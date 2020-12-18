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Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы
Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы
Пользователи поисковой системы Google обратили внимание на необычный вариант перевода популярной фразы. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T09:11
2020-12-18T13:39
google
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пользователи поисковой системы Google обратили внимание на необычный вариант перевода популярной фразы.Так, если в строку текста ввести на английском языке Thank you, Mr President ("Спасибо, господин президент". — Прим. ред.), то сервис переведет это как "Спасибо, Владимир Владимирович".Такой вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях фраза будет переведена дословно."Трудности перевода" обнаружились спустя несколько часов после пресс-конференции президента России Владимира Путина. В Google пока никак не прокомментировали "находку" пользователей.
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google, владимир путин, технологии

Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы

09:11 18.12.2020 (обновлено: 13:39 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пользователи поисковой системы Google обратили внимание на необычный вариант перевода популярной фразы.
Так, если в строку текста ввести на английском языке Thank you, Mr President ("Спасибо, господин президент". — Прим. ред.), то сервис переведет это как "Спасибо, Владимир Владимирович".
© GoogleСкриншот страницы сайта "Google.Переводчик"
Скриншот страницы сайта Google Переводчик - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© Google
Скриншот страницы сайта "Google.Переводчик"
Такой вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях фраза будет переведена дословно.
"Трудности перевода" обнаружились спустя несколько часов после пресс-конференции президента России Владимира Путина. В Google пока никак не прокомментировали "находку" пользователей.
В.Путин - РИА Новости, 1920, 16.02.2020
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