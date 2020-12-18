Пресс-конференцию Путина смотрели более 1,4 миллиона москвичей
12:27 18.12.2020 (обновлено: 12:28 18.12.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в онлайн-заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 1,4 миллиона москвичей посмотрели трансляцию большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, говорится в предварительных подсчетах компании Mediascope, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Суммарная аудитория прямой телетрансляции, по предварительным данным Mediascope, составила 1,4361 миллиона москвичей. Рейтинг программы - 9,7%, доля аудитории - 59,1%, охват - 21,9%.
Наибольшая аудитория пресс-конференции по Москве - у телеканала "Россия 1" (573,8 тысячи человек). На втором месте - Первый канал, здесь трансляцию смотрели 495,2 тысячи человек. У НТВ аналогичный показатель составил 251,9 тысяч.
Аудитория - среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей ТВ-аудитории. Охват - среднее количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). В измерениях учитывалась аудитория старше 4 лет.