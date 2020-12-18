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ПСБ внедрил новое решение для обслуживания корпоративного бизнеса
ПСБ внедрил новое решение для обслуживания корпоративного бизнеса
ПСБ разработал и внедрил Open API – прямой канал интеграции информационных систем корпоративных клиентов ПСБ с системой ДБО банка PSB Corporate, сообщает... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:57
2020-12-18T13:57
банк псб
новости компаний - экономика
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МОСКВА,18 дек – РИА Новости. ПСБ разработал и внедрил Open API – прямой канал интеграции информационных систем корпоративных клиентов ПСБ с системой ДБО банка PSB Corporate, сообщает пресс-служба банка.Данная технология предназначена для мгновенного обмена онлайн данными клиента с интернет-банком - всеми платежными документами, процессами и услугами, ранее реализованными в классическом ДБО.Open API можно будет использовать для выставления и оплаты счетов, в том числе, в рамках сопровождения гособоронзаказа, получения выписок клиента, переписки с банком, работы с зарплатными проектами, оформления заявлений на перевод валюты, осуществления функций валютного контроля. В будущем сервис пополнится новыми услугами.Как отмечает пресс-служба, применение Open API позволяет компаниям значительно оптимизировать бизнес-процессы и снизить операционную нагрузку. Это достигается благодаря тому, что клиент работает в привычном для себя интерфейсе бухгалтерской или казначейской систем, а также все сформированные клиентом документы сразу отправляются в обработку, минуя этап экспорта-импорта в интернет-банк.
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РИА Новости
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60
банк псб, новости компаний - экономика, экономика

ПСБ внедрил новое решение для обслуживания корпоративного бизнеса

13:57 18.12.2020
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетители соревнований "Танковый биатлон" V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка
Посетители соревнований Танковый биатлон V Армейских международных игр-2019 у шатра ПСБ банка - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА,18 дек – РИА Новости. ПСБ разработал и внедрил Open API – прямой канал интеграции информационных систем корпоративных клиентов ПСБ с системой ДБО банка PSB Corporate, сообщает пресс-служба банка.
Данная технология предназначена для мгновенного обмена онлайн данными клиента с интернет-банком - всеми платежными документами, процессами и услугами, ранее реализованными в классическом ДБО.
Open API можно будет использовать для выставления и оплаты счетов, в том числе, в рамках сопровождения гособоронзаказа, получения выписок клиента, переписки с банком, работы с зарплатными проектами, оформления заявлений на перевод валюты, осуществления функций валютного контроля. В будущем сервис пополнится новыми услугами.
Как отмечает пресс-служба, применение Open API позволяет компаниям значительно оптимизировать бизнес-процессы и снизить операционную нагрузку. Это достигается благодаря тому, что клиент работает в привычном для себя интерфейсе бухгалтерской или казначейской систем, а также все сформированные клиентом документы сразу отправляются в обработку, минуя этап экспорта-импорта в интернет-банк.
"ПСБ планомерно работает над развитием цифровых каналов банка, чтобы предоставить клиентам самые современные и удобные решения для максимально комфортного ведения бизнеса. В связи с пандемией мы усилили работу над онлайн-каналами взаимодействия банка с клиентом. В результате, на начало декабря этого года в два раза выросло проникновение корпоративных клиентов ПСБ в цифровые каналы банка по сравнению с прошлым годом, и на 40% выросла их транзакционная активность. Полагаем, что новый сервис Open API продолжит эту динамику. Его простота, удобство и надежность позволят уменьшить трудоемкость работы пользователей с системами ДБО и сэкономят время их работы, что положительно скажется на оптимизации внутренних процессов клиента", - сказал директор департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ Вячеслав Благирев, слова которого приводятся в сообщении.
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