Песков рассказал, как Путин оценил прошедшую пресс-конференцию
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил прошедшую 17 декабря большую пресс-конференцию позитивно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Позитивно. Для президента главное понять, что интересует журналистов. В этом году пресс-конференция содержала элементы прямой линии, что делает вчерашний день ещё более эффективным для президента", - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".
Большая пресс-конференция президента в этом году продлилась 4 часа 29 минут, глава государства ответил на 60 вопросов. Из-за пандемии мероприятия прошло в новом формате. Президент общался со СМИ по видеосвязи, находясь в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, мероприятие включало в себя и элементы традиционной "прямой линии" - россияне могли заранее отправить свой вопрос через специальное мобильное приложение. Представители российских средств массовой информации задали президенту 44 вопроса, а от иностранных СМИ поступило 3 вопроса. Еще 13 вопросов поступили Путину от россиян в рамках формата "прямой линии".
Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Та беседа с журналистами была самая короткая за эти годы - чуть более полутора часов. Дольше всего президент общался с журналистами в 2008 году, тогда эфир длился 4 часа 40 минут.