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Глава Минпромторга заявил об отсутствии проблем с запасами продуктов
Глава Минпромторга заявил об отсутствии проблем с запасами продуктов
Проблем с наличием продуктов в России нет, торговые сети поддерживают товарные запасы, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:31
2020-12-18T13:31
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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СОФЬИНО (Московская область), 18 дек - РИА Новости. Проблем с наличием продуктов в России нет, торговые сети поддерживают товарные запасы, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы получили урок весной, и с колес практически формировали запасы. С тех пор все сети - и федеральные, и региональные - поддерживают запасы по основной продовольственной корзине не менее, чем на четыре недели", - сказал Мантуров."Поэтому проблем и отсутствия каких-то позиций - такого нет", - добавил министр.
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денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Глава Минпромторга заявил об отсутствии проблем с запасами продуктов

13:31 18.12.2020
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Покупатели в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Павел Бедняков
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СОФЬИНО (Московская область), 18 дек - РИА Новости. Проблем с наличием продуктов в России нет, торговые сети поддерживают товарные запасы, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Мы получили урок весной, и с колес практически формировали запасы. С тех пор все сети - и федеральные, и региональные - поддерживают запасы по основной продовольственной корзине не менее, чем на четыре недели", - сказал Мантуров.
"Поэтому проблем и отсутствия каких-то позиций - такого нет", - добавил министр.
Подсолнечное масло в супермаркете - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
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Депутаты от КПРФ внесли в ГД свой вариант регулирования цен на продукты
 
Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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