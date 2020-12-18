https://ria.ru/20201218/sanktsii-1589912744.html

Елена Довгань: односторонние санкции усложнили борьбу с COVID-19

Елена Довгань: односторонние санкции усложнили борьбу с COVID-19

Можно ли ужесточать санкции в условиях пандемии COVID-19, нарушают ли права человека санкции против России за Навального, стоит ли составлять список легитимных... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:20

2020-12-18T15:20

2020-12-18T16:28

елена довгань

коронавирус covid-19

россия

санкции в отношении россии

совет по правам человека оон (спч оон)

интервью

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Можно ли ужесточать санкции в условиях пандемии COVID-19, нарушают ли права человека санкции против России за Навального, стоит ли составлять список легитимных санкций и нужна ли реформа санкционному институту, рассказала в интервью РИА Новости спецдокладчик СПЧ ООН по вопросу о негативном влиянии односторонних ограничительные мер на права человека Елена Довгань. - Как вы оцениваете ситуацию с ужесточением санкций во время пандемии COVID-19?- Ужесточение санкций в разгар глобальной чрезвычайной ситуации, такой как пандемия COVID-19, это противоположность тому, что должно происходить. Я присоединилась к призыву Генерального секретаря ООН и Верховного комиссара по правам человека к правительствам отменить или, по крайней мере, приостановить или свести к минимуму все односторонние санкции, которые могут повлиять на способность стран, находящихся под санкциями, эффективно реагировать на пандемию. К сожалению, этого не произошло. Исследование, проведенное мною с участием стран, подпадающих под действие санкций, гуманитарных НПО и других организаций, показало, что санкции действительно усложнили для них задачу борьбы с COVID-19. Исключения по гуманитарным соображениям, предусмотренные санкциями, просто неэффективны. Страны, на которые наложены санкции, не могут получить необходимое медицинское оборудование и медикаменты, а НПО иногда не могут перечислить денежные средства для оказания помощи в борьбе с пандемией в государства, на которые наложены санкции. Даже в тех случаях, когда необходимое оборудование все же пропускается, санкции в отношении других товаров, таких как топливо, не позволяют перевозить их туда, где они могут принести наибольшую пользу. Серьезные наказания за нарушение санкций, усилия по их экстерриториальному применению и введение вторичных санкций, привели к их повсеместному чрезмерному соблюдению, вызванному страхом перед непреднамеренными нарушениями.- Как вы оцениваете ситуацию в Сирии, которая уже давно находится под санкциями? Насколько сегодня санкции оказывают влияние на восстановление страны?- Гуманитарная ситуация для сирийского населения является неудовлетворительной. Люди страдают по-разному после того, как многолетний конфликт разрушил большую часть инфраструктуры страны, начиная с жилья и заканчивая больницами, а следовательно, и социальную инфраструктуру. Сирийская экономика опустошена, и санкции, введенные против Сирии, усугубляют ситуацию, осложняя процесс восстановления. Новые санкции, введенные Соединенными Штатами под названием "Цезаревы санкции", направлены против иностранных компаний и частных лиц, которые помогают сирийскому правительству восстановить разрушенное - от больниц до нефтяной и газовой промышленности. Устанавливая преграды на пути восстановления страны и ее экономики, санкции лишают сирийский народ широкого круга прав человека, таких как право на жилье, здравоохранение и достойный уровень жизни. А создание препятствий на пути восстановления больниц и другой медицинской инфраструктуры даже лишает сирийский народ права на жизнь. Многочисленные гуманитарные НПО сообщают о сложности, недостаточности и многоуровневом характере гуманитарных исключений, которые обостряют расходы и проблемы, связанные с закупкой и доставкой продовольствия и медикаментов для Сирии.- Что вы ожидаете от новой администрации США в вопросе санкций в отношении Ирана? Полагаете ли вы, что что-то может измениться для Тегерана в этом направлении?- Я не хочу спекулировать о том, что может сделать новое правительство США в отношении санкций, потому что тут слишком много переменных. Конечно, известно, что Джо Байден выступает благосклонно в отношении ядерной сделки, Совместного всеобъемлющего плана действий, по которому велись переговоры, когда он был вице-президентом. Поскольку выход администрации Трампа из этой сделки послужил толчком для сегодняшних еще более жестких санкций США против Ирана, любое изменение американской политики в отношении этой сделки может оказать влияние на санкции. Но пока еще слишком рано говорить о том, что может произойти.