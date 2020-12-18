https://ria.ru/20201218/predsedatelstvo-1589882352.html

Лукашенко назвал цели председательства Минска в СНГ в 2021 году

Лукашенко назвал цели председательства Минска в СНГ в 2021 году

Председательство Минска в СНГ в 2021 году будет направлено на развитие общего экономического пространства, либерализацию торговли в Содружестве, минимизацию... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T13:09

2020-12-18T13:09

2020-12-18T13:09

александр лукашенко

снг

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 18 дек – РИА Новости. Председательство Минска в СНГ в 2021 году будет направлено на развитие общего экономического пространства, либерализацию торговли в Содружестве, минимизацию барьеров и формирование общих рынков товаров и услуг, заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко.Президент отметил, что также следует продолжить системное и последовательное совершенствование скоординированной транспортной политики, поиск конкретных решений по поставкам энергоресурсов. "Видим необходимость повышения эффективности работы межотраслевых органов СНГ, направленной на активизацию инвестиционной деятельности, расширение производственной кооперации, поиск общих точек экономического роста", - добавил глава белорусского государства.Лукашенко сообщил, что внимание будет уделяться согласованной политике в области стандартизации, применения ветеринарных и санитарных мер, а также развитию гуманитарных, научно-технических связей в СНГ и повышению имиджа Содружества на международной арене.По его словам, "укрепление интеграционных механизмов на постсоветском пространстве - не вопрос выбора, а неизбежная необходимость". "Считаю, что о выгодах можно будет говорить лишь тогда, когда мы полностью раскроем потенциал нашего Содружества. Это станет одним из главных приоритетов белорусского председательства в СНГ в следующем году, если мы примем здесь (на заседании – ред.) соответствующее решение, которое уже согласовано", - сказал Лукашенко.Белорусский президент выразил уверенность, что Минск, председательствуя в Содружестве, при поддержке партнеров сможет реализовать намеченные планы на благо развития стран СНГ. "Мы можем стать сильнее только благодаря солидарной ответственности и сплоченности", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20201209/torgovlya-1588493751.html

https://ria.ru/20201218/vmeshatelstvo-1589881075.html

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александр лукашенко, снг, минск, белоруссия, в мире