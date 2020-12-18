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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201218/putin-1589894225.html
Не прозвучавшие на пресс-конференции Путина вопросы проанализируют
Не прозвучавшие на пресс-конференции Путина вопросы проанализируют
Лидер фракции "Единая Россия" в ГД Сергей Неверов выразил уверенность, что по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина все собранные... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:56
2020-12-18T13:56
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
госдума рф
единая россия
сергей неверов
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в ГД Сергей Неверов выразил уверенность, что по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина все собранные вопросы, в том числе не прозвучавшие в эфире, "будут проанализированы и лягут в основу решений, которые сделают жизнь наших граждан, нашей страны лучше"."Уверен, что по итогам пресс-конференции все собранные вопросы, в том числе и не прозвучавшие в эфире, будут проанализированы и лягут в основу решений, которые сделают жизнь наших граждан, нашей страны лучше", - сказал Неверов журналистам в пятницу.Также он отметил, что президент в ходе пресс-конференции "продемонстрировал глубокое понимание социально-политической ситуации внутри страны, перспектив развития, международной обстановки"."Владимир Владимирович показал, что приоритеты его работы – это безопасность и благосостояние наших граждан, забота о детях, защита наших ценностей, нашего суверенитета, нашей истории", - заметил он.Неверов также согласился с оценкой президента, которую он дал парламентским партиям. "Мы все работаем исходя из интересов страны, хотя есть отдельные примеры популистских выступлений со стороны наших коллег, но в отношении того, что Россия должна быть суверенной, безопасной, сильной мировой державой мы едины", - сказал Неверов.Также лидер фракции заметил, что многие проблемы, поднимавшиеся на пресс-конференции, носят не единичный характер. В частности, к нему как к депутату ГД от Смоленской области поступают обращения по некорректному начислению выплат, по вопросам газификации, роста цен на продовольственные товары."Кстати, про рост цен на продовольственные товары мы обращали внимание правительства еще в апреле, предлагая принять превентивные меры, например, как в случае с лекарственными препаратами, ограничить 10% наценку для каждого этапа перепродажи, тогда, помню, ряд СМИ критиковал это предложение", - заметил Неверов.
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госдума рф, единая россия, сергей неверов, владимир путин, политика

Не прозвучавшие на пресс-конференции Путина вопросы проанализируют

13:56 18.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в ГД Сергей Неверов выразил уверенность, что по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина все собранные вопросы, в том числе не прозвучавшие в эфире, "будут проанализированы и лягут в основу решений, которые сделают жизнь наших граждан, нашей страны лучше".
"Уверен, что по итогам пресс-конференции все собранные вопросы, в том числе и не прозвучавшие в эфире, будут проанализированы и лягут в основу решений, которые сделают жизнь наших граждан, нашей страны лучше", - сказал Неверов журналистам в пятницу.
Также он отметил, что президент в ходе пресс-конференции "продемонстрировал глубокое понимание социально-политической ситуации внутри страны, перспектив развития, международной обстановки".
"Владимир Владимирович показал, что приоритеты его работы – это безопасность и благосостояние наших граждан, забота о детях, защита наших ценностей, нашего суверенитета, нашей истории", - заметил он.
Неверов также согласился с оценкой президента, которую он дал парламентским партиям. "Мы все работаем исходя из интересов страны, хотя есть отдельные примеры популистских выступлений со стороны наших коллег, но в отношении того, что Россия должна быть суверенной, безопасной, сильной мировой державой мы едины", - сказал Неверов.
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 11:44Инфографика
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов
Также лидер фракции заметил, что многие проблемы, поднимавшиеся на пресс-конференции, носят не единичный характер. В частности, к нему как к депутату ГД от Смоленской области поступают обращения по некорректному начислению выплат, по вопросам газификации, роста цен на продовольственные товары.
"Кстати, про рост цен на продовольственные товары мы обращали внимание правительства еще в апреле, предлагая принять превентивные меры, например, как в случае с лекарственными препаратами, ограничить 10% наценку для каждого этапа перепродажи, тогда, помню, ряд СМИ критиковал это предложение", - заметил Неверов.
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020Госдума РФЕдиная РоссияСергей НеверовВладимир ПутинПолитика
 
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