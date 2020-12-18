https://ria.ru/20201218/sanktsii-1589876684.html
Спецдокладчик ООН призвала оценить возможные последствия санкций
Спецдокладчик ООН призвала оценить возможные последствия санкций
Необходимо начать международный диалог по оценке возможных гуманитарных последствий односторонних санкций, заявила в интервью РИА Новости спецдокладчик СПЧ ООН... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:50
2020-12-18T12:50
2020-12-18T15:30
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ЖЕНЕВА, 18 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова. Необходимо начать международный диалог по оценке возможных гуманитарных последствий односторонних санкций, заявила в интервью РИА Новости спецдокладчик СПЧ ООН по вопросу о негативном влиянии односторонних ограничительных мер на права человека Алена Духан."Мы не можем говорить о формировании или реформировании чего-либо, законность которого является довольно сомнительной. Поэтому я считаю, что сейчас речь идет не о реформе института санкций, а о начале диалога на основе верховенства права, соблюдения стандартов в области прав человека и необходимости оценки возможных гуманитарных последствий до принятия каких-либо односторонних мер", - сказала она.По ее словам, на данный момент число санкций настолько велико, что довольно часто отдельные лица и компании, против которых они направлены, не могут даже определить правовые основания, сферу применения и последствия санкций."Поэтому очень важно гарантировать прозрачность и в этой области. Поэтому я бы, наверное, говорила не о перечне "приемлемых" санкций, а об "инструменте обращения к санкциям" без оценки их легитимности", - отметила она.Эксперт признала, со создание специального перечня санкций, не нарушающих права человека, может быть частью решения проблемы, однако это сложно осуществить."С точки зрения международного права, сама законность санкций, которые страны вводят без разрешения Совета Безопасности ООН или вне его, сомнительна. Это необходимо прояснить, и одна из моих задач состоит в том, чтобы внести больше ясности в этот вопрос в ходе обсуждений с правительствами, а также с другими сторонами. Если будет установлено, что односторонние санкции являются законными в общем смысле, то конкретные односторонние меры могут быть законными только в том случае, если они не нарушают каких-либо международных обязательств государств, в том числе в области прав человека", - добавила она.Духан подчеркнула, что перечня "приемлемых" санкций будет недостаточно, так как права человека также нарушаются процедурами, которые используют правительства, когда принимают решение о введении санкций без соблюдения надлежащей правовой процедуры, а также самим способом применения санкций. Таким образом, любое реальное решение должно также касаться того, как санкции вводятся и как они применяются, добавила она.Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20201218/sanktsii-1589874447.html
https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589750841.html
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россия, санкции, оон, общество
ЖЕНЕВА, 18 дек – РИА Новости, Елизавета Исакова.
Необходимо начать международный диалог по оценке возможных гуманитарных последствий односторонних санкций, заявила в интервью РИА Новости спецдокладчик СПЧ ООН
по вопросу о негативном влиянии односторонних ограничительных мер на права человека Алена Духан.
"Мы не можем говорить о формировании или реформировании чего-либо, законность которого является довольно сомнительной. Поэтому я считаю, что сейчас речь идет не о реформе института санкций, а о начале диалога на основе верховенства права, соблюдения стандартов в области прав человека и необходимости оценки возможных гуманитарных последствий до принятия каких-либо односторонних мер", - сказала она.
По ее словам, на данный момент число санкций настолько велико, что довольно часто отдельные лица и компании, против которых они направлены, не могут даже определить правовые основания, сферу применения и последствия санкций.
"Поэтому очень важно гарантировать прозрачность и в этой области. Поэтому я бы, наверное, говорила не о перечне "приемлемых" санкций, а об "инструменте обращения к санкциям" без оценки их легитимности", - отметила она.
Эксперт признала, со создание специального перечня санкций, не нарушающих права человека, может быть частью решения проблемы, однако это сложно осуществить.
"С точки зрения международного права, сама законность санкций, которые страны вводят без разрешения Совета Безопасности ООН или вне его, сомнительна. Это необходимо прояснить, и одна из моих задач состоит в том, чтобы внести больше ясности в этот вопрос в ходе обсуждений с правительствами, а также с другими сторонами. Если будет установлено, что односторонние санкции являются законными в общем смысле, то конкретные односторонние меры могут быть законными только в том случае, если они не нарушают каких-либо международных обязательств государств, в том числе в области прав человека", - добавила она.
Духан подчеркнула, что перечня "приемлемых" санкций будет недостаточно, так как права человека также нарушаются процедурами, которые используют правительства, когда принимают решение о введении санкций без соблюдения надлежащей правовой процедуры, а также самим способом применения санкций. Таким образом, любое реальное решение должно также касаться того, как санкции вводятся и как они применяются, добавила она.