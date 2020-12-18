https://ria.ru/20201218/produkty-1589888092.html

Глава Минпромторга заявил об отсутствии проблем с запасами продуктов

Глава Минпромторга заявил об отсутствии проблем с запасами продуктов

Проблем с наличием продуктов в России нет, торговые сети поддерживают товарные запасы, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:31

2020-12-18T13:31

2020-12-18T13:31

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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СОФЬИНО (Московская область), 18 дек - РИА Новости. Проблем с наличием продуктов в России нет, торговые сети поддерживают товарные запасы, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Мы получили урок весной, и с колес практически формировали запасы. С тех пор все сети - и федеральные, и региональные - поддерживают запасы по основной продовольственной корзине не менее, чем на четыре недели", - сказал Мантуров."Поэтому проблем и отсутствия каких-то позиций - такого нет", - добавил министр.

https://ria.ru/20201217/tseny-1589791000.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика