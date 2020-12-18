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Рязанская область
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Любимов: семейный бизнес становится популярнее в Рязанской области
Любимов: семейный бизнес становится популярнее в Рязанской области
Малый семейный бизнес в Рязанской области становится все популярнее, заявил губернатор Николай Любимов в ходе пленарного онлайн-заседания форума семейного... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T19:21
2020-12-18T19:21
рязанская область
корпорация мсп
николай любимов
торгово-промышленная палата рф
рязанская область
экономика
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РЯЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Малый семейный бизнес в Рязанской области становится все популярнее, заявил губернатор Николай Любимов в ходе пленарного онлайн-заседания форума семейного предпринимательства "Успешная семья – успешная Россия!"Форум состоялся 18 декабря по инициативе Торгово-промышленной палаты РФ. В нем приняли участие представители семейного предпринимательства из различных регионов страны, руководители федеральных и региональных органов власти, представители общественных организаций, бизнеса, эксперты.В ходе пленарного заседания обсуждались предложения по популяризации семейного бизнеса, приданию ему особого статуса, а также по разработке адресных программ поддержки таких предприятий. Обращаясь к участникам заседания, Любимов подчеркнул, что семейный бизнес становится все более устойчивым сегментом рынка, плюсы получают и семьи, занимающиеся предпринимательством, и бюджет, и экономика в целом."Малый семейный бизнес в Рязанской области становится все популярнее. Это производство минеральной воды, сыра, хлеба, мясных изделий, других продуктов. Не остались в стороне наши знаменитые народные промыслы: Кадомская художественная вышивка и Скопинская керамика. Активно работают турфирмы. В 2019-2020 годах малым семейным компаниям была оказана поддержка на сумму более 11 миллионов рублей. Здесь я хотел сказать большое спасибо за совместную слаженную работу с командой Корпорации МСП в лице Александра Арнольдовича Бравермана", – сказал губернатор.По словам Любимова, в регионе есть примеры успешной реализации более крупных семейных бизнес-проектов. В частности, участник нацпроекта по повышению производительности труда – завод точного литья, компания по производству приборов автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов "Пульсар", Новомичуринский хлебозавод. Эти предприятия активно развиваются, а их продукция пользуется большим спросом.Губернатор отметил, что в Рязанской области поддержка предпринимательства, в том числе семейного, ведется в рамках нацпроектов, сформированных в регионе промышленных и технопарков, предполагается также использовать возможности создаваемого инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина". По словам Любимова, региональные преференции, разработанные для помощи предприятиям в период пандемии, охватывают как крупный бизнес, так и совсем небольшие семейные фирмы, позволяя им сохранять и развивать свое дело."Хочу отметить, что популяризация семейного бизнеса, придание ему особого статуса, подготовка адресных программ развития позволит вывести поддержку на качественно новый уровень. И тогда в перспективе каждое семейное дело получит шанс стать самодостаточной сильной компанией. Уверен, что эти цели вполне достижимы", – подчеркнул губернатор.Глава ТПП РФ Сергей Катырин высоко оценил работу по поддержке семейных предприятий в Рязанской области."По количеству компаний, которые есть в регионе, и тому, как они себя ощущают, мы понимаем, что исполнительная и законодательная власть Рязанской области уделяют очень серьезное внимание семейному бизнесу. Думаю, если все губернаторы так будут относиться к семейному бизнесу, то мы продвинем и наши предложения – семейный патент и закон о семейном бизнесе", – отметил он.
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https://ria.ru/20201216/novomichurinsk-1589573165.html
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корпорация мсп, николай любимов, торгово-промышленная палата рф, рязанская область, экономика

Любимов: семейный бизнес становится популярнее в Рязанской области

19:21 18.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 18 дек - РИА Новости. Малый семейный бизнес в Рязанской области становится все популярнее, заявил губернатор Николай Любимов в ходе пленарного онлайн-заседания форума семейного предпринимательства "Успешная семья – успешная Россия!"
Форум состоялся 18 декабря по инициативе Торгово-промышленной палаты РФ. В нем приняли участие представители семейного предпринимательства из различных регионов страны, руководители федеральных и региональных органов власти, представители общественных организаций, бизнеса, эксперты.
В ходе пленарного заседания обсуждались предложения по популяризации семейного бизнеса, приданию ему особого статуса, а также по разработке адресных программ поддержки таких предприятий. Обращаясь к участникам заседания, Любимов подчеркнул, что семейный бизнес становится все более устойчивым сегментом рынка, плюсы получают и семьи, занимающиеся предпринимательством, и бюджет, и экономика в целом.
"Малый семейный бизнес в Рязанской области становится все популярнее. Это производство минеральной воды, сыра, хлеба, мясных изделий, других продуктов. Не остались в стороне наши знаменитые народные промыслы: Кадомская художественная вышивка и Скопинская керамика. Активно работают турфирмы. В 2019-2020 годах малым семейным компаниям была оказана поддержка на сумму более 11 миллионов рублей. Здесь я хотел сказать большое спасибо за совместную слаженную работу с командой Корпорации МСП в лице Александра Арнольдовича Бравермана", – сказал губернатор.
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По словам Любимова, в регионе есть примеры успешной реализации более крупных семейных бизнес-проектов. В частности, участник нацпроекта по повышению производительности труда – завод точного литья, компания по производству приборов автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов "Пульсар", Новомичуринский хлебозавод. Эти предприятия активно развиваются, а их продукция пользуется большим спросом.
Губернатор отметил, что в Рязанской области поддержка предпринимательства, в том числе семейного, ведется в рамках нацпроектов, сформированных в регионе промышленных и технопарков, предполагается также использовать возможности создаваемого инновационного научно-технологического центра "Аэрокосмическая инновационная долина". По словам Любимова, региональные преференции, разработанные для помощи предприятиям в период пандемии, охватывают как крупный бизнес, так и совсем небольшие семейные фирмы, позволяя им сохранять и развивать свое дело.
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"Хочу отметить, что популяризация семейного бизнеса, придание ему особого статуса, подготовка адресных программ развития позволит вывести поддержку на качественно новый уровень. И тогда в перспективе каждое семейное дело получит шанс стать самодостаточной сильной компанией. Уверен, что эти цели вполне достижимы", – подчеркнул губернатор.
Глава ТПП РФ Сергей Катырин высоко оценил работу по поддержке семейных предприятий в Рязанской области.
"По количеству компаний, которые есть в регионе, и тому, как они себя ощущают, мы понимаем, что исполнительная и законодательная власть Рязанской области уделяют очень серьезное внимание семейному бизнесу. Думаю, если все губернаторы так будут относиться к семейному бизнесу, то мы продвинем и наши предложения – семейный патент и закон о семейном бизнесе", – отметил он.

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Рязанская областьКорпорация МСПНиколай ЛюбимовТоргово-промышленная палата РФРязанская областьЭкономика
 
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