Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука НГ 2021
Наука
https://ria.ru/20201218/reu-1589539206.html
Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет
Ученые Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова) создали внемасштабную компьютерную среду для визуализации реальных... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T09:00
2020-12-18T09:00
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
рэу имени г. в. плеханова
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589539923_0:28:3072:1755_1920x0_80_0_0_a9c432f710da6f78ff57147143a230ae.jpg
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Ученые Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова) создали внемасштабную компьютерную среду для визуализации реальных и искусственных пейзажей. Эксперты рассказали, что с помощью разработанной системы можно осуществлять геометрическое моделирование ландшафтов, планетных систем, зданий и многих других объектов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.По словам ученых Плехановского университета, в разработанной системе можно визуализировать предметы любого размера: от микроскопического до надгалактического – за счет отсутствия ограничений на реальные геометрические размеры моделируемых объектов. Кроме того, в рамках компьютерной среды предусмотрено свободное перемещение между различными уровнями масштаба: в системе можно как "прогуляться" по берегу океана, так и "посмотреть" на него из космоса."Основная цель проекта – создание и программная реализация внемасштабной среды геометрического моделирования. С помощью нее можно визуализировать объекты любой природы и масштаба: планетные системы, спутниковые группировки, континенты, города, дорожные сети", – прокомментировал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.По его словам, в системе уже можно создавать статичные изображения, записывать видеоролики и осуществлять интеллектуальный анализ представленных данных."На данный момент создана библиотека модифицируемых объектов. Уже сейчас список очень широк. Он включает элементы ландшафта (горы, реки, озера, континенты, океаны), здания и сооружения (вплоть до мебели в помещениях), атмосферу, планетные системы, галактики и другие объекты. Также мы реализовали процедурную генерацию объектов произвольного масштаба и разработали модули клиент-серверной и логической синхронизации", – отметил Тимур Садыков.Ученые считают, что с помощью системы геометрического моделирования можно будет создавать цифровые двойники, анализировать и оптимизировать логистические решения, а также применять ее для решения задач автоматизации управления ресурсами.Авторы исследования рассказали, что программный код среды геометрического моделирования содержит в настоящий момент несколько десятков тысяч строк. Внемасштабная среда создана на платформе .NET с использованием языка программирования C#.В дальнейшем ученые планируют запустить систему в широкое пользование.Автором разработки является исследователь лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Жуков.
https://ria.ru/20170523/1494893401.html
https://ria.ru/20201216/nauka-1589495325.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589539923_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_b51dce6b76bbe281de3901656d6f44c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, рэу имени г. в. плеханова, технологии

Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет

09:00 18.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновПолнолуние, наблюдаемое в Москве
Полнолуние, наблюдаемое в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Ученые Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова) создали внемасштабную компьютерную среду для визуализации реальных и искусственных пейзажей. Эксперты рассказали, что с помощью разработанной системы можно осуществлять геометрическое моделирование ландшафтов, планетных систем, зданий и многих других объектов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
По словам ученых Плехановского университета, в разработанной системе можно визуализировать предметы любого размера: от микроскопического до надгалактического – за счет отсутствия ограничений на реальные геометрические размеры моделируемых объектов. Кроме того, в рамках компьютерной среды предусмотрено свободное перемещение между различными уровнями масштаба: в системе можно как "прогуляться" по берегу океана, так и "посмотреть" на него из космоса.
PASSARE - система синтеза грамотного текста - РИА Новости, 1920, 23.05.2017
23 мая 2017, 17:17Наука
Ученые РЭУ имени Плеханова научат компьютер и гаджеты говорить правильно
"Основная цель проекта – создание и программная реализация внемасштабной среды геометрического моделирования. С помощью нее можно визуализировать объекты любой природы и масштаба: планетные системы, спутниковые группировки, континенты, города, дорожные сети", – прокомментировал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.
По его словам, в системе уже можно создавать статичные изображения, записывать видеоролики и осуществлять интеллектуальный анализ представленных данных.
"На данный момент создана библиотека модифицируемых объектов. Уже сейчас список очень широк. Он включает элементы ландшафта (горы, реки, озера, континенты, океаны), здания и сооружения (вплоть до мебели в помещениях), атмосферу, планетные системы, галактики и другие объекты. Также мы реализовали процедурную генерацию объектов произвольного масштаба и разработали модули клиент-серверной и логической синхронизации", – отметил Тимур Садыков.
Ученый во время работы с чашками Петри в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря, 14:25Новый год—2021
Выбор РИА Новости: главные достижения российской науки в 2020 году
Ученые считают, что с помощью системы геометрического моделирования можно будет создавать цифровые двойники, анализировать и оптимизировать логистические решения, а также применять ее для решения задач автоматизации управления ресурсами.
Авторы исследования рассказали, что программный код среды геометрического моделирования содержит в настоящий момент несколько десятков тысяч строк. Внемасштабная среда создана на платформе .NET с использованием языка программирования C#.
В дальнейшем ученые планируют запустить систему в широкое пользование.
Автором разработки является исследователь лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Жуков.
 
НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаРЭУ имени Г. В. ПлехановаТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:50ЦБ рассчитывает на замедление роста цен на муку, хлеб и макароны
16:49Ученые определили две фазы тяжелой формы COVID-19
16:48Путин обсуждает с Совбезом борьбу с угрозами от ИИ военного назначения
16:43В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова
16:43В СК рассказали подробности дела следователя Агаджаняна
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
Лента новостейМолния