https://ria.ru/20201218/putin-1589882656.html

Путин призвал СНГ к солидарности в защите правды о Великой Отечественной

Путин призвал СНГ к солидарности в защите правды о Великой Отечественной

Президент РФ Владимир Путин призвал страны СНГ действовать солидарно в защите правды о Великой Отечественной войне. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:10

2020-12-18T13:10

2020-12-18T13:19

снг

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал страны СНГ действовать солидарно в защите правды о Великой Отечественной войне."Признательны партнерам по организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданий нацизму в любых его проявлениях. Убежден, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв спасших мир от агрессии", - сказал он, выступая на заседании Совета глав государств СНГ.Путин отметил, что "великая Победа не только принесла мир, но и позволила заложить прочный фундамент современного миропорядка".

https://ria.ru/20201016/kazakhstan-1580112174.html

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2020

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снг, владимир путин, общество