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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201218/putin-1589904167.html
Песков рассказал, как Путин оценил прошедшую пресс-конференцию
Песков рассказал, как Путин оценил прошедшую пресс-конференцию
Президент России Владимир Путин оценил прошедшую 17 декабря большую пресс-конференцию позитивно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T14:43
2020-12-18T14:43
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
дмитрий песков
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил прошедшую 17 декабря большую пресс-конференцию позитивно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Позитивно. Для президента главное понять, что интересует журналистов. В этом году пресс-конференция содержала элементы прямой линии, что делает вчерашний день ещё более эффективным для президента", - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".Большая пресс-конференция президента в этом году продлилась 4 часа 29 минут, глава государства ответил на 60 вопросов. Из-за пандемии мероприятия прошло в новом формате. Президент общался со СМИ по видеосвязи, находясь в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, мероприятие включало в себя и элементы традиционной "прямой линии" - россияне могли заранее отправить свой вопрос через специальное мобильное приложение. Представители российских средств массовой информации задали президенту 44 вопроса, а от иностранных СМИ поступило 3 вопроса. Еще 13 вопросов поступили Путину от россиян в рамках формата "прямой линии".Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Та беседа с журналистами была самая короткая за эти годы - чуть более полутора часов. Дольше всего президент общался с журналистами в 2008 году, тогда эфир длился 4 часа 40 минут.
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дмитрий песков, владимир путин, политика

Песков рассказал, как Путин оценил прошедшую пресс-конференцию

14:43 18.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оценил прошедшую 17 декабря большую пресс-конференцию позитивно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Позитивно. Для президента главное понять, что интересует журналистов. В этом году пресс-конференция содержала элементы прямой линии, что делает вчерашний день ещё более эффективным для президента", - сказал Песков в эфире радио "Комсомольская правда".
Большая пресс-конференция президента в этом году продлилась 4 часа 29 минут, глава государства ответил на 60 вопросов. Из-за пандемии мероприятия прошло в новом формате. Президент общался со СМИ по видеосвязи, находясь в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево, мероприятие включало в себя и элементы традиционной "прямой линии" - россияне могли заранее отправить свой вопрос через специальное мобильное приложение. Представители российских средств массовой информации задали президенту 44 вопроса, а от иностранных СМИ поступило 3 вопроса. Еще 13 вопросов поступили Путину от россиян в рамках формата "прямой линии".
Практику проведения больших пресс-конференций Путин ввел в 2001 году во время первого президентского срока. Та беседа с журналистами была самая короткая за эти годы - чуть более полутора часов. Дольше всего президент общался с журналистами в 2008 году, тогда эфир длился 4 часа 40 минут.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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