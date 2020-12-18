ПСБ внедрил новое решение для обслуживания корпоративного бизнеса

"ПСБ планомерно работает над развитием цифровых каналов банка, чтобы предоставить клиентам самые современные и удобные решения для максимально комфортного ведения бизнеса. В связи с пандемией мы усилили работу над онлайн-каналами взаимодействия банка с клиентом. В результате, на начало декабря этого года в два раза выросло проникновение корпоративных клиентов ПСБ в цифровые каналы банка по сравнению с прошлым годом, и на 40% выросла их транзакционная активность. Полагаем, что новый сервис Open API продолжит эту динамику. Его простота, удобство и надежность позволят уменьшить трудоемкость работы пользователей с системами ДБО и сэкономят время их работы, что положительно скажется на оптимизации внутренних процессов клиента", - сказал директор департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ Вячеслав Благирев, слова которого приводятся в сообщении.