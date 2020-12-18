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Трансляция пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020
https://ria.ru/20201218/putin-1589871034.html
Пресс-конференцию Путина смотрели более 1,4 миллиона москвичей
Пресс-конференцию Путина смотрели более 1,4 миллиона москвичей
Более 1,4 миллиона москвичей посмотрели трансляцию большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, говорится в предварительных подсчетах компании... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:27
2020-12-18T12:28
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
нтв (телеканал)
владимир путин
москва
политика
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 1,4 миллиона москвичей посмотрели трансляцию большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, говорится в предварительных подсчетах компании Mediascope, которые имеются в распоряжении РИА Новости.Суммарная аудитория прямой телетрансляции, по предварительным данным Mediascope, составила 1,4361 миллиона москвичей. Рейтинг программы - 9,7%, доля аудитории - 59,1%, охват - 21,9%.Наибольшая аудитория пресс-конференции по Москве - у телеканала "Россия 1" (573,8 тысячи человек). На втором месте - Первый канал, здесь трансляцию смотрели 495,2 тысячи человек. У НТВ аналогичный показатель составил 251,9 тысяч.Аудитория - среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей ТВ-аудитории. Охват - среднее количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). В измерениях учитывалась аудитория старше 4 лет.
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нтв (телеканал), владимир путин, москва, политика

Пресс-конференцию Путина смотрели более 1,4 миллиона москвичей

12:27 18.12.2020 (обновлено: 12:28 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в онлайн-заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин принимает участие в онлайн-заседании Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Более 1,4 миллиона москвичей посмотрели трансляцию большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, говорится в предварительных подсчетах компании Mediascope, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Суммарная аудитория прямой телетрансляции, по предварительным данным Mediascope, составила 1,4361 миллиона москвичей. Рейтинг программы - 9,7%, доля аудитории - 59,1%, охват - 21,9%.
Наибольшая аудитория пресс-конференции по Москве - у телеканала "Россия 1" (573,8 тысячи человек). На втором месте - Первый канал, здесь трансляцию смотрели 495,2 тысячи человек. У НТВ аналогичный показатель составил 251,9 тысяч.
Аудитория - среднее количество человек, смотревших телепрограмму. Рейтинг – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). Доля аудитории – среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей ТВ-аудитории. Охват - среднее количество человек, смотревших телепрограмму минимум 1 минуту, выраженное в процентах от населения (в рамках выбранной целевой аудитории). В измерениях учитывалась аудитория старше 4 лет.
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
Вчера, 11:44Инфографика
Пресс-конференции Путина: что больше всего интересовало журналистов
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2020НТВ (телеканал)Владимир ПутинМоскваПолитика
 
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