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В правительстве поддержали проект о числе президентских сроков
В правительстве поддержали проект о числе президентских сроков
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект, разрешающий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T17:28
2020-12-18T18:54
россия
ольга савастьянова
андрей клишас
павел крашенинников
политика
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект, разрешающий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока. Документ подготовили во исполнение принятых поправок в Конституцию.Проект отзыва есть в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.С учетом требований 81-й статьи Основного закона закрепляется, что президентом может стать гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране как минимум 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства другой страны либо вида на жительство или иного документа. При этом, как отмечается в документе, требование не распространяется на россиян, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого вошла в состав России в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.Кроме того, проект уточняет положения об ограничении на пребывание в должности президента более двух сроков. Как ранее отмечал Клишас, согласно проекту, главой государства не может стать гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов.По его словам, положение законопроекта не применяется к президенту, который находился в этой должности на момент вступления в силу поправки к Конституции, содержащей соответствующее ограничение. И оно не исключает для него возможность оставаться на этом посту в течение сроков, допустимых положением.Также парламентарии предлагают прописать в законодательстве, что главой ЦИК может быть гражданин, достигший 30 лет. Общероссийское голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92% пришедших на голосование, а против высказались 21,27% избирателей. Явка составила 67,97%.
https://ria.ru/20201208/garantii-1588210329.html
https://ria.ru/20201217/putin-obyasnil-v-chem-smysl-popravok-v-konstitutsii-1589736113.html
https://ria.ru/20200624/1573379878.html
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россия, ольга савастьянова, андрей клишас, павел крашенинников, политика

В правительстве поддержали проект о числе президентских сроков

17:28 18.12.2020 (обновлено: 18:54 18.12.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ
Вид на Москву-реку и здание Дома правительства РФ - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект, разрешающий действующему главе государства вновь претендовать на два президентских срока. Документ подготовили во исполнение принятых поправок в Конституцию.
Проект отзыва есть в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы стали депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также сенатор Андрей Клишас.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 14:10
Госдума приняла во II чтении проект о гарантиях экс-президенту
С учетом требований 81-й статьи Основного закона закрепляется, что президентом может стать гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране как минимум 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства другой страны либо вида на жительство или иного документа.
При этом, как отмечается в документе, требование не распространяется на россиян, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого вошла в состав России в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на этой территории.
Путин объяснил, в чем смысл поправок в Конституции - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 16:25
Путин объяснил, в чем смысл поправок к КонституцииПрезидент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции объяснил, в чем смысл внесения поправок в Конституцию.
Кроме того, проект уточняет положения об ограничении на пребывание в должности президента более двух сроков. Как ранее отмечал Клишас, согласно проекту, главой государства не может стать гражданин, занимавший указанную должность два срока или занимающий ее на день официального опубликования решения о назначении выборов.
По его словам, положение законопроекта не применяется к президенту, который находился в этой должности на момент вступления в силу поправки к Конституции, содержащей соответствующее ограничение. И оно не исключает для него возможность оставаться на этом посту в течение сроков, допустимых положением.
Также парламентарии предлагают прописать в законодательстве, что главой ЦИК может быть гражданин, достигший 30 лет.
Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в Кремле - РИА Новости, 1920, 24.06.2020
24 июня, 08:00
Поправка о президентских сроках как гарантия устойчивости страны к шокам
Общероссийское голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92% пришедших на голосование, а против высказались 21,27% избирателей. Явка составила 67,97%.
 
РоссияОльга СавастьяноваАндрей КлишасПавел КрашенинниковПолитика
 
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