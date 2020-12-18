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https://ria.ru/20201218/reanimatsiya-1589919586.html
В Южной Калифорнии в реанимациях не осталось свободных мест
В Южной Калифорнии в реанимациях не осталось свободных мест
Вместимость отделений реанимации в Южной Калифорнии упала до 0%, сообщается на сайте местного правительства. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:45
2020-12-18T15:45
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
калифорния
в мире
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вместимость отделений реанимации в Южной Калифорнии упала до 0%, сообщается на сайте местного правительства.Этот показатель рассчитывается на основе данных, которые предоставляют больницы по уже существующим и дополнительно созданным местам в отделениях интенсивной терапии.Калифорнийские власти в начале декабря ввели постановление о домашней изоляции, которое должно быть задействовано в регионе, если вместимость отделений реанимации там будет падать ниже 15%. Постановление вступило в силу 5 декабря. После этого, если резервы по приему пациентов отделений интенсивной терапии региона опускаются ниже 15%, у местных властей есть 24 часа для введения в действие постановления об изоляции. Как заявили власти, действие ограничительных мер должно продолжаться как минимум в течение трех недель с момента их введения и может быть продлено.Южная Калифорния, в которую, помимо прочих, входят такие крупные города, как Лос-Анджелес, Санта-Барбара и Сан-Диего, стала первым регионом штата, где ранее был введен режим обязательной домашней изоляции. За ней последовали регион долины Сан-Хаокин, где также отмечается серьезная нехватка мест в отделениях интенсивной терапии, вместимость реанимаций на данный момент оценивается в 0,7%. Третьим регионом стал район Большого Сакраменто. На этой недели изоляция была введена также в области залива Сан-Франциско. К настоящему моменту единственным регионом, которому удается избежать перехода на изоляцию, является Северная Калифорния.Согласно последним данным, в штате Калифорния зафиксированы 1 723 362 случая заражений коронавирусом, за сутки прирост составил 52 281. Скончались в общей сложности 21 860 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, калифорния, в мире

В Южной Калифорнии в реанимациях не осталось свободных мест

15:45 18.12.2020
 
© AP Photo / John MinchilloПациент в машине скорой помощи возле медицинского центра в США
Пациент в машине скорой помощи возле медицинского центра в США - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© AP Photo / John Minchillo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Вместимость отделений реанимации в Южной Калифорнии упала до 0%, сообщается на сайте местного правительства.
Этот показатель рассчитывается на основе данных, которые предоставляют больницы по уже существующим и дополнительно созданным местам в отделениях интенсивной терапии.
Калифорнийские власти в начале декабря ввели постановление о домашней изоляции, которое должно быть задействовано в регионе, если вместимость отделений реанимации там будет падать ниже 15%. Постановление вступило в силу 5 декабря. После этого, если резервы по приему пациентов отделений интенсивной терапии региона опускаются ниже 15%, у местных властей есть 24 часа для введения в действие постановления об изоляции. Как заявили власти, действие ограничительных мер должно продолжаться как минимум в течение трех недель с момента их введения и может быть продлено.
Южная Калифорния, в которую, помимо прочих, входят такие крупные города, как Лос-Анджелес, Санта-Барбара и Сан-Диего, стала первым регионом штата, где ранее был введен режим обязательной домашней изоляции. За ней последовали регион долины Сан-Хаокин, где также отмечается серьезная нехватка мест в отделениях интенсивной терапии, вместимость реанимаций на данный момент оценивается в 0,7%. Третьим регионом стал район Большого Сакраменто. На этой недели изоляция была введена также в области залива Сан-Франциско. К настоящему моменту единственным регионом, которому удается избежать перехода на изоляцию, является Северная Калифорния.
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Согласно последним данным, в штате Калифорния зафиксированы 1 723 362 случая заражений коронавирусом, за сутки прирост составил 52 281. Скончались в общей сложности 21 860 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКалифорнияВ мире
 
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