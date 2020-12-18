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Онлайн-конференция по итогам года в сфере ритейла
Онлайн-конференция по итогам года в сфере ритейла
21 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея БЕЛЯКОВА, посвященная итогам года для ритейла в России.
2020-12-18T12:54
2020-12-18T12:54
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Задать вопросВ мероприятии также примут участие представители розничных сетей-членов АКОРТ.Все отрасли экономики России в 2020 году столкнулись с новыми вызовами. Розничная торговля – одна из отраслей, которая продолжала работать даже в период ограничений. В ходе мероприятия участники расскажут, каким стал 2020 год для ритейла, с чем столкнулись компании и как преодолевали эти вызовы. А главное – что ждет ритейл впереди? Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
60
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Онлайн-конференция по итогам года в сфере ритейла

12:54 18.12.2020
 
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21 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея БЕЛЯКОВА, посвященная итогам года для ритейла в России.
Задать вопрос

В мероприятии также примут участие представители розничных сетей-членов АКОРТ.

Все отрасли экономики России в 2020 году столкнулись с новыми вызовами. Розничная торговля – одна из отраслей, которая продолжала работать даже в период ограничений. В ходе мероприятия участники расскажут, каким стал 2020 год для ритейла, с чем столкнулись компании и как преодолевали эти вызовы. А главное – что ждет ритейл впереди?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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