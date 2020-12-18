https://ria.ru/20201218/probki-1589831620.html
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
Москвичей предупредили о девятибалльных пробках в пятницу
Пробки до 9 баллов ожидается вечером в Москве в пятницу, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T08:01
2020-12-18T08:01
2020-12-18T08:01
мкад
авто
департамент транспорта г. москвы
москва
общество
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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Пробки до 9 баллов ожидается вечером в Москве в пятницу, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта."К вечеру прогнозируем 8-9 баллов. Плотно будет в центре, на кольцах ТТК и МКАД, а также в районе проведения дорожных работ - это Большой каменный мост, Северянинский путепровод и 82-й км МКАД", - говорится в сообщении.Отмечается, что домой лучше возвращаться после 20.00 или на городском транспорте.
https://ria.ru/20201208/trafik-1588235692.html
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мкад, авто, департамент транспорта г. москвы, москва, общество