https://ria.ru/20201218/putin-1589871034.html

Пресс-конференцию Путина смотрели более 1,4 миллиона москвичей

Пресс-конференцию Путина смотрели более 1,4 миллиона москвичей

Более 1,4 миллиона москвичей посмотрели трансляцию большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, говорится в предварительных подсчетах компании... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:27

2020-12-18T12:27

2020-12-18T12:28

большая пресс-конференция владимира путина – 2020

нтв (телеканал)

владимир путин

москва

политика

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 1,4 миллиона москвичей посмотрели трансляцию большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, говорится в предварительных подсчетах компании Mediascope, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Суммарная аудитория прямой телетрансляции, по предварительным данным Mediascope, составила 1,4361 миллиона москвичей. Рейтинг программы - 9,7%, доля аудитории - 59,1%, охват - 21,9%.Наибольшая аудитория пресс-конференции по Москве - у телеканала "Россия 1" (573,8 тысячи человек). На втором месте - Первый канал, здесь трансляцию смотрели 495,2 тысячи человек. У НТВ аналогичный показатель составил 251,9 тысяч.Аудитория - среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей ТВ-аудитории. Охват - среднее количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). В измерениях учитывалась аудитория старше 4 лет.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нтв (телеканал), владимир путин, москва, политика