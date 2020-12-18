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https://ria.ru/20201218/s-400-1589822930.html
Помпео заявил об опасности купленных Турцией С-400 для США
Помпео заявил об опасности купленных Турцией С-400 для США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, что купленные Турцией российские ЗРК С-400 подвергают... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T02:22
2020-12-18T09:46
вашингтон
майк помпео
мария захарова
мевлют чавушоглу
f-35
с-400 «триумф»
турция
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, что купленные Турцией российские ЗРК С-400 подвергают опасности американских военных, сообщает Госдеп.Сам Помпео в Twitter подтвердил, что говорил с Чавушоглу."Наши действия демонстрируют, что США будут полностью реализовывать (санкционный закон) CAATSA и не давать России получать доходы, доступ и влияние", — написал Помпео.Вашингтон ранее ввел санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и еще трех чиновников. По словам госсекретаря США, то решение связано с покупкой Анкарой российских С-400.Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, новые ограничительные меры Соединенных Штатов против Турции еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
https://ria.ru/20201216/turtsiya-1589327879.html
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вашингтон, майк помпео, мария захарова, мевлют чавушоглу, f-35, с-400 «триумф», турция, сша, в мире

Помпео заявил об опасности купленных Турцией С-400 для США

02:22 18.12.2020 (обновлено: 09:46 18.12.2020)
 
© Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma BakanlığıСтоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Стоп-кадр видео поставки зенитной ракетной системы С-400 в Турцию - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı
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ВАШИНГТОН, 18 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в телефонном разговоре своему турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, что купленные Турцией российские ЗРК С-400 подвергают опасности американских военных, сообщает Госдеп.

"Госсекретарь Помпео ясно дал понять министру иностранных дел Чавушоглу, что покупка систем С-400 представляет опасность американским военнослужащим и военные технологии США, а также предоставляет России доступ к вооруженным силам Турции и ее оборонной индустрии", — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Сам Помпео в Twitter подтвердил, что говорил с Чавушоглу.
"Наши действия демонстрируют, что США будут полностью реализовывать (санкционный закон) CAATSA и не давать России получать доходы, доступ и влияние", — написал Помпео.
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Вашингтон ранее ввел санкции против Секретариата оборонной промышленности Турции, его главы Исмаила Демира и еще трех чиновников. По словам госсекретаря США, то решение связано с покупкой Анкарой российских С-400.
Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о дополнительной партии С-400.
Как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, новые ограничительные меры Соединенных Штатов против Турции еще раз показывают неспособность Вашингтона к честной конкуренции.
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ВашингтонМайк ПомпеоМария ЗахароваМевлют ЧавушоглуF-35С-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
 
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