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В Госдуме поддержали проект о нарушениях требований по устойчивому рунету
В Госдуме поддержали проект о нарушениях требований по устойчивому рунету
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о штрафах до... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:21
2020-12-18T14:21
россия
сергей боярский
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
александр хинштейн
владимир путин
технологии
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о штрафах до 1 миллиона рублей за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета, говорится в проекте решения комитета, который опубликован в думской электронной базе.Авторами инициативы стали глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский."В целях пресечения нарушения требований по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети интернет и сети связи общего пользования разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в пояснительной записке.Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 тысяч до 700 тысяч рублей, в ряде случае устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности."Проектом также устанавливается административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юридических лиц составляют от 60 тысяч рублей до 1 миллиона рублей", - говорится в материалах.В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование операторам должно предоставить государство. Законом также предусмотрено создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
https://ria.ru/20201124/runet-1586023246.html
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россия, сергей боярский, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, александр хинштейн, владимир путин, технологии, общество

В Госдуме поддержали проект о нарушениях требований по устойчивому рунету

14:21 18.12.2020
 
© Depositphotos / GorodenkoffДата-центр
Дата-центр - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Depositphotos / Gorodenkoff
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в пятницу рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект о штрафах до 1 миллиона рублей за нарушения требований по обеспечению устойчивого рунета, говорится в проекте решения комитета, который опубликован в думской электронной базе.
Авторами инициативы стали глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн и первый зампред комитета Сергей Боярский.
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В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
"В целях пресечения нарушения требований по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории Российской Федерации информационно-телекоммуникационной сети интернет и сети связи общего пользования разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в пояснительной записке.
Суммы штрафов в зависимости от состава административного правонарушения для юридических лиц варьируются от 20 тысяч до 700 тысяч рублей, в ряде случае устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности.
"Проектом также устанавливается административная ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юридических лиц составляют от 60 тысяч рублей до 1 миллиона рублей", - говорится в материалах.
В мае прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование операторам должно предоставить государство. Законом также предусмотрено создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.
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РоссияСергей БоярскийФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФАлександр ХинштейнВладимир ПутинТехнологииОбщество
 
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