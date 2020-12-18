https://ria.ru/20201218/prorochestvo-1589914798.html

Французский журнал рассказал о сбывшемся пророчестве Солженицына о Западе

Французский журнал рассказал о сбывшемся пророчестве Солженицына о Западе

Мужество находится на грани исчезновения на Западе в целом и во Франции в частности. Об этом пишет французский журнал Causeur. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T15:25

2020-12-18T15:25

2020-12-18T15:27

александр солженицын

франция

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«Пророчество Солженицына»: на Западе заявили об отмирании мужества

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мужество находится на грани исчезновения на Западе в целом и во Франции в частности. Об этом пишет французский журнал Causeur.В статье упоминается гарвардская речь 1978 года Александра Солженицына, в которой писатель назвал падение мужества — "самым разительным, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду".Журналист отмечает, что авторитет государства сегодня представляет собой огромный пробел во Франции, а "пустые демонстрации жесткости" свидетельствуют о политическом страхе, неспособности адаптироваться к действительности и решать проблемы. Автор подчеркивает, что у мужества есть "болезненно честная черта", благодаря которой оно не чурается дискриминации, осуждения и санкций и при этом не ждет похвалы.По его мнению, в современной Франции "все с точностью до наоборот"."Все выкручиваются, как могут: кругом многословная этика, иллюзия действий", — считает журналист.Автор уверен, что Солженицын предвидел все это.Тогдашний пессимизм русского писателя спустя 42 года превратился "в мрачные тучи нашего времени", говорится в статье."Неужели мужество покидает нас навсегда?" — задается вопросом журналист.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20201006/transgendery-1578292794.html

https://ria.ru/20191109/1560754776.html

франция

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александр солженицын, франция