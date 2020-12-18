Онлайн-конференция о цифровизации рынка труда
13:08 18.12.2020 (обновлено: 14:23 18.12.2020)
24 декабря в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция на тему: "Цифровизация рынка труда".
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Участники:
- руководитель отдела по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;
- директор по развитию и интеграции Mail.ru Group Сергей МОЛЧАНОВ;
- управляющий директор по работе с персоналом "Райффайзенбанка" Владимир ХИМАНЫЧ;
- директор по управлению персоналом компании Mary Kay Дмитрий ЛОПАТИН;
- директор по персоналу ГК CloudPayments Татьяна АФОНИНА;
- вице-президент по персоналу ГК ПИК Андрей ЛЫСУХО;
- эксперты трудовых практик юридических фирм.
Модератор - директор по корпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров Юрий ПРАСЛОВ.
8 декабря 2020 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал закон о дистанционном труде, позволяющий максимально упростить регулирование режима удаленной занятости. С января 2021 года будет официально узаконена комбинированная дистанционная работа. Ранее глава государства дал поручение для развития системы занятости, включая внедрение платформенных решений и цифрового оборота документов в трудовой деятельности. Цифровизация становится нормой во взаимоотношениях работодатель — работник, в том числе в администрировании вознаграждения. По данным ВЦИОМ, около 72% работников получают зарплату каждые две недели. Однако 33% россиян указывают на периодическую нехватку денег до следующего начисления, а 10% говорят о постоянном кассовом разрыве. Коронакризис сделал финансовый вопрос особенно актуальным. Весной 2020 года каждая пятая семья брала в долг до зарплаты. Все это сделало востребованными сервисы pay on-demand, или "зарплаты по требованию", которые позволяют получить деньги раньше дня выплат. Комиссии для работодателя и работника являются минимальными, а работодатель получают кредитную линию от разработчика решений.
Какие цифровые продукты существуют на рынке оплаты? Каковы целевые сегменты pay on-demand? Способны ли подобные решения повлиять на лояльность персонала и повысить степень устойчивости рынка труда в России? Какие налоговые барьеры могут возникнуть при их внедрении?
Мероприятие организовано Ассоциацией менеджеров и Mail.ru Group.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель отдела по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл РОДИН;
- директор по развитию и интеграции Mail.ru Group Сергей МОЛЧАНОВ;
- управляющий директор по работе с персоналом "Райффайзенбанка" Владимир ХИМАНЫЧ;
- директор по управлению персоналом компании Mary Kay Дмитрий ЛОПАТИН;
- директор по персоналу ГК CloudPayments Татьяна АФОНИНА;
- вице-президент по персоналу ГК ПИК Андрей ЛЫСУХО;
- эксперты трудовых практик юридических фирм.
Модератор - директор по корпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров Юрий ПРАСЛОВ.
8 декабря 2020 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал закон о дистанционном труде, позволяющий максимально упростить регулирование режима удаленной занятости. С января 2021 года будет официально узаконена комбинированная дистанционная работа. Ранее глава государства дал поручение для развития системы занятости, включая внедрение платформенных решений и цифрового оборота документов в трудовой деятельности. Цифровизация становится нормой во взаимоотношениях работодатель — работник, в том числе в администрировании вознаграждения. По данным ВЦИОМ, около 72% работников получают зарплату каждые две недели. Однако 33% россиян указывают на периодическую нехватку денег до следующего начисления, а 10% говорят о постоянном кассовом разрыве. Коронакризис сделал финансовый вопрос особенно актуальным. Весной 2020 года каждая пятая семья брала в долг до зарплаты. Все это сделало востребованными сервисы pay on-demand, или "зарплаты по требованию", которые позволяют получить деньги раньше дня выплат. Комиссии для работодателя и работника являются минимальными, а работодатель получают кредитную линию от разработчика решений.
Какие цифровые продукты существуют на рынке оплаты? Каковы целевые сегменты pay on-demand? Способны ли подобные решения повлиять на лояльность персонала и повысить степень устойчивости рынка труда в России? Какие налоговые барьеры могут возникнуть при их внедрении?
Мероприятие организовано Ассоциацией менеджеров и Mail.ru Group.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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