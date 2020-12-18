Онлайн-конференция по итогам года в сфере ритейла
21 декабря в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергея БЕЛЯКОВА, посвященная итогам года для ритейла в России.
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В мероприятии также примут участие представители розничных сетей-членов АКОРТ.
Все отрасли экономики России в 2020 году столкнулись с новыми вызовами. Розничная торговля – одна из отраслей, которая продолжала работать даже в период ограничений. В ходе мероприятия участники расскажут, каким стал 2020 год для ритейла, с чем столкнулись компании и как преодолевали эти вызовы. А главное – что ждет ритейл впереди?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В мероприятии также примут участие представители розничных сетей-членов АКОРТ.
Все отрасли экономики России в 2020 году столкнулись с новыми вызовами. Розничная торговля – одна из отраслей, которая продолжала работать даже в период ограничений. В ходе мероприятия участники расскажут, каким стал 2020 год для ритейла, с чем столкнулись компании и как преодолевали эти вызовы. А главное – что ждет ритейл впереди?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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