https://ria.ru/20201218/putin-1589837009.html

Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы

Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы

Пользователи поисковой системы Google обратили внимание на необычный вариант перевода популярной фразы. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T09:11

2020-12-18T09:11

2020-12-18T13:39

google

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пользователи поисковой системы Google обратили внимание на необычный вариант перевода популярной фразы.Так, если в строку текста ввести на английском языке Thank you, Mr President ("Спасибо, господин президент". — Прим. ред.), то сервис переведет это как "Спасибо, Владимир Владимирович".Такой вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях фраза будет переведена дословно."Трудности перевода" обнаружились спустя несколько часов после пресс-конференции президента России Владимира Путина. В Google пока никак не прокомментировали "находку" пользователей.

https://ria.ru/20200216/1564841424.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

google, владимир путин, технологии