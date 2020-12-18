https://ria.ru/20201218/rubl-1589916022.html

Суд взыскал с "Собеседника" один рубль по иску "Уралвагонзавода"

Суд взыскал с "Собеседника" один рубль по иску "Уралвагонзавода"

Арбитражный суд Москвы по иску научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" признал не соответствующими действительности сведения, опубликованные в... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:31

2020-12-18T15:31

2020-12-18T15:31

ростех

собеседник

уралвагонзавод

москва

общество

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" признал не соответствующими действительности сведения, опубликованные в еженедельнике "Собеседник", и взыскал с издания и двух его журналистов 1 рубль компенсации, следует из опубликованной резолютивной части решения суда.Претензии истца связаны с публикацией "Справедливый, честный, отзывчивый: рабочие "Уралвагонзавода" сводят счеты с жизнью", вышедшей в марте 2019 года. Иск о защите деловой репутации был подан к ООО "Собеседник-Медиа", шеф-редактору сайта "Собеседника" Антону Зарицкому и автору статьи Ольге Кузнецовой еще в апреле прошлого года.Истец просил признать ложными 13 фрагментов публикации, в которой рассказывается о проблемах предприятия и утверждается, в частности, что рабочие недовольны уровнем оплаты труда. Суд назначал по делу лингвистическую экспертизу и в итоге пришел к выводу, что не соответствующими действительности являются восемь утверждений, включая заголовок.Суд взыскал с троих соответчиков 1 рубль в качестве компенсации репутационного вреда, обязал их удалить статью и разместить на сайте издания текст решения суда через 10 дней после вступления его в законную силу. Суд также присудил судебный штраф в пользу УВЗ на случай неисполнения решения – 10 тысяч рублей в день до момента фактического исполнения.Решение пока не вступило в силу, в течение месяца на него может быть подана апелляция.НПК "Уралвагонзавод" – крупнейшее российское предприятие танкового машиностроения, а также разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, цистерн. Производит различные модификации танков Т-72, Т-90, танк Т-14 "Армата", другую специальную военную технику. Госкорпорации "Ростех" напрямую принадлежит 97,48% акций НПК.

https://ria.ru/20200823/mersedes-1576198181.html

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ростех, собеседник , уралвагонзавод, москва, общество