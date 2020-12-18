https://ria.ru/20201218/putin-1589904167.html

Песков рассказал, как Путин оценил прошедшую пресс-конференцию

Песков рассказал, как Путин оценил прошедшую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин оценил прошедшую 17 декабря большую пресс-конференцию позитивно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:43

2020-12-18T14:43

2020-12-18T14:43

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

дмитрий песков

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил прошедшую 17 декабря большую пресс-конференцию позитивно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Позитивно. Для президента главное понять, что интересует журналистов. В этом году пресс-конференция содержала элементы прямой линии, что делает вчерашний день ещё более эффективным для президента", - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".Большая пресс-конференция президента в этом году продлилась 4 часа 29 минут, глава государства ответил на 60 вопросов. Из-за пандемии мероприятия прошло в новом формате. Президент общался со СМИ по видеосвязи, находясь в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, мероприятие включало в себя и элементы традиционной "прямой линии" - россияне могли заранее отправить свой вопрос через специальное мобильное приложение. Представители российских средств массовой информации задали президенту 44 вопроса, а от иностранных СМИ поступило 3 вопроса. Еще 13 вопросов поступили Путину от россиян в рамках формата "прямой линии".Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Та беседа с журналистами была самая короткая за эти годы - чуть более полутора часов. Дольше всего президент общался с журналистами в 2008 году, тогда эфир длился 4 часа 40 минут.

https://ria.ru/20201217/zhurnalist-1589780235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, владимир путин, политика