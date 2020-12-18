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Онлайн-конференция о цифровизации рынка труда
Онлайн-конференция о цифровизации рынка труда
24 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Цифровизация рынка труда".
2020-12-18T13:08
2020-12-18T14:23
анонсы
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Задать вопросУчастники:- руководитель отдела по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;- директор по развитию и интеграции Mail.ru Group Сергей МОЛЧАНОВ;- управляющий директор по работе с персоналом "Райффайзенбанка" Владимир ХИМАНЫЧ;- директор по управлению персоналом компании Mary Kay Дмитрий ЛОПАТИН;- директор по персоналу ГК CloudPayments Татьяна АФОНИНА;- вице-президент по персоналу ГК ПИК Андрей ЛЫСУХО;- эксперты трудовых практик юридических фирм.Модератор - директор по корпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров Юрий ПРАСЛОВ.8 декабря 2020 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал закон о дистанционном труде, позволяющий максимально упростить регулирование режима удаленной занятости. С января 2021 года будет официально узаконена комбинированная дистанционная работа. Ранее глава государства дал поручение для развития системы занятости, включая внедрение платформенных решений и цифрового оборота документов в трудовой деятельности. Цифровизация становится нормой во взаимоотношениях работодатель — работник, в том числе в администрировании вознаграждения. По данным ВЦИОМ, около 72% работников получают зарплату каждые две недели. Однако 33% россиян указывают на периодическую нехватку денег до следующего начисления, а 10% говорят о постоянном кассовом разрыве. Коронакризис сделал финансовый вопрос особенно актуальным. Весной 2020 года каждая пятая семья брала в долг до зарплаты. Все это сделало востребованными сервисы pay on-demand, или "зарплаты по требованию", которые позволяют получить деньги раньше дня выплат. Комиссии для работодателя и работника являются минимальными, а работодатель получают кредитную линию от разработчика решений. Какие цифровые продукты существуют на рынке оплаты? Каковы целевые сегменты pay on-demand? Способны ли подобные решения повлиять на лояльность персонала и повысить степень устойчивости рынка труда в России? Какие налоговые барьеры могут возникнуть при их внедрении?Мероприятие организовано Ассоциацией менеджеров и Mail.ru Group.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о цифровизации рынка труда

13:08 18.12.2020 (обновлено: 14:23 18.12.2020)
 
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24 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Цифровизация рынка труда".
Задать вопрос

Участники:
- руководитель отдела по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;
- директор по развитию и интеграции Mail.ru Group Сергей МОЛЧАНОВ;
- управляющий директор по работе с персоналом "Райффайзенбанка" Владимир ХИМАНЫЧ;
- директор по управлению персоналом компании Mary Kay Дмитрий ЛОПАТИН;
- директор по персоналу ГК CloudPayments Татьяна АФОНИНА;
- вице-президент по персоналу ГК ПИК Андрей ЛЫСУХО;
- эксперты трудовых практик юридических фирм.

Модератор - директор по корпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров Юрий ПРАСЛОВ.

8 декабря 2020 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал закон о дистанционном труде, позволяющий максимально упростить регулирование режима удаленной занятости. С января 2021 года будет официально узаконена комбинированная дистанционная работа. Ранее глава государства дал поручение для развития системы занятости, включая внедрение платформенных решений и цифрового оборота документов в трудовой деятельности. Цифровизация становится нормой во взаимоотношениях работодатель — работник, в том числе в администрировании вознаграждения. По данным ВЦИОМ, около 72% работников получают зарплату каждые две недели. Однако 33% россиян указывают на периодическую нехватку денег до следующего начисления, а 10% говорят о постоянном кассовом разрыве. Коронакризис сделал финансовый вопрос особенно актуальным. Весной 2020 года каждая пятая семья брала в долг до зарплаты. Все это сделало востребованными сервисы pay on-demand, или "зарплаты по требованию", которые позволяют получить деньги раньше дня выплат. Комиссии для работодателя и работника являются минимальными, а работодатель получают кредитную линию от разработчика решений.
Какие цифровые продукты существуют на рынке оплаты? Каковы целевые сегменты pay on-demand? Способны ли подобные решения повлиять на лояльность персонала и повысить степень устойчивости рынка труда в России? Какие налоговые барьеры могут возникнуть при их внедрении?
Мероприятие организовано Ассоциацией менеджеров и Mail.ru Group.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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