- Как вы оцениваете санкции, которые вводятся на основе предположений и догадок? Полагаете ли вы, что санкции в целом должны быть использованы только если существует надежная доказательная база в отношении совершенных преступлений и нарушений?- Страны, применяющие целевые санкции, как правило, делают это без какой-либо судебной процедуры для установления того, что лица или организации, подвергшиеся санкциям, фактически совершили преступления, за которые они были наказаны. Помимо нарушения их прав человека в результате применения санкций, само решение о наложении санкций нарушает их права на "надлежащую правовую процедуру", такие как право на справедливое судебное разбирательство, право на защиту и право на презумпцию невиновности до тех пор, пока вина не будет доказана. В соответствии с международным правом государства, на которые налагаются санкции, обязаны защищать эти права, закрепленные в международных конвенциях, а также во Всеобщей декларации прав человека и обычном праве.- Президент США Джо Байден заявил о том, что намерен ввести санкции против России из-за предположительного отравления Алексея Навального. Однако Москва до сих пор не получила никаких доказательств от Германии о том, что Навальный был отравлен, как предполагается, "Новичком", а также о том, кто может быть виновным в этом. Полагаете ли вы, что санкции в таком случае являются наказанием страны, а не орудием справедливости? - Я могу только повторить то, что сказала в ответ на предыдущий вопрос. Санкции, налагаемые на основании исполнительного решения правительства без соблюдения надлежащей правовой процедуры, по своей сути нарушают права человека, лиц, против которых направлены эти санкции.- Ваш предшественник на посту спецдокладчика в свое время предлагал создать международный список санкций, которые бы не нарушали права человека. Вы разделяете подобные идеи? Готовы ли вы начать переговоры с государствами о создании такого списка?- Специальный перечень санкций, не нарушающих права человека, может быть частью решения, но это не такой простой вопрос. С точки зрения международного права, сама законность санкций, которые страны вводят без разрешения Совета Безопасности ООН или вне его, сомнительна. Это необходимо прояснить, и одна из моих задач состоит в том, чтобы внести больше ясности в этот вопрос в ходе обсуждений с правительствами, а также с другими сторонами. Если будет установлено, что односторонние санкции являются законными в общем смысле, то конкретные односторонние меры могут быть законными только в том случае, если они не нарушают каких-либо международных обязательств государств, в том числе, в области прав человека, или не подпадают под критерии контрмер, которые принимаются в ответ на нарушение международно-правовой нормы в соответствии с принципом законности, легитимности, соразмерности, запрета репрессий, соблюдения основных прав человека. В любом случае перечня "приемлемых" санкций будет недостаточно. Права человека также нарушаются процедурами, которые используют правительства, когда они принимают решение о введении санкций без соблюдения надлежащей правовой процедуры, а также самим способом применения санкций. Таким образом, любое реальное решение должно также касаться того, как санкции вводятся и как они применяются.Сегодня число санкций настолько велико, что довольно часто отдельные лица и компании, против которых они направлены, не могут даже определить правовые основания, сферу применения и последствия санкций. Поэтому очень важно гарантировать прозрачность и в этой области. Поэтому я бы, наверное, говорила не о перечне "приемлемых" санкций, а об "инструменте обращения к санкциям" без оценки их легитимности.- Полагаете ли вы, что институт санкций в целом должен быть реформирован? В каком ключе?- Санкции действительно становятся институтом в том смысле, что они становятся все более распространенной практикой среди государств. Мы так часто слышим этот термин, что перестали задумываться о том, являются ли принимаемые меры законными или незаконными, каковы их реальные и возможные гуманитарные последствия. Мы не можем говорить о формировании или реформировании чего-либо, законность которого является довольно сомнительной. Поэтому я считаю, что сейчас речь идет не о реформе института санкций, а о начале диалога на основе верховенства права, соблюдения стандартов в области прав человека и необходимости оценки возможных гуманитарных последствий до принятия каких-либо односторонних мер.

https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589699093.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201214/iran-1589061699.html

https://ria.ru/20201208/sanktsii-1588132248.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201209/politika-1588328344.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена довгань, коронавирус covid-19, россия, санкции в отношении россии, совет по правам человека оон (спч оон), интервью