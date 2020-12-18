https://ria.ru/20201218/pushkov-1589821564.html
Пушков раскритиковал журналиста Би-би-си за вопрос Путину
Пушков раскритиковал журналиста Би-би-си за вопрос Путину
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter вопрос журналиста BBC президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T01:48
2020-12-18T01:48
2020-12-18T06:42
большая пресс-конференция владимира путина – 2020
нато
алексей пушков
владимир путин
великобритания
москва
вашингтон (город)
сша
bbc
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Пушков жестко осадил журналиста BBC после вопроса Путину
https://cdn23.img.ria.ru/images/74934/72/749347235_0:0:2136:1202_1920x0_80_0_0_8c991f64f76b1616b9fe62cb05ffba0e.jpg
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter вопрос журналиста BBC президенту России Владимиру Путину.На большой пресс-конференции главы государства сотрудник британского СМИ спросил Путина, считает ли он, что несет ответственность за "плачевное состояние" отношений Москвы с Вашингтоном и Лондоном или же российские власти "белые и пушистые".Российский лидер в ответ британскому журналисту заявил, что по сравнению с Западом Россия действительно "белая и пушистая". Руководство НАТО, как напомнил Путин, заверяло Москву об отсутствии планов расширения на восток, но нарушило свои обещания. Также глава государства напомнил о выходе США из международных договоров, направленных на снижение напряженности в мире.Большая пресс-конференция Владимира Путина. Ключевые заявления >>
https://ria.ru/20201217/snv-3-1589755942.html
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нато, алексей пушков, владимир путин, великобритания, москва, вашингтон (город), сша, bbc, в мире, политика