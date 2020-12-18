https://ria.ru/20201218/reu-1589539206.html

Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет

Ученые создали среду для визуализации любых объектов от городов до планет

Ученые Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова) создали внемасштабную компьютерную среду для визуализации реальных... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T09:00

2020-12-18T09:00

2020-12-18T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

рэу имени г. в. плеханова

технологии

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Ученые Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова) создали внемасштабную компьютерную среду для визуализации реальных и искусственных пейзажей. Эксперты рассказали, что с помощью разработанной системы можно осуществлять геометрическое моделирование ландшафтов, планетных систем, зданий и многих других объектов. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.По словам ученых Плехановского университета, в разработанной системе можно визуализировать предметы любого размера: от микроскопического до надгалактического – за счет отсутствия ограничений на реальные геометрические размеры моделируемых объектов. Кроме того, в рамках компьютерной среды предусмотрено свободное перемещение между различными уровнями масштаба: в системе можно как "прогуляться" по берегу океана, так и "посмотреть" на него из космоса."Основная цель проекта – создание и программная реализация внемасштабной среды геометрического моделирования. С помощью нее можно визуализировать объекты любой природы и масштаба: планетные системы, спутниковые группировки, континенты, города, дорожные сети", – прокомментировал заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тимур Садыков.По его словам, в системе уже можно создавать статичные изображения, записывать видеоролики и осуществлять интеллектуальный анализ представленных данных."На данный момент создана библиотека модифицируемых объектов. Уже сейчас список очень широк. Он включает элементы ландшафта (горы, реки, озера, континенты, океаны), здания и сооружения (вплоть до мебели в помещениях), атмосферу, планетные системы, галактики и другие объекты. Также мы реализовали процедурную генерацию объектов произвольного масштаба и разработали модули клиент-серверной и логической синхронизации", – отметил Тимур Садыков.Ученые считают, что с помощью системы геометрического моделирования можно будет создавать цифровые двойники, анализировать и оптимизировать логистические решения, а также применять ее для решения задач автоматизации управления ресурсами.Авторы исследования рассказали, что программный код среды геометрического моделирования содержит в настоящий момент несколько десятков тысяч строк. Внемасштабная среда создана на платформе .NET с использованием языка программирования C#.В дальнейшем ученые планируют запустить систему в широкое пользование.Автором разработки является исследователь лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Жуков.

https://ria.ru/20170523/1494893401.html

https://ria.ru/20201216/nauka-1589495325.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, рэу имени г. в. плеханова, технологии