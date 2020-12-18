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Путину доверяют 66,9% россиян, показал опрос
Путину доверяют 66,9% россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 66,9% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:03
2020-12-18T17:03
вциом
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 66,9% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 66,9% указали президента, 29,6% сообщили о недоверии к нему. Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 60,8%, не одобряют его деятельность 29,6%.Опрос проводился с 7 по 13 декабря. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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вциом, владимир путин, общество

Путину доверяют 66,9% россиян, показал опрос

17:03 18.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 66,9% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 66,9% указали президента, 29,6% сообщили о недоверии к нему. Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 60,8%, не одобряют его деятельность 29,6%.
Опрос проводился с 7 по 13 декабря. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 12:32Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
Путин признался, что для него очень ценно прямое общение с россиянами
 
ВЦИОМВладимир ПутинОбщество
 
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