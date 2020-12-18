https://ria.ru/20201218/prazdnik-1589748967.html
Помоги себе сам: как улучшить настроение в преддверии Нового года
Помоги себе сам: как улучшить настроение в преддверии Нового года
Новый год — пора праздничного настроения и чудес. Однако у некоторых людей ожидание 31 декабря вызывает тоску и отсутствие радости. Специалисты столичного... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T08:00
2020-12-18T08:00
2020-12-18T15:52
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департамент социальной защиты населения г. москвы
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Новый год — пора праздничного настроения и чудес. Однако у некоторых людей ожидание 31 декабря вызывает тоску и отсутствие радости. Специалисты столичного департамента социальной защиты подготовили советы для тех, кто хочет прочувствовать праздник и не поддаться выгоранию.Одна из главных причин апатии накануне Нового года — работа. Чтобы снять трудовое напряжение, психологи советуют прогуляться по украшенному городу, слепить снеговика и посмотреть новогодний фильм.И вообще — создавать новогоднее настроение нужно всякими приятными мелочами. Воплотить сказку в жизнь можно самостоятельно."Делайте неожиданные подарки, раздавайте коллегам конфеты и бенгальские огни, устройте детям новогоднюю сказку. Как говорится, жизнь делится на три этапа: сначала ты веришь в Деда Мороза, потом не веришь в Деда Мороза, а потом ты сам Дед Мороз. И, скажу по секрету, третий этап оказывается не менее веселым, чем первый", — отметил психолог семейного центра "Красносельский" Андрей Савва.Для улучшения настроения также следует больше думать о будущем. Можно подготовить план на следующий год — составить wish-list (список желаний) и поработать над собственной мотивацией.Еще один залог удачного 31 декабря — хорошая компания. Специалисты рекомендуют провести праздник в кругу самых близких и дорогих людей.Также по возможности нужно поберечь себя в преддверии Нового года и не браться за большое количество дел. Лучше всего распланировать список необходимого так, чтобы оставалось еще примерно полдня до праздника. Можно распределить обязанности с родными и близкими. А еще, чтобы сэкономить силы и время, — заказать доставку еды на праздничный стол. Главное, утверждают специалисты, — не позволить бытовым мелочам портить настроение."Не стоит проводить каждый Новый год по одному и тому же сценарию. Смело его меняйте. Если вы постоянно праздновали Новый год дома, то на этот раз отметьте в гостях или в другом месте. Измените меню праздничного стола или отправьтесь в путешествие. Вы — и только вы — можете создать настоящую сказку в день праздника. Возможно, для этого придется пересмотреть свое отношение к нему и даже выйти из зоны комфорта, но зато Новый год может стать незабываемым", — отметил Андрей Савва.
https://ria.ru/20201215/elka-1589227068.html
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россия, хорошие новости, департамент социальной защиты населения г. москвы
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Новый год — пора праздничного настроения и чудес. Однако у некоторых людей ожидание 31 декабря вызывает тоску и отсутствие радости. Специалисты столичного департамента социальной защиты подготовили советы для тех, кто хочет прочувствовать праздник и не поддаться выгоранию.
Одна из главных причин апатии накануне Нового года — работа. Чтобы снять трудовое напряжение, психологи советуют прогуляться по украшенному городу, слепить снеговика и посмотреть новогодний фильм.
И вообще — создавать новогоднее настроение нужно всякими приятными мелочами. Воплотить сказку в жизнь можно самостоятельно.
"Делайте неожиданные подарки, раздавайте коллегам конфеты и бенгальские огни, устройте детям новогоднюю сказку. Как говорится, жизнь делится на три этапа: сначала ты веришь в Деда Мороза, потом не веришь в Деда Мороза, а потом ты сам Дед Мороз. И, скажу по секрету, третий этап оказывается не менее веселым, чем первый", — отметил психолог семейного центра "Красносельский" Андрей Савва.
Для улучшения настроения также следует больше думать о будущем. Можно подготовить план на следующий год — составить wish-list (список желаний) и поработать над собственной мотивацией.
Еще один залог удачного 31 декабря — хорошая компания. Специалисты рекомендуют провести праздник в кругу самых близких и дорогих людей.
"Не стоит страдать и переступать через себя. Новый год должен проходить в радости, в счастье и в кругу близких людей, а не превращаться в поле для выяснения отношений, обид, злости и грусти", — советует Андрей Савва.
Также по возможности нужно поберечь себя в преддверии Нового года и не браться за большое количество дел. Лучше всего распланировать список необходимого так, чтобы оставалось еще примерно полдня до праздника. Можно распределить обязанности с родными и близкими. А еще, чтобы сэкономить силы и время, — заказать доставку еды на праздничный стол. Главное, утверждают специалисты, — не позволить бытовым мелочам портить настроение.
"Не стоит проводить каждый Новый год по одному и тому же сценарию. Смело его меняйте. Если вы постоянно праздновали Новый год дома, то на этот раз отметьте в гостях или в другом месте. Измените меню праздничного стола или отправьтесь в путешествие. Вы — и только вы — можете создать настоящую сказку в день праздника. Возможно, для этого придется пересмотреть свое отношение к нему и даже выйти из зоны комфорта, но зато Новый год может стать незабываемым", — отметил Андрей Савва.