https://ria.ru/20201218/produkty-1589888092.html
Глава Минпромторга заявил об отсутствии проблем с запасами продуктов
Глава Минпромторга заявил об отсутствии проблем с запасами продуктов
Проблем с наличием продуктов в России нет, торговые сети поддерживают товарные запасы, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:31
2020-12-18T13:31
2020-12-18T13:31
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589089650_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d4cceefe5a22b698105658270783cc23.jpg
СОФЬИНО (Московская область), 18 дек - РИА Новости. Проблем с наличием продуктов в России нет, торговые сети поддерживают товарные запасы, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы получили урок весной, и с колес практически формировали запасы. С тех пор все сети - и федеральные, и региональные - поддерживают запасы по основной продовольственной корзине не менее, чем на четыре недели", - сказал Мантуров."Поэтому проблем и отсутствия каких-то позиций - такого нет", - добавил министр.
https://ria.ru/20201217/tseny-1589791000.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589089650_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4858c71a2c8c5d0decbf1cdcc8df5d11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика