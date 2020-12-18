https://ria.ru/20201218/prazdnik-1589856691.html

Большинство россиян планируют встретить Новый год дома, показал опрос

Большинство россиян планируют встретить Новый год дома, показал опрос

Большинство россиян планируют встретить Новый год дома, этот праздник для многих является важным, так как он дарит новые надежды и веру в будущее,... РИА Новости, 18.12.2020

2020-12-18T11:15

2020-12-18T11:15

2020-12-18T11:36

новый год—2021

фонд "общественное мнение"

общество

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МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Большинство россиян планируют встретить Новый год дома, этот праздник для многих является важным, так как он дарит новые надежды и веру в будущее, свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".По данным исследования, большинство граждан (86%) встретят Новый год дома, лишь 5% - в гостях и 4% - на работе, 3% затруднились ответить. Для 85% опрошенных это важный праздник, 12% придерживаются обратного мнения, а остальные (3%) затруднились ответить. В первую очередь Новый год важен для россиян, потому что для них это праздник надежд на лучшее будущее (36%), а также традиция (16%), семейный праздник или встреча с близкими (15%), атмосфера радости, волшебства, это новогодние атрибуты и подарки (11%).Отмечается, что более половины респондентов (56%) устраивает количество новогодних выходных дней, 25% хотели бы, чтобы их было меньше, 10% - чтобы их было больше, 8% затруднились ответить.Как указано в опросе, у большинства граждан (88%) есть в семье традиция наряжать новогоднюю елку, из них 49% ставят искусственную, 29% - живую, а 10% - и ту, и ту. Также почти половина россиян (42%) планируют поставить елку за несколько дней до Нового года, 21% - раньше, 13% - в канун праздника, 30-31 декабря, 10% уже нарядили ее, 3% затруднились ответить.Помимо этого, уточняется, что 57% опрошенных обычно убирают новогоднюю ёлку после старого Нового года, 24% делают это позже, а 7% - после Рождества, 1% затруднился ответить.Всероссийский телефонный опрос проведен 11-13 декабря среди 1000 респондентов от 18 лет и старше методом случайной выборки номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 3,8%.

https://ria.ru/20201218/prazdnik-1589748967.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "общественное мнение", общество