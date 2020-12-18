https://ria.ru/20201218/putin-1589894225.html

Не прозвучавшие на пресс-конференции Путина вопросы проанализируют

Не прозвучавшие на пресс-конференции Путина вопросы проанализируют

Лидер фракции "Единая Россия" в ГД Сергей Неверов выразил уверенность, что по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина все собранные... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:56

2020-12-18T13:56

2020-12-18T13:56

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

госдума рф

единая россия

сергей неверов

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 дек – РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" в ГД Сергей Неверов выразил уверенность, что по итогам большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина все собранные вопросы, в том числе не прозвучавшие в эфире, "будут проанализированы и лягут в основу решений, которые сделают жизнь наших граждан, нашей страны лучше"."Уверен, что по итогам пресс-конференции все собранные вопросы, в том числе и не прозвучавшие в эфире, будут проанализированы и лягут в основу решений, которые сделают жизнь наших граждан, нашей страны лучше", - сказал Неверов журналистам в пятницу.Также он отметил, что президент в ходе пресс-конференции "продемонстрировал глубокое понимание социально-политической ситуации внутри страны, перспектив развития, международной обстановки"."Владимир Владимирович показал, что приоритеты его работы – это безопасность и благосостояние наших граждан, забота о детях, защита наших ценностей, нашего суверенитета, нашей истории", - заметил он.Неверов также согласился с оценкой президента, которую он дал парламентским партиям. "Мы все работаем исходя из интересов страны, хотя есть отдельные примеры популистских выступлений со стороны наших коллег, но в отношении того, что Россия должна быть суверенной, безопасной, сильной мировой державой мы едины", - сказал Неверов.Также лидер фракции заметил, что многие проблемы, поднимавшиеся на пресс-конференции, носят не единичный характер. В частности, к нему как к депутату ГД от Смоленской области поступают обращения по некорректному начислению выплат, по вопросам газификации, роста цен на продовольственные товары."Кстати, про рост цен на продовольственные товары мы обращали внимание правительства еще в апреле, предлагая принять превентивные меры, например, как в случае с лекарственными препаратами, ограничить 10% наценку для каждого этапа перепродажи, тогда, помню, ряд СМИ критиковал это предложение", - заметил Неверов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, сергей неверов, владимир путин, политика