный список по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Среди оказавшихся под европейскими санкциями компаний числятся ЗАО "Белтехэкспорт", Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, которой руководят сербские бизнесмены, а также IT-компания Synesis. При этом в ЕС заявили, что союз готов и дальше расширять санкции против Белоруссии, в том числе в отношении компаний, если ситуация в этой стране не улучшится.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее массовые – по воскресеньям. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, в последнее время они переместились с центральных улиц и проспектов во дворы жилых домов.Между тем западные страны, в частности, государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, обвинив их в насилии над участниками акций протестов и фальсификации итогов выборов президента. Под санкции попал и Лукашенко. В настоящий момент в списках числятся 88 физлиц и семь организаций.

https://radiosputnik.ria.ru/20201216/belorussiya-1589482987.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, евросоюз, мид белоруссии, белоруссия, в мире