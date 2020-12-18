https://ria.ru/20201218/psikhbolnitsa-1589865550.html

Жительнице Урала, убившей дочь молотком, грозит психбольница

Жительнице Урала, убившей дочь молотком, грозит психбольница

Прокуратура попросила суд отправить в психбольницу жительницу Кировграда Свердловской области, которая насмерть забила молотком четырехлетнюю дочь, сообщает в... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T12:06

2020-12-18T12:06

2020-12-18T12:06

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

кировград

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Прокуратура попросила суд отправить в психбольницу жительницу Кировграда Свердловской области, которая насмерть забила молотком четырехлетнюю дочь, сообщает в пятницу надзорное ведомство региона.СК РФ ранее сообщал, что у женщины есть хроническое психическое расстройство, она признана невменяемой. В случае же вменяемости ей грозил бы тюремный срок вплоть до пожизненного."Прокуратура города Кировграда направила в суд материалы уголовного дела для применения принудительной меры медицинского характера в отношении женщины, которой инкриминируется убийство малолетней дочери в состоянии невменяемости", - говорится в релизе надзорного ведомства.Согласно данным следствия, утром 16 октября женщина у себя в квартире по улице Лермонтова убила четырехлетнюю дочь ударами молотком по голове, пока та спала.Как ранее уточнял РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, после убийства дочери мать хотела покончить жизнь самоубийством в ванной комнате, но в итоге выжила и попала в больницу.

https://ria.ru/20201116/khakasiya-1584779650.html

свердловская область

кировград

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валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, кировград, происшествия