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В Кремле прокомментировали дело Сафронова
В Кремле прокомментировали дело Сафронова
В Кремле считают главным определить, имел ли с Иваном Сафроновым место случай передачи за деньги секретной информации, остальное - второстепенно, заявил... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:06
2020-12-18T14:14
дмитрий песков
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Кремле считают главным определить, имел ли с Иваном Сафроновым место случай передачи за деньги секретной информации, остальное - второстепенно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Безусловно, президент действительно оперирует той информацией, которая ему с учетом резонансности этого вопроса докладывалась следственными органами. Президент, собственно, главным образом акцентировался на сути этого вопроса, а в сути главным является вопрос, имел ли случай передачи за деньги кому-то секретной информации или не имел место такой случай. Вот об этом в первую очередь и говорил президент. Все остальное уже нюансы", - сказал Песков журналистам.Он напомнил, что президент говорил, что следствию предстоит доказать имеющиеся обвинения.Отвечая на вопрос, готов ли Кремль выслушать сторону защиты, Песков добавил, что это не функция Кремля, однако, если у защиты есть информация, которая может предана гласности, глава государства с ней ознакомится после публикации.Также, по его словам, период, когда произошла передача секретных данных за деньги, не столь важен, важно, имела ли она место в принципе."К какому бы периоду это ни относилось, образно говоря, сути это не меняет. Но что касается периода, президент говорил о том, что ему было доложено следствием", - добавил Песков.
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дмитрий песков, иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", общество

В Кремле прокомментировали дело Сафронова

14:06 18.12.2020 (обновлено: 14:14 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. В Кремле считают главным определить, имел ли с Иваном Сафроновым место случай передачи за деньги секретной информации, остальное - второстепенно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, президент действительно оперирует той информацией, которая ему с учетом резонансности этого вопроса докладывалась следственными органами. Президент, собственно, главным образом акцентировался на сути этого вопроса, а в сути главным является вопрос, имел ли случай передачи за деньги кому-то секретной информации или не имел место такой случай. Вот об этом в первую очередь и говорил президент. Все остальное уже нюансы", - сказал Песков журналистам.
Он напомнил, что президент говорил, что следствию предстоит доказать имеющиеся обвинения.
Отвечая на вопрос, готов ли Кремль выслушать сторону защиты, Песков добавил, что это не функция Кремля, однако, если у защиты есть информация, которая может предана гласности, глава государства с ней ознакомится после публикации.
Также, по его словам, период, когда произошла передача секретных данных за деньги, не столь важен, важно, имела ли она место в принципе.
"К какому бы периоду это ни относилось, образно говоря, сути это не меняет. Но что касается периода, президент говорил о том, что ему было доложено следствием", - добавил Песков.
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