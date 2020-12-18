https://ria.ru/20201218/rossiya-1589856994.html

В МВД рассказали о создании киберполиции

В МВД рассказали о создании киберполиции

Все российское общество испытывает на себе деструктивное информационное давление, в том числе и влияние на массовое сознание с целью подталкивания людей к... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:17

2020-12-18T11:17

2020-12-18T13:28

игорь зубов

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Все российское общество испытывает на себе деструктивное информационное давление, в том числе и влияние на массовое сознание с целью подталкивания людей к деструктивному поведению, заявил замглавы МВД Игорь Зубов."Преступность в киберсреде резко выросла... В определенной мере можем говорить, что длительное время мы все, все наше общество, и молодежь, мы испытываем огромнейшее информационное давление деструктивного плана... Можем говорить о феномене влияния на массовое сознание населения в плане изменения его поведения в деструктивную сторону", - сказал Зубов в проекте института уполномоченных по правам ребенка "Лично-детям".Он подчеркнул, что эта часть работы правоохранителей требует серьезного внимания, и МВД в том числе вносит изменения в свои структуры для увеличения ее эффективности."Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александрович принято решение о создании киберполиции (решение было принято в ноябре прошлого года - ред.). Это вопрос не одного дня, займет много времени", - подчеркнул Зубов.

https://ria.ru/20201210/lavrov-1588535041.html

https://ria.ru/20200918/belorussiya-1577460673.html

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игорь зубов