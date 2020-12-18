https://ria.ru/20201218/proryv-1589823982.html

Назван главный научный прорыв 2020 года

Назван главный научный прорыв 2020 года

Журнал Science назвал вакцины против COVID-19 главным научным прорывом 2020 года. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T03:38

2020-12-18T03:38

2020-12-18T12:28

распространение нового коронавируса

вакцина "эпиваккорона"

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

сша

наука

в мире

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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Журнал Science назвал вакцины против COVID-19 главным научным прорывом 2020 года.По версии американского издания, препараты "разработали и испытали с рекордной скоростью" в разных странах мира.Журнал отметил необычайные усилия, направленные на создание препаратов."Слияние сил привело науку к вакцине COVID-19 с революционной скоростью. Никогда еще исследователи так быстро не разрабатывали столько экспериментальных вакцин против одного и того же противника. Никогда еще столько конкурентов не сотрудничали так открыто и часто. Никогда еще так много кандидатов не продвигались к крупномасштабным испытаниям эффективности практически параллельно. И никогда еще правительства, промышленность, научные круги и некоммерческие организации не использовали столько денег, усилий и умственных ресурсов на одну и ту же инфекционную болезнь в такой короткий срок", — написало издание.Тем не менее автор материала выразил мнение, что количества доз вакцин будет недостаточно даже для самых богатых стран мира, по крайней мере, до весны.Также издание отметило, что сомнение в препаратах, производственные проблемы и сбои в цепочках поставок могут помешать проведению всеобщего вакцинирования. Также проблемы могут возникнуть из-за мутаций коронавирусной инфекции, утверждается в статье.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589660029.html

https://ria.ru/20201217/vaktsina-1589761689.html

сша

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вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, сша, наука, в мире