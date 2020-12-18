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Путин призвал СНГ к солидарности в защите правды о Великой Отечественной
Путин призвал СНГ к солидарности в защите правды о Великой Отечественной
Президент РФ Владимир Путин призвал страны СНГ действовать солидарно в защите правды о Великой Отечественной войне. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:10
2020-12-18T13:19
снг
владимир путин
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал страны СНГ действовать солидарно в защите правды о Великой Отечественной войне."Признательны партнерам по организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданий нацизму в любых его проявлениях. Убежден, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв спасших мир от агрессии", - сказал он, выступая на заседании Совета глав государств СНГ.Путин отметил, что "великая Победа не только принесла мир, но и позволила заложить прочный фундамент современного миропорядка".
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снг, владимир путин, общество

Путин призвал СНГ к солидарности в защите правды о Великой Отечественной

13:10 18.12.2020 (обновлено: 13:19 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в онлайн-заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин принимает участие в онлайн-заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал страны СНГ действовать солидарно в защите правды о Великой Отечественной войне.
"Признательны партнерам по организации за поддержку выдвинутых Россией на международных площадках инициатив по сохранению исторической правды и противодействию оправданий нацизму в любых его проявлениях. Убежден, необходимо и далее действовать солидарно, защищая память о подвиге наших народов, ценой огромных и невосполнимых жертв спасших мир от агрессии", - сказал он, выступая на заседании Совета глав государств СНГ.
Путин отметил, что "великая Победа не только принесла мир, но и позволила заложить прочный фундамент современного миропорядка".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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