https://ria.ru/20201218/rossiya-1589856994.html
В МВД рассказали о создании киберполиции
В МВД рассказали о создании киберполиции
Все российское общество испытывает на себе деструктивное информационное давление, в том числе и влияние на массовое сознание с целью подталкивания людей к... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T11:17
2020-12-18T11:17
2020-12-18T13:28
игорь зубов
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Все российское общество испытывает на себе деструктивное информационное давление, в том числе и влияние на массовое сознание с целью подталкивания людей к деструктивному поведению, заявил замглавы МВД Игорь Зубов."Преступность в киберсреде резко выросла... В определенной мере можем говорить, что длительное время мы все, все наше общество, и молодежь, мы испытываем огромнейшее информационное давление деструктивного плана... Можем говорить о феномене влияния на массовое сознание населения в плане изменения его поведения в деструктивную сторону", - сказал Зубов в проекте института уполномоченных по правам ребенка "Лично-детям".Он подчеркнул, что эта часть работы правоохранителей требует серьезного внимания, и МВД в том числе вносит изменения в свои структуры для увеличения ее эффективности."Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александрович принято решение о создании киберполиции (решение было принято в ноябре прошлого года - ред.). Это вопрос не одного дня, займет много времени", - подчеркнул Зубов.
https://ria.ru/20201210/lavrov-1588535041.html
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игорь зубов
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Все российское общество испытывает на себе деструктивное информационное давление, в том числе и влияние на массовое сознание с целью подталкивания людей к деструктивному поведению, заявил замглавы МВД Игорь Зубов
.
"Преступность в киберсреде резко выросла... В определенной мере можем говорить, что длительное время мы все, все наше общество, и молодежь, мы испытываем огромнейшее информационное давление деструктивного плана... Можем говорить о феномене влияния на массовое сознание населения в плане изменения его поведения в деструктивную сторону", - сказал Зубов в проекте института уполномоченных по правам ребенка "Лично-детям".
Он подчеркнул, что эта часть работы правоохранителей требует серьезного внимания, и МВД в том числе вносит изменения в свои структуры для увеличения ее эффективности.
"Министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александрович принято решение о создании киберполиции (решение было принято в ноябре прошлого года - ред.). Это вопрос не одного дня, займет много времени", - подчеркнул Зубов.