Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201218/prorochestvo-1589914798.html
Французский журнал рассказал о сбывшемся пророчестве Солженицына о Западе
Французский журнал рассказал о сбывшемся пророчестве Солженицына о Западе
Мужество находится на грани исчезновения на Западе в целом и во Франции в частности. Об этом пишет французский журнал Causeur. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T15:25
2020-12-18T15:27
александр солженицын
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
«Пророчество Солженицына»: на Западе заявили об отмирании мужества
https://cdn24.img.ria.ru/images/153246/20/1532462011_0:288:2617:1760_1920x0_80_0_0_f9773db6b476f67c63ac06a727c696da.jpg
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мужество находится на грани исчезновения на Западе в целом и во Франции в частности. Об этом пишет французский журнал Causeur.В статье упоминается гарвардская речь 1978 года Александра Солженицына, в которой писатель назвал падение мужества — "самым разительным, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду".Журналист отмечает, что авторитет государства сегодня представляет собой огромный пробел во Франции, а "пустые демонстрации жесткости" свидетельствуют о политическом страхе, неспособности адаптироваться к действительности и решать проблемы. Автор подчеркивает, что у мужества есть "болезненно честная черта", благодаря которой оно не чурается дискриминации, осуждения и санкций и при этом не ждет похвалы.По его мнению, в современной Франции "все с точностью до наоборот"."Все выкручиваются, как могут: кругом многословная этика, иллюзия действий", — считает журналист.Автор уверен, что Солженицын предвидел все это.Тогдашний пессимизм русского писателя спустя 42 года превратился "в мрачные тучи нашего времени", говорится в статье."Неужели мужество покидает нас навсегда?" — задается вопросом журналист.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20201006/transgendery-1578292794.html
https://ria.ru/20191109/1560754776.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153246/20/1532462011_0:43:2617:2006_1920x0_80_0_0_9d823264a77a54e7020e0b5aa8c2dd14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр солженицын, франция

Французский журнал рассказал о сбывшемся пророчестве Солженицына о Западе

15:25 18.12.2020 (обновлено: 15:27 18.12.2020)
 
© РИА Новости / А. Натрускин / Перейти в фотобанкПисатель Александр Солженицын
Писатель Александр Солженицын - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / А. Натрускин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Мужество находится на грани исчезновения на Западе в целом и во Франции в частности. Об этом пишет французский журнал Causeur.
В статье упоминается гарвардская речь 1978 года Александра Солженицына, в которой писатель назвал падение мужества — "самым разительным, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду".

"Я вот уже который год постоянно подчеркиваю, что недостаток мужества — как личный, так и коллективный — представляет собой страшный бич нашей страны, ее властей и демократии", — пишет автор статьи.

Журналист отмечает, что авторитет государства сегодня представляет собой огромный пробел во Франции, а "пустые демонстрации жесткости" свидетельствуют о политическом страхе, неспособности адаптироваться к действительности и решать проблемы. Автор подчеркивает, что у мужества есть "болезненно честная черта", благодаря которой оно не чурается дискриминации, осуждения и санкций и при этом не ждет похвалы.
Новый заместитель премьер-министра Бельгии Петра Де Суттер - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 08:00
Как скоро Европой будут управлять трансгендеры?
По его мнению, в современной Франции "все с точностью до наоборот".
"Все выкручиваются, как могут: кругом многословная этика, иллюзия действий", — считает журналист.
Автор уверен, что Солженицын предвидел все это.
"Мне страшно представить возмущенное удивление этого героя ХХ века при виде состояния Запада, упадка Франции", — пишет он.
Тогдашний пессимизм русского писателя спустя 42 года превратился "в мрачные тучи нашего времени", говорится в статье.
"Неужели мужество покидает нас навсегда?" — задается вопросом журналист.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Акция протеста против показа премьеры фильма А потом мы танцевали в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 09.11.2019
9 ноября 2019, 15:20
Страшная месть вышиванки: Россию накажут за секс-скандалы на Кавказе
 
Александр СолженицынФранция
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:48Путин обсуждает с Совбезом борьбу с угрозами от ИИ военного назначения
16:43В ЦИК прояснили судьбу мандата умершего от COVID-19 депутата Шурчанова
16:43В СК рассказали подробности дела следователя Агаджаняна
16:36Российскую вакцину от коронавируса доставят в Аргентину 23 декабря
16:33Вице-президент США Майк Пенс сделал прививку от COVID-19
16:29В Мексике убили экс-губернатора штата Халиско
16:28МИД Белоруссии назвал новые санкции Евросоюза "ущербным решением"
16:26В Иркутской области 31 декабря объявили выходным
16:23Набиуллина раскрыла подробности введения цифрового рубля
16:18Берлин отказался комментировать заявления Путина по ситуации с Навальным
16:14Экс-замдиректора Росгвардии арестовали по обвинению в мошенничестве
16:10Белоруссия подготовила ответ на новые санкции Евросоюза
16:07Житель Алакуртти извинился перед врачом, на которую пожаловался Путину
16:06Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным, заявили в МИД
16:04Губернатор Псковской области заразился коронавирусом
16:03В ЦБ спрогнозировали влияние мер по сдерживанию цен на инфляцию
15:58В "Одноклассниках" назвали самые доброжелательные регионы
15:58Умер депутат Госдумы Валентин Шурчанов
15:56Мурманский Минздрав прокомментировал жалобу на амбулаторию в Алакуртти
15:55Третье дело возбудили после пожара в доме престарелых в Башкирии
Лента новостейМолния