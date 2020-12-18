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В МВД рассказали о создании киберполиции
В МВД рассказали о создании киберполиции
Все российское общество испытывает на себе деструктивное информационное давление, в том числе и влияние на массовое сознание с целью подталкивания людей к... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:17
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игорь зубов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Все российское общество испытывает на себе деструктивное информационное давление, в том числе и влияние на массовое сознание с целью подталкивания людей к деструктивному поведению, заявил замглавы МВД Игорь Зубов."Преступность в киберсреде резко выросла... В определенной мере можем говорить, что длительное время мы все, все наше общество, и молодежь, мы испытываем огромнейшее информационное давление деструктивного плана... Можем говорить о феномене влияния на массовое сознание населения в плане изменения его поведения в деструктивную сторону", - сказал Зубов в проекте института уполномоченных по правам ребенка "Лично-детям".Он подчеркнул, что эта часть работы правоохранителей требует серьезного внимания, и МВД в том числе вносит изменения в свои структуры для увеличения ее эффективности."Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александрович принято решение о создании киберполиции (решение было принято в ноябре прошлого года - ред.). Это вопрос не одного дня, займет много времени", - подчеркнул Зубов.
https://ria.ru/20201210/lavrov-1588535041.html
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игорь зубов

В МВД рассказали о создании киберполиции

11:17 18.12.2020 (обновлено: 13:28 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗаместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов
Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Все российское общество испытывает на себе деструктивное информационное давление, в том числе и влияние на массовое сознание с целью подталкивания людей к деструктивному поведению, заявил замглавы МВД Игорь Зубов.
"Преступность в киберсреде резко выросла... В определенной мере можем говорить, что длительное время мы все, все наше общество, и молодежь, мы испытываем огромнейшее информационное давление деструктивного плана... Можем говорить о феномене влияния на массовое сознание населения в плане изменения его поведения в деструктивную сторону", - сказал Зубов в проекте института уполномоченных по правам ребенка "Лично-детям".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время совместной с министром иностранных дел Ирака Фуадом Мухаммедом Хусейном пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
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Лавров ответил на обвинения во вмешательстве Москвы в дела других стран
Он подчеркнул, что эта часть работы правоохранителей требует серьезного внимания, и МВД в том числе вносит изменения в свои структуры для увеличения ее эффективности.
"Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александрович принято решение о создании киберполиции (решение было принято в ноябре прошлого года - ред.). Это вопрос не одного дня, займет много времени", - подчеркнул Зубов.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев во время брифинга в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября, 18:27Протесты в Белоруссии
Посол России заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
 
Игорь Зубов
 
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