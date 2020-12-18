https://ria.ru/20201218/proryv-1589823982.html
Назван главный научный прорыв 2020 года
Назван главный научный прорыв 2020 года
Журнал Science назвал вакцины против COVID-19 главным научным прорывом 2020 года. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T03:38
2020-12-18T03:38
2020-12-18T12:28
распространение нового коронавируса
вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
сша
наука
в мире
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Журнал Science назвал вакцины против COVID-19 главным научным прорывом 2020 года.По версии американского издания, препараты "разработали и испытали с рекордной скоростью" в разных странах мира.Журнал отметил необычайные усилия, направленные на создание препаратов."Слияние сил привело науку к вакцине COVID-19 с революционной скоростью. Никогда еще исследователи так быстро не разрабатывали столько экспериментальных вакцин против одного и того же противника. Никогда еще столько конкурентов не сотрудничали так открыто и часто. Никогда еще так много кандидатов не продвигались к крупномасштабным испытаниям эффективности практически параллельно. И никогда еще правительства, промышленность, научные круги и некоммерческие организации не использовали столько денег, усилий и умственных ресурсов на одну и ту же инфекционную болезнь в такой короткий срок", — написало издание.Тем не менее автор материала выразил мнение, что количества доз вакцин будет недостаточно даже для самых богатых стран мира, по крайней мере, до весны.Также издание отметило, что сомнение в препаратах, производственные проблемы и сбои в цепочках поставок могут помешать проведению всеобщего вакцинирования. Также проблемы могут возникнуть из-за мутаций коронавирусной инфекции, утверждается в статье.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589660029.html
https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589761689.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, сша, наука, в мире
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости.
Журнал Science
назвал вакцины против COVID-19 главным научным прорывом 2020 года.
По версии американского издания, препараты "разработали и испытали с рекордной скоростью" в разных странах мира.
Журнал отметил необычайные усилия, направленные на создание препаратов.
"Слияние сил привело науку к вакцине COVID-19 с революционной скоростью. Никогда еще исследователи так быстро не разрабатывали столько экспериментальных вакцин против одного и того же противника. Никогда еще столько конкурентов не сотрудничали так открыто и часто. Никогда еще так много кандидатов не продвигались к крупномасштабным испытаниям эффективности практически параллельно. И никогда еще правительства, промышленность, научные круги и некоммерческие организации не использовали столько денег, усилий и умственных ресурсов на одну и ту же инфекционную болезнь в такой короткий срок", — написало издание.
Тем не менее автор материала выразил мнение, что количества доз вакцин будет недостаточно даже для самых богатых стран мира, по крайней мере, до весны.
Также издание отметило, что сомнение в препаратах, производственные проблемы и сбои в цепочках поставок могут помешать проведению всеобщего вакцинирования. Также проблемы могут возникнуть из-за мутаций коронавирусной инфекции, утверждается в статье.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.