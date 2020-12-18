https://ria.ru/20201218/s-400-1589822930.html

Помпео заявил об опасности купленных Турцией С-400 для США

Помпео заявил об опасности купленных Турцией С-400 для США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, что купленные Турцией российские ЗРК С-400 подвергают... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T02:22

2020-12-18T02:22

2020-12-18T09:46

вашингтон

майк помпео

мария захарова

мевлют чавушоглу

f-35

с-400 «триумф»

турция

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, что купленные Турцией российские ЗРК С-400 подвергают опасности американских военных, сообщает Госдеп.Сам Помпео в Twitter подтвердил, что говорил с Чавушоглу."Наши действия демонстрируют, что США будут полностью реализовывать (санкционный закон) CAATSA и не давать России получать доходы, доступ и влияние", — написал Помпео.Вашингтон ранее ввел санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и еще трех чиновников. По словам госсекретаря США, то решение связано с покупкой Анкарой российских С-400.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, новые ограничительные меры Соединенных Штатов против Турции еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.

https://ria.ru/20201216/turtsiya-1589327879.html

https://ria.ru/20201217/sanktsii-1589627941.html

вашингтон

турция

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, майк помпео, мария захарова, мевлют чавушоглу, f-35, с-400 «триумф», турция, сша, в мире