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https://ria.ru/20201218/psikhbolnitsa-1589865550.html
Жительнице Урала, убившей дочь молотком, грозит психбольница
Жительнице Урала, убившей дочь молотком, грозит психбольница
Прокуратура попросила суд отправить в психбольницу жительницу Кировграда Свердловской области, которая насмерть забила молотком четырехлетнюю дочь, сообщает в... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T12:06
2020-12-18T12:06
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
кировград
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Прокуратура попросила суд отправить в психбольницу жительницу Кировграда Свердловской области, которая насмерть забила молотком четырехлетнюю дочь, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.СК РФ ранее сообщал, что у женщины есть хроническое психическое расстройство, она признана невменяемой. В случае же вменяемости ей грозил бы тюремный срок вплоть до пожизненного."Прокуратура города Кировграда направила в суд материалы уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера в отношении женщины, которой инкриминируется убийство малолетней дочери в состоянии невменяемости", - говорится в релизе надзорного ведомства.Согласно данным следствия, утром 16 октября женщина у себя в квартире по улице Лермонтова убила четырехлетнюю дочь ударами молотком по голове, пока та спала.Как ранее уточнял РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, после убийства дочери мать хотела покончить жизнь самоубийством в ванной комнате, но в итоге выжила и попала в больницу.
https://ria.ru/20201116/khakasiya-1584779650.html
свердловская область
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валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, кировград, происшествия

Жительнице Урала, убившей дочь молотком, грозит психбольница

12:06 18.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Прокуратура попросила суд отправить в психбольницу жительницу Кировграда Свердловской области, которая насмерть забила молотком четырехлетнюю дочь, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.
СК РФ ранее сообщал, что у женщины есть хроническое психическое расстройство, она признана невменяемой. В случае же вменяемости ей грозил бы тюремный срок вплоть до пожизненного.
"Прокуратура города Кировграда направила в суд материалы уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера в отношении женщины, которой инкриминируется убийство малолетней дочери в состоянии невменяемости", - говорится в релизе надзорного ведомства.
Согласно данным следствия, утром 16 октября женщина у себя в квартире по улице Лермонтова убила четырехлетнюю дочь ударами молотком по голове, пока та спала.
Как ранее уточнял РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, после убийства дочери мать хотела покончить жизнь самоубийством в ванной комнате, но в итоге выжила и попала в больницу.
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