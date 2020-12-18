https://ria.ru/20201218/prorochestvo-1589914798.html
Французский журнал рассказал о сбывшемся пророчестве Солженицына о Западе
Французский журнал рассказал о сбывшемся пророчестве Солженицына о Западе
Мужество находится на грани исчезновения на Западе в целом и во Франции в частности. Об этом пишет французский журнал Causeur. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:25
2020-12-18T15:25
2020-12-18T15:27
александр солженицын
франция
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«Пророчество Солженицына»: на Западе заявили об отмирании мужества
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мужество находится на грани исчезновения на Западе в целом и во Франции в частности. Об этом пишет французский журнал Causeur.В статье упоминается гарвардская речь 1978 года Александра Солженицына, в которой писатель назвал падение мужества — "самым разительным, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду".Журналист отмечает, что авторитет государства сегодня представляет собой огромный пробел во Франции, а "пустые демонстрации жесткости" свидетельствуют о политическом страхе, неспособности адаптироваться к действительности и решать проблемы. Автор подчеркивает, что у мужества есть "болезненно честная черта", благодаря которой оно не чурается дискриминации, осуждения и санкций и при этом не ждет похвалы.По его мнению, в современной Франции "все с точностью до наоборот"."Все выкручиваются, как могут: кругом многословная этика, иллюзия действий", — считает журналист.Автор уверен, что Солженицын предвидел все это.Тогдашний пессимизм русского писателя спустя 42 года превратился "в мрачные тучи нашего времени", говорится в статье."Неужели мужество покидает нас навсегда?" — задается вопросом журналист.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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александр солженицын, франция
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости.
Мужество находится на грани исчезновения на Западе в целом и во Франции
в частности. Об этом пишет французский журнал Causeur
.
В статье упоминается гарвардская речь 1978 года Александра Солженицына
, в которой писатель назвал падение мужества — "самым разительным, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду".
"Я вот уже который год постоянно подчеркиваю, что недостаток мужества — как личный, так и коллективный — представляет собой страшный бич нашей страны, ее властей и демократии", — пишет автор статьи.
Журналист отмечает, что авторитет государства сегодня представляет собой огромный пробел во Франции, а "пустые демонстрации жесткости" свидетельствуют о политическом страхе, неспособности адаптироваться к действительности и решать проблемы. Автор подчеркивает, что у мужества есть "болезненно честная черта", благодаря которой оно не чурается дискриминации, осуждения и санкций и при этом не ждет похвалы.
По его мнению, в современной Франции "все с точностью до наоборот".
"Все выкручиваются, как могут: кругом многословная этика, иллюзия действий", — считает журналист.
Автор уверен, что Солженицын предвидел все это.
"Мне страшно представить возмущенное удивление этого героя ХХ века при виде состояния Запада, упадка Франции", — пишет он.
Тогдашний пессимизм русского писателя спустя 42 года превратился "в мрачные тучи нашего времени", говорится в статье.
"Неужели мужество покидает нас навсегда?" — задается вопросом журналист.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>