https://ria.ru/20201218/safronov-1589896288.html

В Кремле прокомментировали дело Сафронова

В Кремле прокомментировали дело Сафронова

В Кремле считают главным определить, имел ли с Иваном Сафроновым место случай передачи за деньги секретной информации, остальное - второстепенно, заявил... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:06

2020-12-18T14:06

2020-12-18T14:14

дмитрий песков

иван сафронов

дело советника гендиректора "роскосмоса"

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Кремле считают главным определить, имел ли с Иваном Сафроновым место случай передачи за деньги секретной информации, остальное - второстепенно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, президент действительно оперирует той информацией, которая ему с учетом резонансности этого вопроса докладывалась следственными органами. Президент, собственно, главным образом акцентировался на сути этого вопроса, а в сути главным является вопрос, имел ли случай передачи за деньги кому-то секретной информации или не имел место такой случай. Вот об этом в первую очередь и говорил президент. Все остальное уже нюансы", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что президент говорил, что следствию предстоит доказать имеющиеся обвинения.Отвечая на вопрос, готов ли Кремль выслушать сторону защиты, Песков добавил, что это не функция Кремля, однако, если у защиты есть информация, которая может предана гласности, глава государства с ней ознакомится после публикации.Также, по его словам, период, когда произошла передача секретных данных за деньги, не столь важен, важно, имела ли она место в принципе."К какому бы периоду это ни относилось, образно говоря, сути это не меняет. Но что касается периода, президент говорил о том, что ему было доложено следствием", - добавил Песков.

https://ria.ru/20201217/safronov-1589697750.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", общество