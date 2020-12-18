https://ria.ru/20201218/prazdnovanie-1589821697.html

В Португалии собираются "тотально пресечь" празднование Нового года

В Португалии собираются "тотально пресечь" празднование Нового года

Власти Португалии принимают меры, чтобы ограничить празднование Нового года в условиях эпидемии COVID-19, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T01:43

2020-12-18T01:43

2020-12-18T07:22

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В Европейской стране собираются "тотально пресечь" Новый год

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Власти Португалии принимают меры, чтобы ограничить празднование Нового года в условиях эпидемии COVID-19, передает агентство Рейтер.Ранее президент страны Марселу Ребелу ди Соуза продлил режим чрезвычайного положения до 7 января. В его рамках на большей части территории введен комендантский час: жители не могут выходить на улицы с 23.00 до 05.00 в будни, а по выходным - с 13.00 до 05.00.Однако две недели назад премьер-министр Антониу Кошта обещал, что в новогоднюю ночь празднующие смогут вернуться домой до двух часов ночи. Но ухудшение эпидемиологической ситуации заставило правительство пересмотреть планы. "Мы должны тотальным образом пресечь празднование Нового года", - заявил премьер.Таким образом, в канун Нового года 31 декабря комендантский час будет действовать по режиму буднего дня, а с 1 по 3 января - как в выходные.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201215/koronavirus-1589337990.html

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коронавирус covid-19, антониу кошта, москва, португалия, в мире