Google "вписал" Путина в перевод популярной фразы
09:11 18.12.2020 (обновлено: 13:39 18.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в режиме видеоконференции
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Пользователи поисковой системы Google обратили внимание на необычный вариант перевода популярной фразы.
Так, если в строку текста ввести на английском языке Thank you, Mr President ("Спасибо, господин президент". — Прим. ред.), то сервис переведет это как "Спасибо, Владимир Владимирович".
© GoogleСкриншот страницы сайта "Google.Переводчик"
Скриншот страницы сайта "Google.Переводчик"
Такой вариант перевода актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных случаях фраза будет переведена дословно.
"Трудности перевода" обнаружились спустя несколько часов после пресс-конференции президента России Владимира Путина. В Google пока никак не прокомментировали "находку" пользователей.
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