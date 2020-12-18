https://ria.ru/20201218/predsedatelstvo-1589882352.html
Лукашенко назвал цели председательства Минска в СНГ в 2021 году
Лукашенко назвал цели председательства Минска в СНГ в 2021 году
Председательство Минска в СНГ в 2021 году будет направлено на развитие общего экономического пространства, либерализацию торговли в Содружестве, минимизацию... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T13:09
2020-12-18T13:09
2020-12-18T13:09
александр лукашенко
снг
минск
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МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Председательство Минска в СНГ в 2021 году будет направлено на развитие общего экономического пространства, либерализацию торговли в Содружестве, минимизацию барьеров и формирование общих рынков товаров и услуг, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.Президент отметил, что также следует продолжить системное и последовательное совершенствование скоординированной транспортной политики, поиск конкретных решений по поставкам энергоресурсов. "Видим необходимость повышения эффективности работы межотраслевых органов СНГ, направленной на активизацию инвестиционной деятельности, расширение производственной кооперации, поиск общих точек экономического роста", - добавил глава белорусского государства.Лукашенко сообщил, что внимание будет уделяться согласованной политике в области стандартизации, применения ветеринарных и санитарных мер, а также развитию гуманитарных, научно-технических связей в СНГ и повышению имиджа Содружества на международной арене.По его словам, "укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве - не вопрос выбора, а неизбежная необходимость". "Считаю, что о выгодах можно будет говорить лишь тогда, когда мы полностью раскроем потенциал нашего Содружества. Это станет одним из главных приоритетов белорусского председательства в СНГ в следующем году, если мы примем здесь (на заседании – ред.) соответствующее решение, которое уже согласовано", - сказал Лукашенко.Белорусский президент выразил уверенность, что Минск, председательствуя в Содружестве, при поддержке партнеров сможет реализовать намеченные планы на благо развития стран СНГ. "Мы можем стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20201209/torgovlya-1588493751.html
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александр лукашенко, снг, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 18 дек – РИА Новости.
Председательство Минска в СНГ
в 2021 году будет направлено на развитие общего экономического пространства, либерализацию торговли в Содружестве, минимизацию барьеров и формирование общих рынков товаров и услуг, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко
.
"Мы намерены сосредоточить внимание на усилении роли Содружества для улучшения уровня жизни населения, на решении проблем, вызванных глобализацией и новыми вызовами современности. Основной акцент сделаем на развитии общего экономического пространства, либерализации торговли, сокращении до минимума ограничений и изъятий, устранении технических барьеров, унификации правил и процедур госзакупок, формировании общих рынков товаров и услуг", - сказал Лукашенко в пятницу на саммите СНГ, который проходит в режиме видеоконференции.
Президент отметил, что также следует продолжить системное и последовательное совершенствование скоординированной транспортной политики, поиск конкретных решений по поставкам энергоресурсов. "Видим необходимость повышения эффективности работы межотраслевых органов СНГ, направленной на активизацию инвестиционной деятельности, расширение производственной кооперации, поиск общих точек экономического роста", - добавил глава белорусского государства.
Лукашенко сообщил, что внимание будет уделяться согласованной политике в области стандартизации, применения ветеринарных и санитарных мер, а также развитию гуманитарных, научно-технических связей в СНГ и повышению имиджа Содружества на международной арене.
По его словам, "укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве - не вопрос выбора, а неизбежная необходимость". "Считаю, что о выгодах можно будет говорить лишь тогда, когда мы полностью раскроем потенциал нашего Содружества. Это станет одним из главных приоритетов белорусского председательства в СНГ в следующем году, если мы примем здесь (на заседании – ред.) соответствующее решение, которое уже согласовано", - сказал Лукашенко.
Белорусский президент выразил уверенность, что Минск, председательствуя в Содружестве, при поддержке партнеров сможет реализовать намеченные планы на благо развития стран СНГ. "Мы можем стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности", - подчеркнул он.