https://ria.ru/20201218/putin-1589899006.html

Путин может обсудить дело об убийстве Немцова на встречах со СМИ

Путин может обсудить дело об убийстве Немцова на встречах со СМИ

Президент РФ Владимир Путин может обсудить ситуацию с делом об убийстве политика Бориса Немцова на одной из дальнейших встреч с журналистами или... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T14:16

2020-12-18T14:16

2020-12-18T14:16

убийство бориса немцова

борис немцов

дмитрий песков

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может обсудить ситуацию с делом об убийстве политика Бориса Немцова на одной из дальнейших встреч с журналистами или правозащитниками, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.На встрече с членами СПЧ 10 декабря Путин заявил, что дело об убийстве Немцова он недавно "с коллегами обсуждал, надо дорабатывать, наверное, и там, но в целом все понятно, исполнители найдены, да и заказчики"."Я не могу, к сожалению, ответить на этот вопрос, я не располагаю этой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, кто, по имеющимся у президента данным, может быть заказчиком убийства Бориса Немцова."Будут контакты у президента с журналистами, представителями СМИ, общественниками, правозащитниками, они смогут освежить этот вопрос", - добавил пресс-секретарь главы государства.Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Он был убит 27 февраля 2015 года около полуночи (23.31 мск) на Большом Москворецком мосту в центре столицы. В июле 2017 года пять исполнителей убийства были осуждены на сроки от 11 до 20 лет.

https://ria.ru/20200729/1575099976.html

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убийство бориса немцова, борис немцов, дмитрий песков, владимир путин, общество